أسرار الصحف 7-6-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار



- قال مصدر فرنسي حول قضية السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان ان قرار الخارجية اللبنانية ارسال لجنة تحقيق خطوة ايجابية لكنها لا تسمح للقاضي الفرنسي ان يستمع اليه واذا لم يحصل ذلك سيتم اعتباره persona non grata أي شخص غير مرغوب او مرحب به.

- عندما سئل احد المسؤولين عن اسم مرشح محتمل للرئاسة اجاب سائله رجل الدين البارز "وهل تقبل به مطرانا على ابرشية؟".

- من المتوقع انعقاد جمعية عمومية لجمعية مصارف لبنان منتصف الشهر الحالي للاتفاق على تمديد ولاية مجلس ادارة الجمعية سنة اضافية في ظل عدم الرغبة بتولي احد رئاسة الجمعية في هذه الظروف الحرجة والمواجهات مع المودعين.

- تعاني أحزاب وقوى سياسية من أزمات مالية حادة بعد توقف المساعدات من بعض الدول والمنظمات الدولية والأممية.

- عُمّمت على تكتل نيابي عبارة ضرورة الصمت الانتخابي الرئاسي، إلى حين انعقاده.

- يتحدث وزير سابق متعجباً من مضي التيار الوطني الحر بترشيح الوزير السابق جهاد ازعور بعدما كان حضر له مضبطة اتهام وفيها انه شريك الرئيس فؤاد السنيورة في الفساد المالي ورجل الاميركان وان لا انجازات في رصيده.

- يقول مسؤول بارز ان زيارة الرئيس ميشال عون الى دمشق سبقها طلب النائب جبران باسيل الموعد، ولما اهمل طلبه، دفع الرئيس عون الى القيام بها، للعودة الى حارة حريك من بوابة قصر المهاجرين.

- يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي توزيع شريط مصور عن تهديد احد الاعلاميين القريبين من "حزب الله" المسيحيين بالمداورة والمثالثة وفقدان الدور اذا استمروا على نهجهم القائم، ويعلن ان الرئيس ما بعد المقبل للجمهورية سيكون سنيا، في محاولة لدق اسفين بين المسيحيين والسنة.

الجمهورية

- قالت أوساط سياسية مطلعة إن الامور بدأت تتسارع باتجاه تحفيز الخطى نحو إنجاز إستحقاق حسّاس هذا الشهر.

- عُلم أن مرشحاً رئاسياً جدّيا يلتقي بعيداً من الأضواء بعض الشخصيات والقوى السياسية في إطار تنظيم معركته وشرح حيثياتها.

- أبدى أحد المرشحين إمتعاضه من أسلوب بعض القوى في التعامل مع ترشيحه كتحدٍ واستفزاز وحرقه قبل أن ينطلق، ويقول إنه كان يفضّل الحوار بدل ذلك.





اللواء

- لاقت أوساط الثنائي زيارة مسؤول سابق، إلى دولة مجاورة بارتياح ملحوظ، بصرف النظر عن النتائج اليومية اللبنانية.

- أحصى خبير انتخابي سلسلة انقسامات في تجمع "التغييريِّن"، متوقعاً مزيداً من التفتت على خلفية الترشيحات الرئاسية.

- نقل نائب في تكتل بارز عتباً على فريقه، لجهة الذهاب باتجاه عدم تسميته للرئاسة الأولى، ولم يعرف ماذا كان ردّ الشخصية الرفيعة التي استمعت إلى العتب.



نداء الوطن

- بدا لافتاً إصرار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على إشراك الرئيس السابق ميشال عون في اجتماعات "تكتل لبنان القوي" بشكل ظهر فيه الأخير رأس حربة المواجهة السياسية التي يخوضها باسيل.

- يتردد أنّ مجموعة الخمسة المعترضة في "تكتل لبنان القوي" لم تشارك في الاجتماع الأخير للمجلس السياسي، فيما تولى النائب سليم عون تقديم مطالعة نقدية.

- يقال أنّ هناك حملة تقصٍ تقوم بها جهات غربية لملاحقة أموال وصلت من دولة عربية ويتمّ تبييضها في لبنان.



البناء

- تؤكد مصادر نيابية أن تصويت الدورة الأولى في أي جلسة انتخاب لا يعبر عن حقيقة ما يمكن لكل مرشح الحصول عليه في الدورة الثانية إذا حصلت، لأن التزامات التصويت من خارج الاصطفافات العلنية للكتل لصالح أي مرشح تظهر فقط عندما يكون التصويت على حافة إنتاج رئيس.

- قال مصدر دبلوماسي إن الاستقبال الرسمي والعلني من الرئيس السوري للرئيس السابق ميشال عون هو أول تفاعل سوري مع الحياة السياسية اللبنانية منذ سنوات طويلة، خصوصاً بعد زخم العلاقات السعودية السورية. والأرجح أن تعقبه استقبالات أخرى ورعاية حوارات وتفاهمات.



الأنباء

- المواقف المتمايزة داخل فريق سياسي أصبحت "على راس السطح" وعلى منابر رفيعة.

- مجموعة نواب يعملون على توحيد موقفهم قبل جلسة الأربعاء ليكون خيارهم واحداً.