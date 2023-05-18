الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 18-5-2023
اسرار
2023-05-17 | 23:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 18-5-2023
الجمهورية
- يتجه وفد إقتصادي كبير للقيام بمبادرة إنمائية كبيرة للإنطلاق بسلسلة مشاريع إستثمارية تنتظر إنتخاب رئيس للجمهورية.
- إعترف مسؤول غير مدني بأن العجز عن القيام بأي مبادرة رئاسية يؤدي الى "طحشة دولية" بتنا نتمناها.
- لوحظ تناقض واضح بين رئيس حزب يحضّ على دعوة مجلس النواب الى الإنعقاد وآخر من الخط ذاته، يدعو الى تعطيل جلسة إنتخاب رئيس.
اللواء
- تتجه الأنظار إلى قمة جدة غداً، لمعرفة ما اذا كان لقاء رفيع، سيحصل بين رئيس عربي وممثل لبنان إلى القمة.
- يُمعن رئيس تيار سياسي – نيابي في إرسال إشارات إلى حليف سابق بأنه هو من يؤخر التفاهم مع المعارضة حرصاً على عدم استفزازه..
- أحدثت مذكرة التوقيف الدولية بحق سلامة صدمة لدى المقربين منه، والعاملين معه في السنوات السابقة.
نداء الوطن
- يدور تنافس خفيّ بين دولتين حول ملف الرئاسة في لبنان، وقد ظهرت ملامح هذا الصراع في الحركة الدبلوماسية لممثلي وموفدي البلدين في بيروت.
- يؤكد أحد النواب الذين التقوا الوفد القطري أن هؤلاء قالوا صراحة إنه لا عودة للنازحين السوريين إلى بلادهم ويجب انتظار الضوء الأخضر الأميركي.
- يختار أحد المرشحين المطروحين الابتعاد عن الإعلام مع أن انطلاقته السياسية كانت بدفع إعلامي وقد حصل ذلك بناء على نصيحة من مرجعية مؤثرة رئاسياً.
البناء
- قال دبلوماسي عربي يتابع قمة جدة إن الرهان على مرحلة عربية جديدة يقوم على حجم ما سيولد من ثقة وتعاون بين الرئيس السوري وولي العهد السعودي، لأن هذا هو المستجدّ الوحيد الذي يتيح استبدال المواجهة بالتعاون بين الدول الغنية مالياً ومحور القوة في الشرق الذي تقع سورية في قلبه
- يعتقد مسؤول سياسي وسطي بارز أن النصف الثاني من حزيران سوف يأتي من دون أن يكون لبنان قد انتخب رئيساً لأن الثنائي متمسك بفرنجية والاطفاف المقابل يعقد انتخابه ما سيفرض تشكيل لجنة مبادرة عربية ودولية تقوم بالاتصال بالأطراف المعنية وتضع مشروع تسوية شاملة وضمانات أبعد من الرئاسة.
الاخبار
- سقطت طائرة عسكرية من طراز "سوبرتوكانو" تابعة للجيش اللبناني مساء أول من أمس أثناء إقلاعها من مطار حامات ما أدى إلى تحطم واجهتها، من دون أن يصدر بيان في هذا الشأن. وكانت الطائرة من ضمن المساعدات العسكرية التي تسلمها الجيش من الولايات المتحدة.
- في عشاء أقامه في منزله الأسبوع الماضي، دعي إليه عدد من النواب من بينهم آلان عون وفؤاد مخزومي وملحم رياشي والنائب السابق هادي حبيش ممثلاً عن تكتل الاعتدال الوطني واقتصاديين، تحدث النائب نعمة افرام عن نيته الترشح رسمياً إلى الانتخابات الرئاسية، وأنه في انتظار "اللحظة المناسبة" لذلك. ويُنقل عن افرام أنه يعتقد بأنه سيكون الخيار الثاني بعد سقوط ورقة جهاد أزعور لأنه، خلافاً للأخير، قادر على اجتذاب أصوات من الفريق الآخر لا سيما حزب الله، وأنه أجرى اتصالات ولقاءات مع مسؤولين في الحزب لم يعلن عنها لعدم "حرق" نفسه.
- مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدأ بعض نوابه الخروج عن الصمت الذي رافقهم منذ تعيينهم. ويبدو نائب الحاكم الثالث سليم شاهين الأكثر حماسة بين زملائه، إذ بدأ أخيراً إعطاء تصريحات إعلامية واستقبال وفود آخرها وفد بيروتي، في ظل الحديث عن إمكان انتقال الموقع إليه بالوكالة، لرفض ثنائي أمل وحزب الله تولي النائب الأول وسيم منصوري المنصب.
الأنباء
- فتور واضح في العلاقة بين مرجعية رسمية وأحد الوزراء ما ظهر بشكل واضح في أحد الاجتماعات.
- غموض كبير يلف اتفاقات تُعقد مؤخراً مع جهات خارجية وطريقة ادارتها.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 17-05-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-05-16
أسرار الصحف 17-05-2023
اسرار
2023-05-16
أسرار الصحف 17-05-2023
0
اسرار
2023-05-15
أسرار الصحف 16-05-2023
اسرار
2023-05-15
أسرار الصحف 16-05-2023
0
اسرار
2023-05-13
أسرار الصحف 14-05-2023
اسرار
2023-05-13
أسرار الصحف 14-05-2023
0
اسرار
2023-05-12
أسرار الصحف 13-5-2023
اسرار
2023-05-12
أسرار الصحف 13-5-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-05-16
أسرار الصحف 17-05-2023
اسرار
2023-05-16
أسرار الصحف 17-05-2023
0
اسرار
2023-05-15
أسرار الصحف 16-05-2023
اسرار
2023-05-15
أسرار الصحف 16-05-2023
0
اسرار
2023-05-15
اسرار الصحف 15-05-2023
اسرار
2023-05-15
اسرار الصحف 15-05-2023
0
اسرار
2023-05-13
أسرار الصحف 14-05-2023
اسرار
2023-05-13
أسرار الصحف 14-05-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-27
بسبب جملة king of Israel الرقابة اللبنانية تمنع عرض اغنية ميلادية
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-27
بسبب جملة king of Israel الرقابة اللبنانية تمنع عرض اغنية ميلادية
0
منوعات
08:14
في هونغ كونغ ...اعتقال 11 لاعباً من فريق كرة قدم للتلاعب بالنتائج
منوعات
08:14
في هونغ كونغ ...اعتقال 11 لاعباً من فريق كرة قدم للتلاعب بالنتائج
0
صحف اليوم
2023-02-27
استمارة خطيرة.. لتوطين اللاجئين والنازحين (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-02-27
استمارة خطيرة.. لتوطين اللاجئين والنازحين (الجمهورية)
0
حال الطقس
2023-03-13
منخفض جويّ بعد ظهر اليوم..
حال الطقس
2023-03-13
منخفض جويّ بعد ظهر اليوم..
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:08
حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة
أخبار لبنان
16:08
حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة
0
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
0
رياضة
13:36
مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة
13:36
مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة
0
امن وقضاء
13:08
حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟
امن وقضاء
13:08
حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:04
عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
2
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
3
فنّ
08:56
ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟
فنّ
08:56
ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
5
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
6
أخبار لبنان
04:36
بلدية جديدة منحلّة؟
أخبار لبنان
04:36
بلدية جديدة منحلّة؟
7
أخبار لبنان
06:40
إخلاء سبيل هدى سلوم بكفالة مالية
أخبار لبنان
06:40
إخلاء سبيل هدى سلوم بكفالة مالية
8
اخبار البرامج
11:17
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟
اخبار البرامج
11:17
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store