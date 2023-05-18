أسرار الصحف 18-5-2023

الجمهورية



- يتجه وفد إقتصادي كبير للقيام بمبادرة إنمائية كبيرة للإنطلاق بسلسلة مشاريع إستثمارية تنتظر إنتخاب رئيس للجمهورية.



- إعترف مسؤول غير مدني بأن العجز عن القيام بأي مبادرة رئاسية يؤدي الى "طحشة دولية" بتنا نتمناها.



- لوحظ تناقض واضح بين رئيس حزب يحضّ على دعوة مجلس النواب الى الإنعقاد وآخر من الخط ذاته، يدعو الى تعطيل جلسة إنتخاب رئيس.





اللواء



- تتجه الأنظار إلى قمة جدة غداً، لمعرفة ما اذا كان لقاء رفيع، سيحصل بين رئيس عربي وممثل لبنان إلى القمة.



- يُمعن رئيس تيار سياسي – نيابي في إرسال إشارات إلى حليف سابق بأنه هو من يؤخر التفاهم مع المعارضة حرصاً على عدم استفزازه..



- أحدثت مذكرة التوقيف الدولية بحق سلامة صدمة لدى المقربين منه، والعاملين معه في السنوات السابقة.



نداء الوطن



- يدور تنافس خفيّ بين دولتين حول ملف الرئاسة في لبنان، وقد ظهرت ملامح هذا الصراع في الحركة الدبلوماسية لممثلي وموفدي البلدين في بيروت.



- يؤكد أحد النواب الذين التقوا الوفد القطري أن هؤلاء قالوا صراحة إنه لا عودة للنازحين السوريين إلى بلادهم ويجب انتظار الضوء الأخضر الأميركي.



- يختار أحد المرشحين المطروحين الابتعاد عن الإعلام مع أن انطلاقته السياسية كانت بدفع إعلامي وقد حصل ذلك بناء على نصيحة من مرجعية مؤثرة رئاسياً.





البناء



- قال دبلوماسي عربي يتابع قمة جدة إن الرهان على مرحلة عربية جديدة يقوم على حجم ما سيولد من ثقة وتعاون بين الرئيس السوري وولي العهد السعودي، لأن هذا هو المستجدّ الوحيد الذي يتيح استبدال المواجهة بالتعاون بين الدول الغنية مالياً ومحور القوة في الشرق الذي تقع سورية في قلبه



- يعتقد مسؤول سياسي وسطي بارز أن النصف الثاني من حزيران سوف يأتي من دون أن يكون لبنان قد انتخب رئيساً لأن الثنائي متمسك بفرنجية والاطفاف المقابل يعقد انتخابه ما سيفرض تشكيل لجنة مبادرة عربية ودولية تقوم بالاتصال بالأطراف المعنية وتضع مشروع تسوية شاملة وضمانات أبعد من الرئاسة.

الاخبار



- سقطت طائرة عسكرية من طراز "سوبرتوكانو" تابعة للجيش اللبناني مساء أول من أمس أثناء إقلاعها من مطار حامات ما أدى إلى تحطم واجهتها، من دون أن يصدر بيان في هذا الشأن. وكانت الطائرة من ضمن المساعدات العسكرية التي تسلمها الجيش من الولايات المتحدة.



- في عشاء أقامه في منزله الأسبوع الماضي، دعي إليه عدد من النواب من بينهم آلان عون وفؤاد مخزومي وملحم رياشي والنائب السابق هادي حبيش ممثلاً عن تكتل الاعتدال الوطني واقتصاديين، تحدث النائب نعمة افرام عن نيته الترشح رسمياً إلى الانتخابات الرئاسية، وأنه في انتظار "اللحظة المناسبة" لذلك. ويُنقل عن افرام أنه يعتقد بأنه سيكون الخيار الثاني بعد سقوط ورقة جهاد أزعور لأنه، خلافاً للأخير، قادر على اجتذاب أصوات من الفريق الآخر لا سيما حزب الله، وأنه أجرى اتصالات ولقاءات مع مسؤولين في الحزب لم يعلن عنها لعدم "حرق" نفسه.



- مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدأ بعض نوابه الخروج عن الصمت الذي رافقهم منذ تعيينهم. ويبدو نائب الحاكم الثالث سليم شاهين الأكثر حماسة بين زملائه، إذ بدأ أخيراً إعطاء تصريحات إعلامية واستقبال وفود آخرها وفد بيروتي، في ظل الحديث عن إمكان انتقال الموقع إليه بالوكالة، لرفض ثنائي أمل وحزب الله تولي النائب الأول وسيم منصوري المنصب.





الأنباء



- فتور واضح في العلاقة بين مرجعية رسمية وأحد الوزراء ما ظهر بشكل واضح في أحد الاجتماعات.



- غموض كبير يلف اتفاقات تُعقد مؤخراً مع جهات خارجية وطريقة ادارتها.