أسرار الصحف 13-5-2023

النهار



- يؤكد قريب من حاكم مصرف لبنان ان ملفه القضائي شبه فارغ في لبنان وفرنسا وانه سيتم قريبا رفع الحجز عن ممتلكاته بعد استحالة تثبيت التهم عليه.



- يتجنّب زعيم سياسي الحديث في الاستحقاق الرئاسي، فيما تغريداته تحمل غمزاً من قناة الداخل والخارج.



- تشير معلومات إلى أن التواصل بين رئيس تيار مسيحي بارز، وفريق ممانع أساسي، عاد ليُستكمل تحت العنوان الرئاسي.



- يشبّه أحد السياسيين المخضرمين، الأجواء المحيطة بزعيم سياسي، بتلك التي شهدها البلد في حقبتي السبعينيات والثمانينيات.



- يلاحظ أن أحد الأحزاب المقرّب من فريق سياسي، وعلى علاقة جيدة بدولة مجاورة، يشهد منذ فترة نشاطاً غير مألوف في إطار استراتيجية جديدة للعمل الحزبي والسياسي.





نداء الوطن



- تحاول قوة سياسية وازنة التواصل مع مسؤول على خلاف معه وذلك من أجل تفادي حصول مفاجآت في الطعن المقدم في قانون التمديد للبلديات.



- دخل سفير دولة بارزة على خط "تطرية" العلاقة بين مرجعية روحية ودولة أوروبية ونجح إلى حد ما في تقريب وجهات النظر وتحقيق عدد من مطالب المرجعية.



- يلاحظ غياب نائب مسيحي عن الادلاء بتصريحات داعمة لرئيس كتلته وينقل عنه قريبون أنّه لا يستطيع السير عكس رغبات منطقته والأغلبية المسيحية.





اللواء



- تخشى دوائر مراقبة من موجة تصعيد على جبهة غزة - اسرائيل مع اقتراب موعد القمة العربية.



- تختلف حسابات الأصوات بين مرشح الثنائي (50 صوتاً لتاريخه) والمعارضة (51 صوتاً لتاريخه). والتعادل قد يفرض مفاجآت عندما يُدعى المجلس لجلسة انتخاب.



- لم تنقطع "شعرة معاوية" الاعلامية بين حليفين- مختلفين حول مسألة الرئاسة وبناء الدولة.





الأنباء



- انقضى الأسبوع من دون الاعلان عن اسم كان من المتوقع التوصل اليه من قبل عدد من النواب خلال الايام الماضية.



- رسائل سياسية مبطنة حملها موقف مرجع غير مدني قد يكون له دوره في المستقبل.