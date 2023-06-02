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اسرار الصحف 02-06-2023
اسرار
2023-06-02 | 01:15
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اسرار الصحف 02-06-2023
اسرار الصحف 02-06-2023
النهار
علم ان الأجواء التي نقلت عن اجتماع "تكتل لبنان القوي" لم تكن حقيقية اذ ساد نقاش حاد حول اسم جهاد ازعور وتساؤلات حول دور المكتب السياسي للتيار الوطني الحر الذي يعلم عن توجهات رئيسه عبر الاعلام وكان استياء من عدم تبني ترشيح اي عضو في التكتل.
تتجه جمعية المصارف الى تأجيل انتخاباتها المقررة في تموز نظرا الى دقة المرحلة وعدم وجود حماس للترشح في ظل كلام عن عدم رغبة رئيسها بالاستمرار في موقعه وعدم توافر البديل.
نائب سابق بيروتي تربطه علاقة جيدة بالرئيس سعد الحريري ينشط على خط التوصل الى لائحة توافقية لاتحاد عائلات العاصمة وتجنيبها اي معركة في 9 الجاري.
منسق في احد التيارات الحزبية لم يكتف بترميم مكتب قاض كبير و"فرشه" بل وصل الأمر الى مساعدته في تامين حاجات بناء منزله خارج بيروت.
**********
الجمهورية
تَبيّنَ للأوساط السياسية أنّ ما يُشاع عن نتائج زيارة مرجع غير زمني للخارج يجافي الحقيقة.
تُراهن جهة واسعة الإطلاع على أنّ التسوية الرئاسية مُنجزة خارجياً ويجري العمل على كيفية إخراجها محلياً.
نائب كسرواني بارز أبلغَ مرجعاً سياسياً أنه سيكون مؤيّداً لانتخاب الرئيس الأوفر حظاً بعيداً من الاصطفافات والشعارات.
**********
اللواء
لا ينتظر سفراء أي تقدُّم في المسار الرئاسي ما لم توضع التفاهمات العربية - العربية حول سوريا على طاولة التنفيذ..
بعث مرجع كبير برسائل مباشرة لأطراف محلية، ويقال خارجية، تحذِّر من تجاوز خطوط معينة لجهة التعرّض مباشرة لأدائه..
تأكد عبر "الصراف الآلي" أن قبض الرواتب كان على سعر صيرفة، وتكملة لمعاش أيار، أي بنقصان كبير عن معاش الدفعة الأولى، بالنسبة للمتقاعدين والعاملين في الخدمة!
**********
نداء الوطن
لوحظ غياب وزير الدفاع موريس سليم عن حضور مؤتمر "أمن الحدود والمنشآت الحيوية" الذي انعقد قبل يومين برعاية وحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، فيما حضره وزير الداخلية بسام مولوي ومسؤولون عسكريون وأمنيون وملحقون عسكريون.
يطالب أحد النواب البقاعيين زملاءه برفع السقف في تسمية مرشح جديد للرئاسة لأنّ الفريق الخصم سيستغل تراجع المعارضة من أجل التشبث بمرشحه.
تؤكد جهات معارضة أن جبران باسيل قدم تسهيلات من أجل التوافق على رئيس ولم يطالب بشيء، ما دفع البعض إلى التساؤل عما يخطط له الرجل.
**********
البناء
قال مصدر دبلوماسي إن إعلان المصرف المركزي الإيراني عن تسلم مبلغ 7 مليارات دولار كانت محتجزة في مصارف كوريا الجنوبية يؤكد مع الإعلانات المتلاحقة عن تبادل معتقلين بين إيران ودول الغرب وإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حل ملفات عالقة وجود تقدّم حقيقي كبير في الملف النووي.
علق مرجع سياسي على خلق مناخ مواجهة شيعية مسيحية بعدما تحقق للمسيحيين بدعم الثنائي قانون انتخاب ينتخبون عبره كل نوابهم بأصواتهم تقريباً سائلاً عن الحكمة من فتح ملف الميثاقية والعددية للنقاش، وهل هذا تمهيد للفدرالية وهل صارت مشروعاً يحظى بتوافق مسيحي ما يفتح الباب لمؤتمر تأسيسي؟
**********
الانباء
ما نُقل في بعض وسائل الإعلام من كلام منسوب لمرشح رئاسي خلال لقائه مرجعاً مسؤولاً لم يكن دقيقاً لناحية وُجهة الترشح.
موقف دولة معنية انقلب فجأة إلى الضغط المتزايد في مسألة محلية بعد أن كان في خانة المتفرج لسبعة أشهر مرّت، ما يطرح الأسئلة حول الهدف الحقيقي لهذا الموقف الضاغط.
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