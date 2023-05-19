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أسرار الصحف 19-05-2023

اسرار
2023-05-18 | 23:40
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أسرار الصحف 19-05-2023
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أسرار الصحف 19-05-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة في 19 أيار 2023؟

النهار

- لوحظ أن حزباً ممانعاً، أحجم عن الردّ على مرجع سياسي تناوله في مسائل دقيقة، ومنها ذات طابع أمني كبير

- سأل سياسيون كيف يقبل "التيار الوطني الحر" ان يمثل الرئيس نجيب ميقاتي لبنان في القمة العربية في جدة في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية ولا يقبل ان تصرف الحكومة برئاسته الاعمال وشؤون البلد والناس؟

- يُنقل أن بعض الدول الخليجية لن ترفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان في الصيف المقبل، لدواعٍ أمنية، وربطاً ببعض المحطات التي حصلت في الأيام الماضية

- رد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على ما جاء في اسرار الالهة : "يسجل على وزير الثقافة مبادرته. وقال: للوزير، أي وزير، دورين متكاملين: دورٌ إداري على رأس وزارته، ودورٌ سياسي يُعبّر عنه في مجلس الوزراء وفي الحياة الوطنية العامة حيث يلزم".

- لهذا لا يُعاب على وزير الثقافة أن يقوم بدوره الدستوري السياسي، وهو ليس بحاجة إلى تقديم أوراق إعتماده لأحد لأنّه معتمد أصلًا من الثنائي الوطني.


الجمهورية

- سئل مرجع رسمي عن تعليقه على هجوم شنّه عليه أخيراً قطب سياسي فأجاب: لم أسمعه.

- تبيّن أن نائباً تغييرياً يدافع عن حقوق المودعين في تصريحاته، يفاوض المصارف لكي يسدّد قرضاً بملايين الدولارات، حصل عليه قبل الأزمة لتوسيع أعماله. ويعرض النائب دفع %5 فقط من قيمة القرض!

- حاول رئيس تيار سياسي أن يستفسر من بعض الأصدقاء المشتركين عن سبب عدم شموله بالحركة الديبلوماسية الأخيرة، فجاءه الجواب: لست في برنامج لقاءاته.


اللواء

- يلفّ غموض موقف سفارة دولة كبرى من الملاحقة الدولية الجارية لموظف نقدي كبير، بعدما حسم القضاء الأوروبي موقفه من هذا الموضوع.

- يتزايد رهان كتلة مسيحية، لها حضور قوي في المعارضة، على إمكان وصول مقرَّب إليها إلى مركز مالي رفيع في الدولة.

- فُهم أن تياراً معروفاً ما يزال يتمسك بفكرة «الحارس القضائي» للمركزي، وفي ذهنه وزير سابق من بطانة العهد الماضي، لهذه الحراسة.


نداء الوطن

- يتردّد أنّ القضاة المقرّبين من «التيار الوطني الحر» قد يعطّلون نصاب جلسة مجلس القضاء الأعلى لتعليق النظر في قضية القاضية غادة عون.

- تبيّن أنّ العراق انضم أيضاً إلى الدول العربية التي تطالب لبنان بإقفال معامل الكبتاغون ولو أنّ المعطيات الأمنية تدلّ على أن معظم هذه المعامل واقعة في المنطقة الحدودية المشتركة بين لبنان وسوريا.

- يُقال إنّ مستشار أحد الوزراء يدير حسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي تستهدف موظفين في الوزارة وشخصيات إعلامية.


البناء

- يتابع الدبلوماسيون في عواصم المنطقة تفاصيل التفاعل الإعلامي مع القمة العربية، خصوصاً ما سوف يظهر من تعامل ثنائي سوري سعودي وسوري مصري، وما إذا كانت هناك مصالحة سورية قطرية، ويتصل بعض الدبلوماسيين بالمراسلين في جدة طلباً للمعلومات الطازجة.

- تساءل مصدر سياسي عن كيفية ترجمة التيار الوطني الحر لمعادلة رئيس إصلاحي يحفظ مصادر قوة لبنان التي تمثلها المقاومة كبديل لترشيح فرنجية، إذا كانت الأسماء المتداولة للترشيح تنطلق كلها من بيئة 14 آذار وهدفها البحث عن مشتركات مع القوات اللبنانية التي يشكّل العداء للمقاومة بوصلتها؟


الأنباء

- التسويق لمحطات أساسية في الأيام المقبلة قد تكون فاصلة غير مضمون والمؤشرات غير جدية.

- سيناريوهات مجهولة تجاه تعيين أساسي بعد أسابيع ولا حل جاهز بعد.

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أسرار الصحف 18-5-2023
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