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اسرار الصحف 15-05-2023
اسرار
2023-05-15 | 00:55
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اسرار الصحف 15-05-2023
اسرار الصحف 15-05-2023
النهار
عُلم أن حزباً سياسياً قديماً بدأ يعقد لقاءات مع المناصرين والمقربين في محاولة لاستنهاض المحازبين بعد الانتخابات النيابية وترهل الحزب في ظل ترتيبات جديدة.
نُقل أن دولة خليجية مستاءة من حملات سيقت ضدها في بعض وسائل الاعلام، ما زاد المخاوف من أن تبقى سفارتها مقفلة في بيروت، لا سيما على أبواب موسم الاصطياف.
علم ان احد المهندسين في مؤسسة حكومية مهمة يعمد الى الضغط على شركات خاصة للتعامل مع اشخاص معينين واستبعاد اخرين من غير المحظيين لديه.
**********
الجمهورية
قال مسؤول كبير في مجلس خاص إن الصدامات السياسية المرتبطة بالملف الرئاسي، لا تعدو أكثر من لعبة رفع أسعار فأنا واثق من أن كثيرين سيُخرجون أنفسهم من هذه اللعبة لأنه سيتم إنتخاب رئيس على قاعدة توافقية واسعة.
حذّر مسؤول حزبي من أن استمرار التعطيل في رئاسة الجمهورية قد تتدحرج معه الأمور الى طرح ملفات كبرى تتجاوز رئاسة الجمهورية وتغوص في إعادة البحث في تركيبة النظام السياسي من جديد.
لوحظ غياب رئيس حزب عن مأتم وزير ونائب رئيس سابق لهذا الحزب، خدم الحزب والقضية اللبنانية طيلة حياته.
**********
اللواء
نجحت مساعي موفد بكركي في ترتيب لقاء لغبطة البطريرك مع الرئيس الفرنسي، ويكون محوره الأساسي الإنتخابات الرئاسية، بعد المعارضة البطريركية للمقايضة الفرنسية بين فرنجية ونواف سلام!
وضع رئيس تيار سياسي مثير للجدل فيتو على أي مرشح تُدغدغه مسألة خوض الإنتخابات الرئاسية، بحجة تجنب مواجهات مع الحلفاء، وعدم تعريض التيار لإهتزازات هو بغنى عنها في هذه المرحلة الحرجة!
تسود حالة من الفوضى في أسعار الدواء بعدما تبين أن سعر الأدوية المنتجة محلياً باتت أغلى من المستوردة إثر رفع الدعم عن الصناعة الوطنية!
**********
نداء الوطن
قالت مصادر ديبلوماسية إن ربط سوريا عودة النازحين بإعادة إعمار المناطق المهدمة، (وهذا ما يطرَح في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية) يعني أنّه لا عودة قريبة للنازحين، لأن الإعمار، حتى لو بدأ، فإنه يستغرق عشرات السنين.
يُقال إن العقود المشبوهة هي العنوان العريض لمشاريع قامت بها شركة اتصالات أجنبية تعمل في لبنان، وقد حققت مبالغ ضخمة بلغت ملايين الدولارات. ورغم ذلك طردت موظفيها تعسفياً وعرضت دفع تعويضاتهم باللولار رغم أنها تتقاضى مستحقاتها من الدولة اللبنانية بالدولار النقدي منذ عامين، أي في عز الأزمة.
يتردد أنّ النواب السنة المقربين من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أبلغوا جهات في «حزب الله» قرارهم بالتصويت لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
**********
البناء
قال مصدر نيابي إن طرفي ثنائي حركة أمل وحزب الله يميّزان بين عدم التوافق مع بعض الكتل النيابية الصديقة أو الحليفة على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وهو حق مشروع، وبين استبدال الدعوة لمرشح توافقي بالبحث عن مرشح يتفقون عليه مع الخصوم لتحدّي مرشح الثنائي بما يعني قرار مواجهة.
يعتقد دبلوماسي أجنبي أن نتائج معركة غزة التي شارك الأميركيون بقرارها لوقف تدحرج المنطقة نحو خيارات التشبيك والانفتاح بين حلفاء أميركا السابقين ودول وقوى محور المقاومة، سوف تكون لها نتائج عكسيّة في ضوء النتائج التي ثبتت انتصار محور المقاومة بالمزيد من الانفتاح والتشبيك.
**********
الأنباء
لا يبدو أن مرشحاً رئاسياً يضع حتى الساعة سيناريوهات مختلفة تتضمن في إحداها كيفية تأمين انسحابه من الترشيح، رغم أن الظروف لا تعطيه آمالاً.
ينتظر أن تتخلل اطلالة مرجع سياسي العديد من المواقف الأساسية التي تعكس دقة المرحلة على مختلف المستويات.
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