أسرار الصحف 29-05-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 29 أيار 2023؟



النهار



نجحت شخصية بيروتية ناشطة في جمع مشايخ وكوادر في جمعية المقاصد وكشافتها الى مجموعة من الفاعليات. وخلفت حصيلة اللقاء ارتدادات ايجابية في اوساط السنة في العاصمة والمناطق.



لم تعلم الحلقة الضيقة من وليد جنبلاط انه سيقدم على الاستقاله من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي ، ولو كانت في اجواء التحضيرات لهذه الخطوة، لكنها لم تتوقع حسم خياره في هذا التوقيت.



تربط مرجع حكومي علاقة جيدة مع نائب بقاعي وهما على تنسيق مفتوح في اكثر من ملف.



يستعد نائب سابق في زحلة للانتخابات النيابية المقبلة قبل ثلاث سنوات من موعدها ليبقى على تماس مع قواعد الناخبين.



نائب جنوبي ينشط في اقامة سلسلة من المشاريع التجاريه في دولة عربيه



الجمهورية



أكّد نائب في تكتل بارز أنّ التواصل لم ينقطع مع حزب معارض في شأن الإستحقاق الرئاسي.



يُنتظر أن تلاقي شخصية سياسية في إحدى الطوائف قرار مرجعية سياسية أخرى من الطائفة نفسها بتدبير مشابه في تنظيمها الحزبي.



يجري العمل على توسعة تكتل بضمّ نواب من المستقلين والتغييريين اليه.



اللواء



تردد أن شخصية مالية برز اسمها في بورصة الترشيحات مؤخراً قامت بزيارة خاصة إلى عاصمة عربية معنية بالوضع اللبناني وأجرت عدة لقاءات تُوِّجت بمقابلة مع مسؤول كبير!



يبذل رئيس حزب مسيحي شاب جهوداً مكثفة لإيصال التفاهم بين حزبين مسيحيَّين كبيرين على مرشح رئاسي من خارج المنظومة إلى خواتيمه السعيدة، وذلك قبل زيارة البطريرك الماروني إلى باريس!



أُحيطت عملية سرقة كابلات الكهرباء من الوسط التجاري بتكتم شديد، ولم تُعرف نتائج التحقيقات الأولية رغم أن خطورتها تكمن بكون منطقة السراي والمجلس النيابي كانت مسرح العملية ــ الفضيحة!





نداء الوطن



ذكرت مصادر مطّلعة أنّ المناورة العسكرية التي أجراها "حزب الله" في عرمتى لم تحظَ بموافقة قياديين أساسيين في "الحزب".



يؤكّد مقرّبون من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أنّ ما طرحه حول موافقته على أي ترشيح، بمن فيهم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، شرط إقرار قانون اللامركزية الإدارية - المالي وإنشاء صندوق إئتماني، ينطلق من إصراره على إقرار القانونين قبل دخول الجلسة الإنتخابية. بمعنى لا موافقة مجانية أو مسبقة.



تشهد إدارة رسمية إنمائية انقساماً بين عدد من الأعضاء ومفوّض الحكومة ما أدّى إلى تعطيل عملها بسبب فقدان النصاب رغم ورود رأي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يسمح بانعقاد مجلس الإدارة.



البناء

قال مصدر نيابي إن ثنائي حركة أمل وحزب الله بتأكيده على الدعوة للحوار بلا شروط مسبقة حول الاستحقاق الرئاسي يكتفي بمراقبة مواقف الكتل النيابية، خصوصاً الذين يسعون للتوافق على مرشح موحّد لمواجهة الوزير سليمان فرنجية، ويقدّر دعاة التوافق الجامع وعنده لكل احتمال جواب



قال دبلوماسي روسي سابق إن شهر تموز سوف يشهد بدء التنسيق الميداني بين الجيشين السوري والتركي لتفكيك الوضع في إدلب تمهيداً لتسلّم الجيش السوري للسيادة حتى الحدود أو سوف يشهد بدء عملية عسكرية سورية مدعومة من إيران وروسيا والدول العربية لتحقيق الهدف ذاته، وعلى تركيا أن تقرر كيفية التعامل معها





الأنباء



تضارب واضح في المعطيات التي تتوفر عن موقف دولة إقليمية من استحقاق محلي نتيجة التناقض التام في المواقف الإعلامية التي تتصدر وسائلها.



كلام أحد نواب حزب فاعل يصبّ في خانة تأكيد ما نُقل عن أن الحزب نفسه لا يكترث فعليا لاستمرار الشغور الرئاسي لسنوات.