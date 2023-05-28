أسرار الصحف 28-05-2023

الأنباء:



*مصير اللقاء

تراجع الحديث عن لقاء موسع حول لبنان بعدما كانت مواعيد عدة ضُربت له في الأسابيع الماضية.



*تلويح بالعقوبات

التلويح بالعقوبات سيكون جدياً في الفترة المقبلة اذا استمرت المراوحة القائمة في الملف الرئاسي.