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أسرار الصحف 03-06-2023

اسرار
2023-06-03 | 01:03
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أسرار الصحف 03-06-2023
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أسرار الصحف 03-06-2023
صحيفة اللواء

همس
تسعى شخصية مقرَّبة إلى الحصول على معلومات عن لقاء الأليزيه مع مرجعية روحية لبنانية، وحقيقة ما دار حوله بشأن شخصية مرشحة بقوة للرئاسة.

غمز
تمر علاقة نائب شمالي مع مسؤول كبير بأزمة غير مسبوقة، لجهة احتمال اندلاع حملات متبادلة بين الطرفين.

لغز
فاقمت التصرفات الأخيرة لرئيس تكتل نيابي من الأزمة مع رئيس تيار طامح للرئاسة، الأمر الذي يمنعه من القيام بأي خطوة تجاهه.

 
صحيفة النهار

تأخير إنجاز المعاملات في وزارة العمل
تتولى رئيسة دائرة العمل في بيروت في وزارة العمل بالاضافة الى مهمتها الرئيسية المهام الآتية بالإنابة: مدير عام الوزارة، رئيس مصلحة القوى العاملة، رئيس مصلحة العمل. بما يؤخر انجاز المعاملات، ويعرقل العمل في الوزارة في حال غيابها، عدا عن آحادية الآراء في الملفات.

ـ اتصالات لمعالجة موضوع التأشيرات
يجري مرجع حكومي، وبعض المقربين من دولة خليجية، اتصالات على أعلى المستويات لعودة هذه الدولة عن قرار اتخذته بحق لبنان في موضوع التأشيرات.

ـ هذا ما قرّره حزب مسيحي قديم
قرّر حزب مسيحي قديم المشاركة في إحدى الجبهات السياسية، إلى جانب أحزاب أخرى بعد لقاء بين رئيسه وأعضاء من الجبهة المذكورة.

 
صحيفة نداء الوطن

ـ قامت ادارة أحد المرافق الحيوية بزيادة رواتب العاملين في المرفق ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة بنسبة بلغت 13 ضعفاً بحجة أنّ الزيادة تكون بنفس نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور.

ـ عادت إلى الواجهة قضية بيع الشهادات المزورة للرعايا العرب في بعض الجامعات الخاصة.

ـ فسر البعض خطوة ترقية الضباط من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري على أنها محاولة من الأخير لزكزكة جبران باسيل والايحاء بأنه قد يدعم وصول العماد جوزيف عون للرئاسة.

الأنباء

الخيار الرابع
رسمياً يمكن القول أن رحلة البحث عن الرئيس الحقيقي للبنان قد بدأت وهو عملياً سيكون الخيار الرابع.
 
عض أصابع
عملية عض أصابع متبادلة والأضعف سيلجأ الى لعبة تعطيل النصاب في أي جلسة انتخابية قريبة، إذا ما حصلت.
 
صحيفة البناء

ـ كواليس
أبدى سفير مقيم في بيروت خشيته من أن يذهب الاستعصاء الرئاسي بلبنان إلى بقاء الفراغ لما بعد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وترتيب العلاقة الغربية مع سورية عبر الانسحابات العسكرية والحل السياسي ورفع العقوبات، وعندها يكون الاستعصاء ورقة تفاوض بين الخارج الراغب والداخل القادر.

ـ خفايا
قال مرجع نيابي إن الحلف المناوئ لترشيح الوزير سليمان فرنجية عالق بين البيضة والدجاجة، بيضة طلب الحلف من مرشحه إعلان ترشيحه لخوض معركة إسقاط فرنجية والتفاوض على البديل ودجاجة طلب المرشح من الحلف إعلان ترشيحه حتى الفوز لأنه مضطر للاستقالة ليعلن الترشيح ويخشى أن يخسر الاثنتين.

 صحيفة الجمهورية

ـ تَبيّن من النقاشات في اجتماعات مجموعة العمل المالية الدولية في البحرين وجود لوبي غير عربي حاولَ الدفع في اتجاه إدراج لبنان على القائمة الرمادية.

ـ وصفت أوساط سياسية زيارة مرجعية روحية إلى دولة خارجية بأنها سَجّلت نصف نجاح ونصف إخفاق.

ـ إستغربت جهات دبلوماسيةً عدم فتح وزارة الخارجية تحقيقا مع سفير لبناني في أوروبا متّهم بالاغتصاب والاعتداء على النساء ومحاولة القتل.
 


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