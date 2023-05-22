اسرار الصحف 22-05-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 22 أيار 2023؟



النهار



- نقل أن مرجعاً سياسياً كان مستاءً وحزيناً وهو يشاهد مباشرة بعض اللمحات خلال انعقاد قمّة جدّة العربية.



- عُلم أن مرجعاً حكومياً دعا خلال قمّة جدّة بعض المسؤولين الخليجيين الذي التقاهم لقدوم رعاياهم إلى لبنان الصيف المقبل وكان الجواب “إن شاء الله”.



- تنشر موظفة سابقة في احد المصارف بيانات عن تحويلات اجراها اصحاب المصرف بملايين الدولارات خلال فترة اقفال المصارف العام 2019.



- نقل عن محامي وناشط في “التيار الوطني الحر” قوله لأحدهم في باريس ان انجازاته في ملف الحاكم تؤهله لتبوء منصب وزير العدل في وقت لاحق.



- لوحظ في الفترة الاخيرة ان المحافظين اتخذوا تدابير لرفع بعض التعديات في غير منطقة بعد مرحلة من الشلل الاداري منذ اندلاع الثورة في العام 2019.





الجمهورية



- نُصح مرجع مالي من قبل محامٍ دولي بالمواجهة على قاعدة أنها الوسيلة الأنجَع للدفاع.



- توقفت جهات دبلوماسية حول أسباب ودوافع التوتير في نقطتين جنوبيتين خلافاً للأجواء الإقليمية الإيجابية تجاه لبنان.



- قال متابعون لاستحقاق حسّاس انّ جهتين معنيتين به بدأتا مراجعة مواقفهما في ضوء ما صدر عن القمة العربية في شأن لبنان.





اللواء



- تبلَّغ رئيس الحكومة مذكرة الإنتربول بحق حاكم المركزي ليلة سفره إلى السعودية، فطلب تجميد البحث فيها إلى حين عودته من قمَّة جدَّة!



- يردِّد العماد ميشال عون أمام زواره بأن العلاقة مع الحزب لم تصل إلى الطلاق، وأن التحالف ما زال قائماً ولكنه يحتاج إلى تعديلات عدة!



- تبيَّن لزوار باريس أن العلاقة الشخصية بين رجل أعمال لبناني مغترب مقيم في العاصمة الفرنسية وكبار مستشاري الأليزيه تلعب دوراً مهماً في توجيه دفة الموقف الفرنسي في الإستحقاق الرئاسي!





نداء الوطن



- تبيّن أنّ تلفزيون لبنان هو المحطة التلفزيونية الوحيدة التي لم تُدعَ إلى جدة لتغطية وقائع القمة العربية.



- يتردد أن علاقة سيئة تسود بين وزير ومرجعيته السياسية.



- علم أنّ مرجعاً روحياً اتخذ قراراً بعدم الدخول في بازار الأسماء الرئاسية المرشحة خلال لقاء له مع شخصية أوروبية بارزة لأن تجارب هذه الشخصية كما تجارب أسلافها في هذا الشأن، لا تشجع.





البناء



- ردّ مصدر مقرب من المقاومة على محاولة إدخال مناورة المقاومة العسكرية في زواريب اللعبة الداخلية بالقول إن إحدى رسائل المناورة هي القول إنه فيما ينعم الداخل اللبناني بممارسة حق الاختلاف السياسي حتى حدود تحويله الى نقمة، فإن المقاومة تستعدّ وتراكم القوة لتوفير الحماية لكل اللبنانيين دون تمييز.



- قال مصدر نيابي إن المرشحين وداعميهم الذين يقبلون خوض معركة الرئاسة على قاعدة المواجهة مع المقاومة ينفون بأنفسهم عن أنفسهم صفة التوافق. فالقوى والمرشحون سواء ثلاثة أصناف «مع المقاومة وضدها ودعاة توافق»، ولا يمكن دمج هذه الأصناف دون الحوار الذي تدعو إليه المقاومة ومؤيدوها.





الأنباء



- وزير مسؤول بشكل مباشر عن قطاع يعاني منذ سنوات، حاول دون جدوى التواصل مع مرجعية سياسية لرمي المسؤولية عنه بشأن ملف أثير مؤخراً.



- سلسلة قرارات وخطوات اتخذها وزير معني بأكثر من قطاع أساسي كانت موضع شك أو اعتراض أو رفض، وقد اضطر للتراجع عن بعضها.