أسرار الصحف 03-06-2023

صحيفة اللواء



همس

تسعى شخصية مقرَّبة إلى الحصول على معلومات عن لقاء الأليزيه مع مرجعية روحية لبنانية، وحقيقة ما دار حوله بشأن شخصية مرشحة بقوة للرئاسة.



غمز

تمر علاقة نائب شمالي مع مسؤول كبير بأزمة غير مسبوقة، لجهة احتمال اندلاع حملات متبادلة بين الطرفين.



لغز

فاقمت التصرفات الأخيرة لرئيس تكتل نيابي من الأزمة مع رئيس تيار طامح للرئاسة، الأمر الذي يمنعه من القيام بأي خطوة تجاهه.





صحيفة النهار



تأخير إنجاز المعاملات في وزارة العمل

تتولى رئيسة دائرة العمل في بيروت في وزارة العمل بالاضافة الى مهمتها الرئيسية المهام الآتية بالإنابة: مدير عام الوزارة، رئيس مصلحة القوى العاملة، رئيس مصلحة العمل. بما يؤخر انجاز المعاملات، ويعرقل العمل في الوزارة في حال غيابها، عدا عن آحادية الآراء في الملفات.



ـ اتصالات لمعالجة موضوع التأشيرات

يجري مرجع حكومي، وبعض المقربين من دولة خليجية، اتصالات على أعلى المستويات لعودة هذه الدولة عن قرار اتخذته بحق لبنان في موضوع التأشيرات.



ـ هذا ما قرّره حزب مسيحي قديم

قرّر حزب مسيحي قديم المشاركة في إحدى الجبهات السياسية، إلى جانب أحزاب أخرى بعد لقاء بين رئيسه وأعضاء من الجبهة المذكورة.





صحيفة نداء الوطن



ـ قامت ادارة أحد المرافق الحيوية بزيادة رواتب العاملين في المرفق ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة بنسبة بلغت 13 ضعفاً بحجة أنّ الزيادة تكون بنفس نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور.



ـ عادت إلى الواجهة قضية بيع الشهادات المزورة للرعايا العرب في بعض الجامعات الخاصة.



ـ فسر البعض خطوة ترقية الضباط من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري على أنها محاولة من الأخير لزكزكة جبران باسيل والايحاء بأنه قد يدعم وصول العماد جوزيف عون للرئاسة.



الأنباء



الخيار الرابع

رسمياً يمكن القول أن رحلة البحث عن الرئيس الحقيقي للبنان قد بدأت وهو عملياً سيكون الخيار الرابع.

عض أصابع

عملية عض أصابع متبادلة والأضعف سيلجأ الى لعبة تعطيل النصاب في أي جلسة انتخابية قريبة، إذا ما حصلت.