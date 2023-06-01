أسرار الصحف 1-6-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار



- مدير عام محسوب على حركة "أمل" يعيش منذ سنتين في باريس. ولا يزال يقبض رواتبه ومخصصاته. ويقول نائب عندما جرى تعيين فلان لم ينقص الا تدخل الحلف الاطلسي.



- كثر في الاوانة الاخيرة اقدام سياسيين ورجال اعمال ومتمولين على استئجار وشراء سيارات مصفحة او التنقل عبر شركات تاكسي.

- تتوجه الانظار الى ناشط صيداوي نشأ في دارة ال الحريري، ويقوم بأعمال سياسية واجتماعية بعيدة من ضجيج الاعلام.



- لوحظ أن سفيرتي دولتين بارزتين، تقنّنان من اللقاءات والظهور الإعلامي، لأكثر من اعتبار، ولعدم نضج التسوية الرئاسية.



- أثارت عودة حزب قديم إلى العمل العسكري تساؤلات عن توقيته وخلفياته بعد انكفائه لسنوات طويلة.





الجمهورية



- عادت أسماء معيّنة إلى واجهة التداول في الكواليس المغلقة بإسمين لحكومة العهد الجديد وربطها بما يطبخ للرئاسة.



- كشف نائب ينتمي الى حزب وسطي أنه "أمام الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، فخيارنا هو الذهاب الى التصويت بورقة بيضاء".



- علق زعيم وسطي على انفراجات المنطقة بقوله: صدقت المقولة.. التي تقول "وصّلونا لنص البير وقطعوا الحبلة فينا الله ينجينا من الأعظم ".





اللواء



- بحسب مصدر واسع الاطلاع، فإن مرجعاً ينتظر اشارة او اكثر من الخارج لتحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس، ضمن الصيغة المتفاهم عليها قبل اشهر.



- يتجنب نواب في كتلة محسوبة على حزب بارز الخوض في "مسائل حليفة" على خلفية الانتظار في الموقف من الاستحقاق الرئاسي.



- لمس مسؤول كبير سابق حجم الانقسام داخل التيار الذي أسسه، وسط تساؤلات مقلقة عن المرحلة المقبلة.





نداء الوطن



- علم أنّ نائباً بارزاً لم ينتظر انتهاء اجتماع التكتل الذي يشارك فيه حزبه، وغادر باكراً مع العلم أنّ الاجتماع اتسم بالأهمية والدقة.



- يُنقل عن الوزير السابق جهاد أزعور قوله انّ "السيناريو المثالي في الوضع الذي يمر به لبنان حالياً والأزمة التي يشهدها هو أن يحصل إجماع أو على الأقل اتفاق واسع على مرشح يقتنع به كل الأطراف ويكون رئيس مهمة يشرف على عملية الإنقاذ". ويتمنى أن يحصل مثل هذا الاتفاق على ترشيحه "لكي يكون أرضية صلبة من أجل معركة إنقاذ لبنان". ويضيف: "المنافسة الانتخابية ليست مواجهة مع احزاب وطوائف، إذ أن حصول مواجهة انتخابية في نظام ديموقراطي أمر طبيعي، ومثل هذه المواجهة الانتخابية لا تعني التحدّي". ويشدّد على أنه "ليس مرشحاً للتحدّي، بل هو مرشح لمواجهة التحدّيات". ويؤكّد أنّه "ليس مرشحاً لمواجهة أي طرف لبناني، بل هو مرشح لمواجهة الأزمة والإنهيار مع كل اللبنانيين".





البناء



- قالت مصادر دبلوماسية إن الضغوط لعقد جلسة نيابية يتنافس خلالها المرشحون سوف تؤدي إلى ظهور فرصة لاختبار إمكانية تسويق قائد الجيش كمرشح توافقي مجدداً، وإذا فشل المسعى سوف يكون نصيب نيل الأصوات المحايدة بدعم خارجي لمن نال الأصوات الأعلى تحت شعار ملء الشغور كأولويّة.



- عدد مصدر نيابي خسائر التيار مع تبني ترشيح أزعور بإسقاط نظرية الرئيس القوي والتمهيد لطرح اسم قائد الجيش بعد انسداد طريق أزعور والانضمام الى جبهة هو أقلية فيها وتقودها القوات وإسقاط صدقية الطرح الإصلاحي وخسارة موقع بيضة القبان في صناعة الرئيس وتعريض التيار للاهتزاز.