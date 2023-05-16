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o
متن
32
o
كسروان
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o
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o
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o
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أسرار الصحف 16-05-2023
اسرار
2023-05-15 | 23:35
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أسرار الصحف 16-05-2023
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء
النهار
- عُلم أن زيارة مسؤول في حزب ممانع إلى تيار مسيحي بارز ستكون مفصلية رئاسياً، وقد تم تحضير المناخات بشكل حاسم خلال الأيام القليلة الماضية.
- كشفت مصادر أن وزير الطاقة السابق في حكومة السنيورة لعام 2005 بسام يمين الذي كان محسوبا سابقا على “تيار المردة” يسعى لإعادة ترتيب علاقته بفرنجية والتموضع من جديد املاً بتعيينه حاكما لمصرف لبنان.
- أُفيد أن مرجعاً حكومياً دخل على خط المعالجات على خلفية أزمة بين دولة خليجية وبعض العائلات اللبنانية، لئلا تنعكس على العلاقة بين البلدين، خصوصاً أن هذه الدولة تحتضن جالية لبنانية كبيرة.
- زار وفد من الجامعة اللبنانية ترأسه النائب قبلان قبلان وضم رئيسها الدكتور بسام بدران، العراق، وعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين من أجل دعم الجامعة ومساندتها مالياً.
الجمهورية
- أنجز مرجع رسمي سابق كتاباً يتضمن عرضاً لمواقفه خلال الفترة التي تولّى فيها المسؤولية.
- جهات اقتصادية فرنسية قالت إنّ عدم مثول الشخصيات المصرفية اللبنانية أمام القضاء الفرنسي لن يمر مرور الكرام.
- لا يزال طرفان متخاصمان يتحاوران للإتفاق على مرشح للرئاسة الأولى يشكّك أحدهما في صدق نيّات الآخر والعكس صحيح.
اللواء
- لا تزال سفيرة دولة كبرى تبلِّغ من تلتقيهم أن بلادها غير معنية بعودة سوريا الى الجامعة العربية، وهي ماضية بتطبيق مندرجات قانون قيصر!
- بدا مرشح رئاسي أكثر ميلاً للخروج، بأقل خسائر من البازار الرئاسي، قبل أن يُطلب منه ذلك..
- شخصية روحية مقرّبة أبدت حزنها على أداء سياسيِّي طائفتها، مشيرة إلى أن المهم إنهاء الشغور الرئاسي بصرف النظر عمن يملأ هذا الفراغ..
نداء الوطن
- توقفت المحادثــات بين "القــوات اللبنانيــة" و"التيار الوطني الحر" بعدما قرر النائب جبران باسيل إعادة التواصل مع "حزب الله" من أجــل إقناعه بتبني مرشح غير سليمان فرنجية، وأتت خطوة باسـيل بعدما أصبح التوافق بين "التيار" وقوى المعارضة على قاب قوسين او أدنى من إعلان تبنّي ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
- يتردد أن مسألة تسوية أوضاع السوريين الذين يعملون في لبنان، من خلال تجديد إقاماتهم باتت موضع ربح تجاري من بعض اللبنانيين الذين يتولون كفالة سوريين.
- طلبت جهة سياسية من وزارة الداخلية التغاضي عن حالات مخالفات يرتكبها عدد من رؤساء البلديات بالرغم من خضوعهم لأحكام قانون الموظفين.
الاخبار
- نقل أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين رسالة من نقيب المحامين ناضر كسبار إلى أكثر من مرجع قضائي فحواها بأن إبطال قرار مجلس النقابة بتنظيم الظهور الإعلامي للمحامين سيترتب عليه امتناع النقابة عن إعطاء الإذن بملاحقة أي محام ينتقد القضاء أو يُحقِّره. وبحسب مصدر قضائي، كان وقع الرسالة "مدوّياً"، ما أجبر محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية، الأسبوع الماضي، إلى رد الطعن في القرار الذي قدّمه عدد من المحامين.
- تردد أن عضواً في المجلس الدستوري محسوباً على الحزب التقدمي الاشتراكي يخوض مع زميل له محسوب على تيار المستقبل، معركة داخل المجلس لإبطال قانون التمديد للانتخابات البلدية.
- لم تنته ذيول التوتر الذي شهدته صيدا أخيراً بين الجماعة الإسلامية وجمعية المشاريع الإسلامية، إثر إشكال بين عناصر من الطرفين خلال نشاط نظّمه "الأحباش" على الكورنيش البحري. ورغم ما تردد عن مبادرة النائب عدنان طرابلسي بالتواصل مع الجماعة عبر النائب أسامة سعد وعقد مصالحة بين المشاركين في الإشكال، بقي سقف تحريض الجماعة عالياً، ووصل حدّ رفع "يافطات" تهاجم عقيدة الأحباش الدينية. وأعاد البعض مبالغة الجماعة في الهجوم على "الأحباش" إلى "القلوب المليانة" من تزايد حضورهم بين إسلاميي المدينة بموازاة قاعدتهم الضخمة داخل مخيم عين الحلوة.
- عمل فراس الجوهري، نجل رئيس بلدية الشويفات السابق فضيل الجوهري، على شراء مولدات لتأمين الكهرباء مجاناً لأبناء المنطقة، إضافة إلى تأمين تمديدات للمياه مجاناً أيضاً. ويتردد أن الجوهري الابن ينوي الترشح إلى رئاسة البلدية، وأنه فاتح بعض المعنيين بالأمر، وباشر بفتح قنوات تواصل مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان يطلق على والده لقب "الإمبراطور".
الأنباء
- تتحدث معطيات إعلامية عن شروط حاسمة قبِل بها أحد المرشحين غير المعلنين للرئاسة بحال وصوله وتتضمن تسليماً كاملاً بمفاصل أساسية إلى تيار محدد.
- تضاربت المعلومات حول لقاء انعقد أو كان مقرراً انعقاده ولم يحصل، وعن النتائج المترتبة على الاحتمالين وما تعنيه على مستوى استحقاق داهم.
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اسرار الصحف 15-05-2023
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