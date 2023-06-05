أسرار الصحف 05-06-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 5 حزيران 2023؟



النهار



علم ان تكليف الامين العام للخارجية بالتحقيق مع السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان جاء بالتنسيق مع الوزير جبران باسيل وذلك في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.



يُنقل وفق معلومات موثوقة أن حجوزات الخليجيين صبّت في الأيام الماضية باتجاه قبرص وتركيا وأوروبا والقليل منها الى سوريا فيما غاب لبنان عن واجهة هذه الحجوزات.



عُلم أن تعزيزات لوجستية وبسلاح نوعي رُصدت في أحد المعسكرات البقاعية ودخول تنظيمات جديدة على خط المعسكر المذكور.



تخشى شخصيات لبنانية صدور عقوبات اميركية على خلفية الملف الرئاسي تستهدف افرادا من عائلاتها على غرار ما حصل مع طرفي الصراع في السودان.



تم فصل مسؤول اعلامي كبير على خلفية خلافاته مع عدد من الزميلات في مؤسسة اعلامية وصلت تفاصيلها الى مرجعيات سياسية ودينية وتلقت الاخيرة شكاوى وتقارير عن سلسلة من التجاوزات.



نجح عضو في المجلس الدستوري باجراء سلسلة من الاتصالات ادت الى عدم السير بالطعن المقدم ضد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.





الجمهورية



تردّدت معلومات من مصادر دبلوماسية بأنه لن يكون هناك حل في لبنان ما لم يُبادر المجتمع الدولي الى اتخاذ مبادرة تؤدي الى حل لاستحقاق كبير.



طلب مرجع حزبي بارز من أعضاء قيادته وَقف التصريحات المتصلة باستحقاق بالغ الدقة الى حين انتهاء الظروف التي أملت مثل هذا القرار.



تُراقِب مصادر دبلوماسية النتائج التي ستُسفر عنها زيارة وزيرة خارجية دولة أوروبية إلى دولة عربية نافذة وانعكاساتها على الإستحقاق الرئاسي.





اللواء



يلتقي بعض سفراء دول اللقاء الخماسي قيادات رسمية وسياسية بعيداً عن الأضواء الإعلامية بهدف تذليل العقبات التي تعترض إنعقاد الجلسة النيابية الرئاسية!



فوجئ رئيس كتلة نيابية وازنة بإتساع دائرة الهوة التي تُباعد بين خياراته ومواقف عدد من قدامى نواب كتلته الحزبية الذين يدرس بعضهم توقيت إعلان خروجه من الإستقالة.



لم تنجح زيارة وزير مثير للجدل إلى مرجع روحي مسيحي كبير في تغيير موقف الأخير الرافض لتبريرات خلاف الوزير مع المدير العام في وزارته والذي تم اتخاذ قرار جائر بحقه!





نداء الوطن



تقول مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت إن الدور الفرنسي في موضوع الرئاسة تراجع إلى حد كبير، وإنّ واشنطن والرياض ستستعيدان في الأسابيع المقبلة زمام المبادرة، ما يخراج ورقة الرئاسة من يد الفرنسي نهائياً.



تقول مصادر كنسية إن أمين سر دولة الفاتيكان شدد خلال لقائه البطريرك الراعي على ضرورة وحدة موقف المسيحيين حول موضوع الرئاسة والمواضيع الوطنية ليكون مدخلاً للحوار المتوازن. وشجع الفاتيكان الراعي على العمل لهذه الوحدة.



يُحصي قريبون من "حزب الله" ستة نواب من تكتل لبنان القوي يقولون إنهم فازوا بدعمٍ من الحزب وبأصواتٍ منه، ويقولون: لولا أصواتنا في بيروت وبعلبك وزحلة والبقاع الغربي وعكار، لكان عدد "كتلة لبنان القوي" لا يتجاوز الإثني عشر نائباً.





البناء



قال مصدر نيابي إن لبنان دخل في الاستعصاء وبقاء الفراغ الرئاسي لشهور وربما أكثر وربط مستقبل الرئاسة في لبنان بما يجري بين الأميركي ومحور المقاومة في المنطقة، سواء في الملف النووي مع إيران أو مع سورية من سلة شاملة، وما يعرضه الأميركي على المقاومة لتغيير تموضعها الرئاسي أو ما يطلبه منها لتسهيل فوز مرشحها الرئاسي.



قال مسؤول سياسي بارز إن حزب الله الذي انتظر سنتين ونصفاً وخاطر بتحالفه مع حليفه الأقرب الرئيس نبيه بري ومواجهة انقسام وطني خطير مع الرئيس سعد الحريري وإمكانية خسارة حليفه المرشح سليمان فرنجية يومها لمنح الرئيس ميشال عون فرص تحقيق اصطفاف وصناعة تسويات توصله إلى الرئاسة مستعد للانتظار مثلها مع المرشح سليمان فرنجية.





الأنباء



سلسلة تحليلات وتوقعات متناقضة تتناقلها وسائل الإعلام عن موقف كتلة نيابية حيال استحقاق أساسي فيما الواقع مختلف عن معظم هذه التحليلات.

شخصيات ذات تمثيل لمختلف شرائح مجتمع عرب الداخل شاركت في لقاء مرجع سياسي، ما أعطى اللقاء بُعداً جديدا.