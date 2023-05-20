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أسرار الصحف 20-05-2023
اسرار
2023-05-19 | 23:35
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أسرار الصحف 20-05-2023
صحيفة البناء:
كواليس:
لم يستبعد دبلوماسيّ عربيّ انضمام مصر والسعودية إلى رباعية أستانة الروسية الإيرانية التركية السورية لوضع روزنامة زمنية لثلاثيّة تفكيك الميليشيات وانسحاب القوات الأجنبية وعودة النازحين بالتوازي مع تفاوض سعوديّ غربيّ على الملف مع استثناء عودة النازحين وإعادة الإعمار من العقوبات.
حفايا:
قال مصدر دبلوماسي إن دعوة الرئيس الأوكراني إلى القمة العربية ترافقت مع رسالتين رئاسيتين إلى القمة من الرئيسين الروسي والصيني دون أي رسالة مشابهة من أي رئيس غربي، فهل للأمر صلة بدور سعوديّ في الوساطة في حرب أوكرانيا و اعتراض غربي عليه وتشجيع شرقي تحت مظلة المبادرة الصينية؟
صحيفة نداء الوطن:
ـ يقوم حزب بارز بمسعى مع السلطات السورية لتحفيض رسوم الترانزيت على الشاحنات اللبنانية التي تعبر سوريا في طريقها الى الدول العربية.
ـ تبين أن مراسيم بدل النقل تسببت بتمايز في بدل النقل للعاملين في القطاع العام بحيث ان العاملين في المؤسسات العامة باتوا يخضعون لبدل النقل اليومي المعمول به في القطاع الخاص أي 250 ألف ليرة بدلا عن تعويض النقل اليومي المؤقت للعاملين في القطاع العام والمحدد بمبلغ 450 ألف ليرة.
ـ تداعى عدد من مكاتب المهن الحرة الحزبية للتنسيق في ما بينها لضمان منع أي خرق لشخصيات مستقلة أو من المجتمع المدني للانتخابات العضوية ومنصب النقيب في نقابة المحامين، على خلفية السجال حول حرية الظهور الاعلامي.
صحيفة النهار:
ـ يقول صاحب احدى كبريات شبكات السوبرماركت في بيروت ان الدفع بات بنسبة 70 في المئة بالدولار االميركي في مقابل 30 في المئة بالليرة اللبنانية
ما يعني توافر الدولار بكثرة.
ـ قال وزير سابق انه بعد لقائه الوزير السابق سليمان فرنجيه شعر ان الاخير يتحدث كأنه بات على قاب قوسين من قصر بعبدا وانه ينتظر تطورا قريبا.
ـ عادت الحركة على خط البلديات بشكل خجول في انتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري نتيجة الطعون المقدمة ضد التمديد، مع تفاؤل البعض بحصولها أواخر الصيف.
اسرار اللواء
همس
وفقاً لمعلومات مصادر وزارية، فإن وضعية حاكم مصرف لبنان تلقي بثقلها على المسؤولين، لا سيما لجهة ما بعدها.
غمز
تردد أن التواصل بين حزب بارز وتيار حليف (سابقاً) يجري بعيداً عن الأضواء، ولن يُكشف ما لم تحدث حلحلة مباشرة..
لغز
تضغط دولة أوروبية على شخصيات معروفة لعدم كسر هيبة القضاء فيها في مسألة حساسة
اسرار الجمهورية
تبين أن عدم صدور تعميم من مصرف لبنان لضبط وتنظيم السحوبات من المصارف وفق ما أوصت به الحكومة في ١٨ نيسان الماضي سببه رفض عضوين في المجلس المركزي، ولأسباب شخصية، الموافقة على صدور التعميم
تساءلت مصادر متابعة عن أسباب توسع رجل أعمال »مثلث الجنسية« في أشغاله بلبنان وهل ما اذا كان لذلك ارتباط بطموحات أو أجندات معينة ؟
إستغرب مرجع سياسي كيف أن البعض يطالب بالدعوة الى جلسة استحقاق كبير وفي الوقت ذاته جاهر بتعطيل الجلسة!
الأنباء
*سقوط الموعد
موعد جديد سقط من روزنامة المحطات المنتظرة للافراج عن الرئيس الجديد ولا مؤشرات جدية قريبة.
*بانتظار الحسم
ملف حياتي مضرّ للبيئة والصحة بانتظار حسم قريب قبل وقوع الكارثة.
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