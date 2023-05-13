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o
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30
o
متن
32
o
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o
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أسرار الصحف 13-5-2023
اسرار
2023-05-12 | 23:39
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أسرار الصحف 13-5-2023
النهار
- يؤكد قريب من حاكم مصرف لبنان ان ملفه القضائي شبه فارغ في لبنان وفرنسا وانه سيتم قريبا رفع الحجز عن ممتلكاته بعد استحالة تثبيت التهم عليه.
- يتجنّب زعيم سياسي الحديث في الاستحقاق الرئاسي، فيما تغريداته تحمل غمزاً من قناة الداخل والخارج.
- تشير معلومات إلى أن التواصل بين رئيس تيار مسيحي بارز، وفريق ممانع أساسي، عاد ليُستكمل تحت العنوان الرئاسي.
- يشبّه أحد السياسيين المخضرمين، الأجواء المحيطة بزعيم سياسي، بتلك التي شهدها البلد في حقبتي السبعينيات والثمانينيات.
- يلاحظ أن أحد الأحزاب المقرّب من فريق سياسي، وعلى علاقة جيدة بدولة مجاورة، يشهد منذ فترة نشاطاً غير مألوف في إطار استراتيجية جديدة للعمل الحزبي والسياسي.
نداء الوطن
- تحاول قوة سياسية وازنة التواصل مع مسؤول على خلاف معه وذلك من أجل تفادي حصول مفاجآت في الطعن المقدم في قانون التمديد للبلديات.
- دخل سفير دولة بارزة على خط "تطرية" العلاقة بين مرجعية روحية ودولة أوروبية ونجح إلى حد ما في تقريب وجهات النظر وتحقيق عدد من مطالب المرجعية.
- يلاحظ غياب نائب مسيحي عن الادلاء بتصريحات داعمة لرئيس كتلته وينقل عنه قريبون أنّه لا يستطيع السير عكس رغبات منطقته والأغلبية المسيحية.
اللواء
- تخشى دوائر مراقبة من موجة تصعيد على جبهة غزة - اسرائيل مع اقتراب موعد القمة العربية.
- تختلف حسابات الأصوات بين مرشح الثنائي (50 صوتاً لتاريخه) والمعارضة (51 صوتاً لتاريخه). والتعادل قد يفرض مفاجآت عندما يُدعى المجلس لجلسة انتخاب.
- لم تنقطع "شعرة معاوية" الاعلامية بين حليفين- مختلفين حول مسألة الرئاسة وبناء الدولة.
الأنباء
- انقضى الأسبوع من دون الاعلان عن اسم كان من المتوقع التوصل اليه من قبل عدد من النواب خلال الايام الماضية.
- رسائل سياسية مبطنة حملها موقف مرجع غير مدني قد يكون له دوره في المستقبل.
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أسرار الصحف 11-05-2023
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