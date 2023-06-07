الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 7-6-2023

اسرار
2023-06-06 | 23:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 7-6-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 7-6-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار
 
- قال مصدر فرنسي حول قضية السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان ان قرار الخارجية اللبنانية ارسال لجنة تحقيق خطوة ايجابية لكنها لا تسمح للقاضي الفرنسي ان يستمع اليه واذا لم يحصل ذلك سيتم اعتباره persona non grata أي شخص غير مرغوب او مرحب به.
- عندما سئل احد المسؤولين عن اسم مرشح محتمل للرئاسة اجاب سائله رجل الدين البارز "وهل تقبل به مطرانا على ابرشية؟".
- من المتوقع انعقاد جمعية عمومية لجمعية مصارف لبنان منتصف الشهر الحالي للاتفاق على تمديد ولاية مجلس ادارة الجمعية سنة اضافية في ظل عدم الرغبة بتولي احد رئاسة الجمعية في هذه الظروف الحرجة والمواجهات مع المودعين.
- تعاني أحزاب وقوى سياسية من أزمات مالية حادة بعد توقف المساعدات من بعض الدول والمنظمات الدولية والأممية.
- عُمّمت على تكتل نيابي عبارة ضرورة الصمت الانتخابي الرئاسي، إلى حين انعقاده.
- يتحدث وزير سابق متعجباً من مضي التيار الوطني الحر بترشيح الوزير السابق جهاد ازعور بعدما كان حضر له مضبطة اتهام وفيها انه شريك الرئيس فؤاد السنيورة في الفساد المالي ورجل الاميركان وان لا انجازات في رصيده.
- يقول مسؤول بارز ان زيارة الرئيس ميشال عون الى دمشق سبقها طلب النائب جبران باسيل الموعد، ولما اهمل طلبه، دفع الرئيس عون الى القيام بها، للعودة الى حارة حريك من بوابة قصر المهاجرين.
- يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي توزيع شريط مصور عن تهديد احد الاعلاميين القريبين من "حزب الله" المسيحيين بالمداورة والمثالثة وفقدان الدور اذا استمروا على نهجهم القائم، ويعلن ان الرئيس ما بعد المقبل للجمهورية سيكون سنيا، في محاولة لدق اسفين بين المسيحيين والسنة.
 
الجمهورية
- قالت أوساط سياسية مطلعة إن الامور بدأت تتسارع باتجاه تحفيز الخطى نحو إنجاز إستحقاق حسّاس هذا الشهر.
- عُلم أن مرشحاً رئاسياً جدّيا يلتقي بعيداً من الأضواء بعض الشخصيات والقوى السياسية في إطار تنظيم معركته وشرح حيثياتها.
- أبدى أحد المرشحين إمتعاضه من أسلوب بعض القوى في التعامل مع ترشيحه كتحدٍ واستفزاز وحرقه قبل أن ينطلق، ويقول إنه كان يفضّل الحوار بدل ذلك.


اللواء
- لاقت أوساط الثنائي زيارة مسؤول سابق، إلى دولة مجاورة بارتياح ملحوظ، بصرف النظر عن النتائج اليومية اللبنانية.
- أحصى خبير انتخابي سلسلة انقسامات في تجمع "التغييريِّن"، متوقعاً مزيداً من التفتت على خلفية الترشيحات الرئاسية.
- نقل نائب في تكتل بارز عتباً على فريقه، لجهة الذهاب باتجاه عدم تسميته للرئاسة الأولى، ولم يعرف ماذا كان ردّ الشخصية الرفيعة التي استمعت إلى العتب.

نداء الوطن
- بدا لافتاً إصرار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على إشراك الرئيس السابق ميشال عون في اجتماعات "تكتل لبنان القوي" بشكل ظهر فيه الأخير رأس حربة المواجهة السياسية التي يخوضها باسيل.
- يتردد أنّ مجموعة الخمسة المعترضة في "تكتل لبنان القوي" لم تشارك في الاجتماع الأخير للمجلس السياسي، فيما تولى النائب سليم عون تقديم مطالعة نقدية.
- يقال أنّ هناك حملة تقصٍ تقوم بها جهات غربية لملاحقة أموال وصلت من دولة عربية ويتمّ تبييضها في لبنان.

البناء
- تؤكد مصادر نيابية أن تصويت الدورة الأولى في أي جلسة انتخاب لا يعبر عن حقيقة ما يمكن لكل مرشح الحصول عليه في الدورة الثانية إذا حصلت، لأن التزامات التصويت من خارج الاصطفافات العلنية للكتل لصالح أي مرشح تظهر فقط عندما يكون التصويت على حافة إنتاج رئيس.
- قال مصدر دبلوماسي إن الاستقبال الرسمي والعلني من الرئيس السوري للرئيس السابق ميشال عون هو أول تفاعل سوري مع الحياة السياسية اللبنانية منذ سنوات طويلة، خصوصاً بعد زخم العلاقات السعودية السورية. والأرجح أن تعقبه استقبالات أخرى ورعاية حوارات وتفاهمات.

الأنباء
- المواقف المتمايزة داخل فريق سياسي أصبحت "على راس السطح" وعلى منابر رفيعة.
- مجموعة نواب يعملون على توحيد موقفهم قبل جلسة الأربعاء ليكون خيارهم واحداً.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 05-06-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-05

أسرار الصحف 06-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-04

أسرار الصحف 05-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-03

أسرار الصحف 03-06-2023

LBCI
اسرار
2023-05-31

أسرار الصحف 1-6-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-06-04

أسرار الصحف 05-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-03

أسرار الصحف 03-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-02

اسرار الصحف 02-06-2023

LBCI
اسرار
2023-05-31

أسرار الصحف 1-6-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:47

زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف

LBCI
أخبار لبنان
07:54

مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"

LBCI
خبر عاجل
2023-06-05

بري يدعو إلى جلسة في 14 حزيران الساعة 11:00 صباحًا لإنتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
أخبار دولية
2023-01-20

الحكومة الصومالية تعلن مقتل سبعة جنود بهجوم لحركة الشباب قرب بلدة تم تحريرها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"

LBCI
أخبار لبنان
07:47

قبل أسبوعٍ من الجلسة الرئاسية.. ماذا في آخر الاتصالات؟

LBCI
أمن وقضاء
05:34

ترك بيتر بو صعب وويليام نون بسند إقامة

LBCI
اخبار البرامج
04:33

"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّض شخص امامكم للغرق؟

LBCI
أخبار لبنان
04:09

الراعي: نصلي على نية نواب الأمة الذين يستعدون لدخول البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

جائزة سمير قصير لحرية الصحافة... تعرّفوا على الفائزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران تترجم على ارض الواقع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
10:00

بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟

LBCI
أخبار لبنان
11:11

المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض

LBCI
فنّ
05:47

زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف

LBCI
آخر الأخبار
15:14

معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية

LBCI
أخبار لبنان
15:35

الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عون في سوريا... هذا ما تضمنه الاجتماع مع الأسد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More