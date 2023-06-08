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أسرار الصحف 08-06-2023
اسرار
2023-06-07 | 23:35
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أسرار الصحف 08-06-2023
أسرار الصحف ليوم الخميس
النهار
- تنتظر شريحة لا يستهان بها من السياح والمغتربين، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لاتخاذ قرار تأكيد سفرهم إلى لبنان، خوفاً من أي ارتدادات لما يمكن أن يحصل في هذه المرحلة.
- رجل اعمال كبير غير شيعي زار الجنوب وتناول الغداء في موقع للمقاومة.
- قال مسؤول في الجالية اللبنانية في السنغال إن الخارجية اللبنانية لم تتواصل معهم رغم الظروف الدقيقة التي مرت بها البلاد الاسبوع الماضي ما اضطرهم الى التزام منازلهم.
- يشكو المسافرون والقادمون في المطار من بطء اتمام معاملاتهم وختم جوازات سفرهم رغم الجهود التي يبذلها عناصر مديرية الامن العام مع توقع زيادة الضغوط اكثر مع ارتفاع اعداد القادمين من السياح واللبنانيين في الايام المقبلة.
-- نتيجة خلافات سياسية وحسابات انتخابية جرى تطيير برنامج مساعدات صحية في مستشفى حكومي قي الشمال، الامر الذي أثار غضب الاهالي.
- تم توزيع مساعدات غذائية في بلدات مرجعيون- حاصبيا من دون تمييز بين مكوناتها الطائفية. ولم تشأ الجهة التي تكفلت بهذه الاعمال تسليط الاعلام على ما نفذته حيال اسر محتاجة.
الجمهورية
- مرجع روحي في طائفة معينة قال إن مرجعاً معيناً في طائفة أخرى كان محقاً في موقفه الحاد من موضوع تدبير تأديبي في حق موظف كبير.
- تترقب أوساط مهتمة بإستحقاق حسّاس حصول لقاء مهمّ وليس ببعيد بين قطبين كبيرين.
- تجري أكثر من جهة إتصالات بعيدة لترميم علاقاتها مع جهة إقليمية فاعلة بعد عودة سوريا الى الجامعة.
اللواء
- تمالك مسؤول كبير في عاصمة مجاورة ذهوله، وهو يستمع الى مدخل حديث مسؤول لبناني سابق عن مرحلة عاصفة مرت كالأعاصير في بلاده!
- لعب نائب مرجع كبير دوراً في إعادة فتح قنوات الاتصال مع مرجعية غير زمنية..
- خلافاً لاستنتاجات تعلقت بحدث عربي – إقليمي صدرت عنه مواقف ايجابية تجاه لبنان، لم توضع أية آلية عملية بشأن المساعدة على إنهاء الشغور الرئاسي..
نداء الوطن
- علم أنّ ابتعاد نائبة عن الإعلام وغيابها عن السجالات الحاصلة، يعود إلى تكليفها من رئيس كتلتها بالتواصل مع الخصوم.
- لاقت خطوة قام بها نائب عوني كان معترضاً على ترشيح جهاد أزعور ترحيباً من قبل الخصوم بعدما وضع اعتراضه عند مرجعية روحية مؤكداً أنّه يعمل وفق ما تتمناه المرجعية.
- تبيّن أنّ معظم مسؤولي الحزب التقدمي يتعاملون مع استحقاق 14 حزيران على أساس أنهم سيصوتون لمصلحة جهاد أزعور، ولكنهم ينتظرون المعطيات الأخيرة التي ستقدم في اجتماع «اللقاء الديموقراطي».
البناء
- تراقب جهات عربية ودولية ما يتسرّب من معلومات حول المواقف التي صدرت عن الرئيس السوري خلال لقائه بالرئيس السابق ميشال عون سواء ما يتصل بنظرة سورية للاستحقاق الرئاسي اللبناني أو لملف النازحين أو العلاقات السورية السعودية وتقييمه للقمة العربية ومستقبل الوضع في سورية.
- قال مصدر نيابي إن الرئيس نبيه بري يسقط مفاعيل الخطة الهجومية للفريق المناوئ استباقياً فحدد موعد الجلسة بينما كانوا يُعدّون لحملة تحت عنوان أن بري يتلاعب بالصلاحيات ويتهرّب من الدعوة، وأعلن عن التصويت باسم المرشح سليمان فرنجية قبل أن تنطلق حملتهم باستهداف التصويت بالورقة البيضاء ويبدو أن في الجعبة ما هو مخبّأ ويظهر في حينه.
الأنباء
- الأداء السياسي ما بعد جلسة الأربعاء سيكون المؤشر لمدى استمرار مرحلة الفراغ وإذا ما كانت ستطول كثيراً.
- مواقف تصدر في الساعات الماضية لا توحي بالثقة بين فرقاء جمعهم اتفاق على استحقاق داهم.
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أسرار الصحف 7-6-2023
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