الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اسرار الصحف 22-05-2023
اسرار
2023-05-22 | 00:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اسرار الصحف 22-05-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 22 أيار 2023؟
النهار
- نقل أن مرجعاً سياسياً كان مستاءً وحزيناً وهو يشاهد مباشرة بعض اللمحات خلال انعقاد قمّة جدّة العربية.
- عُلم أن مرجعاً حكومياً دعا خلال قمّة جدّة بعض المسؤولين الخليجيين الذي التقاهم لقدوم رعاياهم إلى لبنان الصيف المقبل وكان الجواب “إن شاء الله”.
- تنشر موظفة سابقة في احد المصارف بيانات عن تحويلات اجراها اصحاب المصرف بملايين الدولارات خلال فترة اقفال المصارف العام 2019.
- نقل عن محامي وناشط في “التيار الوطني الحر” قوله لأحدهم في باريس ان انجازاته في ملف الحاكم تؤهله لتبوء منصب وزير العدل في وقت لاحق.
- لوحظ في الفترة الاخيرة ان المحافظين اتخذوا تدابير لرفع بعض التعديات في غير منطقة بعد مرحلة من الشلل الاداري منذ اندلاع الثورة في العام 2019.
الجمهورية
- نُصح مرجع مالي من قبل محامٍ دولي بالمواجهة على قاعدة أنها الوسيلة الأنجَع للدفاع.
- توقفت جهات دبلوماسية حول أسباب ودوافع التوتير في نقطتين جنوبيتين خلافاً للأجواء الإقليمية الإيجابية تجاه لبنان.
- قال متابعون لاستحقاق حسّاس انّ جهتين معنيتين به بدأتا مراجعة مواقفهما في ضوء ما صدر عن القمة العربية في شأن لبنان.
اللواء
- تبلَّغ رئيس الحكومة مذكرة الإنتربول بحق حاكم المركزي ليلة سفره إلى السعودية، فطلب تجميد البحث فيها إلى حين عودته من قمَّة جدَّة!
- يردِّد العماد ميشال عون أمام زواره بأن العلاقة مع الحزب لم تصل إلى الطلاق، وأن التحالف ما زال قائماً ولكنه يحتاج إلى تعديلات عدة!
- تبيَّن لزوار باريس أن العلاقة الشخصية بين رجل أعمال لبناني مغترب مقيم في العاصمة الفرنسية وكبار مستشاري الأليزيه تلعب دوراً مهماً في توجيه دفة الموقف الفرنسي في الإستحقاق الرئاسي!
نداء الوطن
- تبيّن أنّ تلفزيون لبنان هو المحطة التلفزيونية الوحيدة التي لم تُدعَ إلى جدة لتغطية وقائع القمة العربية.
- يتردد أن علاقة سيئة تسود بين وزير ومرجعيته السياسية.
- علم أنّ مرجعاً روحياً اتخذ قراراً بعدم الدخول في بازار الأسماء الرئاسية المرشحة خلال لقاء له مع شخصية أوروبية بارزة لأن تجارب هذه الشخصية كما تجارب أسلافها في هذا الشأن، لا تشجع.
البناء
- ردّ مصدر مقرب من المقاومة على محاولة إدخال مناورة المقاومة العسكرية في زواريب اللعبة الداخلية بالقول إن إحدى رسائل المناورة هي القول إنه فيما ينعم الداخل اللبناني بممارسة حق الاختلاف السياسي حتى حدود تحويله الى نقمة، فإن المقاومة تستعدّ وتراكم القوة لتوفير الحماية لكل اللبنانيين دون تمييز.
- قال مصدر نيابي إن المرشحين وداعميهم الذين يقبلون خوض معركة الرئاسة على قاعدة المواجهة مع المقاومة ينفون بأنفسهم عن أنفسهم صفة التوافق. فالقوى والمرشحون سواء ثلاثة أصناف «مع المقاومة وضدها ودعاة توافق»، ولا يمكن دمج هذه الأصناف دون الحوار الذي تدعو إليه المقاومة ومؤيدوها.
الأنباء
- وزير مسؤول بشكل مباشر عن قطاع يعاني منذ سنوات، حاول دون جدوى التواصل مع مرجعية سياسية لرمي المسؤولية عنه بشأن ملف أثير مؤخراً.
- سلسلة قرارات وخطوات اتخذها وزير معني بأكثر من قطاع أساسي كانت موضع شك أو اعتراض أو رفض، وقد اضطر للتراجع عن بعضها.
أخبار لبنان
اسرار
أسرار
صحف لبنان
أسرار الصحف
اسرار الصحف 21-05-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-05-19
أسرار الصحف 20-05-2023
اسرار
2023-05-19
أسرار الصحف 20-05-2023
0
اسرار
2023-05-18
أسرار الصحف 19-05-2023
اسرار
2023-05-18
أسرار الصحف 19-05-2023
0
اسرار
2023-05-17
أسرار الصحف 18-5-2023
اسرار
2023-05-17
أسرار الصحف 18-5-2023
0
اسرار
2023-05-16
أسرار الصحف 17-05-2023
اسرار
2023-05-16
أسرار الصحف 17-05-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-05-21
اسرار الصحف 21-05-2023
صحف اليوم
2023-05-21
اسرار الصحف 21-05-2023
0
اسرار
2023-05-19
أسرار الصحف 20-05-2023
اسرار
2023-05-19
أسرار الصحف 20-05-2023
0
اسرار
2023-05-18
أسرار الصحف 19-05-2023
اسرار
2023-05-18
أسرار الصحف 19-05-2023
0
اسرار
2023-05-17
أسرار الصحف 18-5-2023
اسرار
2023-05-17
أسرار الصحف 18-5-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-05-17
"كابتن الفرح" ابراهيم مرعشلي نجم "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-05-17
"كابتن الفرح" ابراهيم مرعشلي نجم "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"
0
آخر الأخبار
2023-05-19
أبو الغيط: في سوريا ثمة فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الازمة والحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسويتها
آخر الأخبار
2023-05-19
أبو الغيط: في سوريا ثمة فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الازمة والحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسويتها
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-14
هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-14
هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات
0
أمن وقضاء
2023-03-02
أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس
أمن وقضاء
2023-03-02
أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
0
أخبار لبنان
15:30
نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة
أخبار لبنان
15:30
نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة
0
أخبار لبنان
15:26
سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان
أخبار لبنان
15:26
سلام لـ"الأحد مع ماريو": المسبحة ستكرّ بعد البحرين ودول أخرى ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في لبنان
0
أخبار دولية
14:08
طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار
أخبار دولية
14:08
طرفا النزاع السوداني يوافقان على هدنة لأسبوع اعتبارا من 22 أيار
0
رياضة
14:00
إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم
رياضة
14:00
إحتفالات في إنكلترا وإسبانيا بعد حسم البطولات المحلية في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مبادرات السعودية للتنمية المستدامة في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مبادرات السعودية للتنمية المستدامة في المنطقة
0
أخبار لبنان
13:55
وزير السياحة يعلن بدء مهرجان صيف البترون
أخبار لبنان
13:55
وزير السياحة يعلن بدء مهرجان صيف البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
النسخة الثانية من سوق عطريق الجميزة إفتتح أبوابه... كيف هي الأجواء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
النسخة الثانية من سوق عطريق الجميزة إفتتح أبوابه... كيف هي الأجواء؟
0
أخبار لبنان
13:39
في واشنطن... لبنانيون ينقلون صورة لبنان من خلال تنظيم مهرجان سيصبح حدثًا سنويًا
أخبار لبنان
13:39
في واشنطن... لبنانيون ينقلون صورة لبنان من خلال تنظيم مهرجان سيصبح حدثًا سنويًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:16
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
تقارير نشرة الاخبار
13:16
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
2
خبر عاجل
15:03
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
خبر عاجل
15:03
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
3
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هي رسائل حزب الله من وراء مناورته العسكرية في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ما هي رسائل حزب الله من وراء مناورته العسكرية في الجنوب؟
4
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
أخبار لبنان
15:47
باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى
5
تقارير نشرة الاخبار
11:09
Maillot كان كفيلًا باستنفار شريحة في صيدا وبجعل البلدية ترفع شعار "اللباس المحتشم"
تقارير نشرة الاخبار
11:09
Maillot كان كفيلًا باستنفار شريحة في صيدا وبجعل البلدية ترفع شعار "اللباس المحتشم"
6
تقارير نشرة الاخبار
13:24
على شاطىء صيدا... معركة من نوع آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:24
على شاطىء صيدا... معركة من نوع آخر
7
آخر الأخبار
14:35
باسيل: التيار الوطني الحر سيحاور أي مرشح من منظومة الإصلاح وسيواجه أي مرشح من منظومة الفساد
آخر الأخبار
14:35
باسيل: التيار الوطني الحر سيحاور أي مرشح من منظومة الإصلاح وسيواجه أي مرشح من منظومة الفساد
8
أخبار لبنان
15:59
حمية لـ"الأحد مع ماريو": بات للبنان طريق نقل جديد ترانزيت عبر العراق.. ولا مشكلة ابدا في زيارتي للسعودية
أخبار لبنان
15:59
حمية لـ"الأحد مع ماريو": بات للبنان طريق نقل جديد ترانزيت عبر العراق.. ولا مشكلة ابدا في زيارتي للسعودية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More