أسرار الصحف 14-05-2023

الأنباء:





* تداعيات أسوأ



القرارات المالية الارتجالية تتواصل وتداعيات أسوأ طبعاً ستكون بانتظارنا.





* أسماء محصورة



المباحثات القائمة بين قوى عدة باتت محصورة باسماء محصورة جداً بغض النظر عن مدى التوصل الى اتفاق من عدمه.