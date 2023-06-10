اسرار الصحف 10-06-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 10 حزيران 2023؟

النهار



تبين ان الموقوف لدى فرع المعلومات منذ 23 يوما بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي يعمل في احدى المحطات التلفزيونية “الممانعة”.



التحقيقات الجارية حول سرقة كابلات من الانفاق في محيط مجلس النواب والسرايا، تتركز على شراكة موظفين في شركة الكهرباء بعملية السرقة وفيما لم يتم توقيف اي من المتورطين حتى الساعة، اوقف صاحب بورة الخردة في الضاحية الجنوبية الذي اشترى الكابلات من السارقين واقفلت بؤرته وختمت بالشمع الاحمر وهو من ال شحرور.



لوحظ تنامي العلاقة بين مرجعية سياسية ورئيس حزب وإحدى الدول الخليجية وذلك عبر تواصل ولقاءات بين الطرفين.



بدأت السيناريوهات تتوالى حول فريق العمل الذي سيكون الى جانب رئيس تكتل نيابي سيُنتخب رئيساً للحزب.





نداء الوطن



على الرغم من أنّ الانتخابات البلدية أرجئت لسنة، فإنّ معاركها بدأت، لعلّ أقساها في المتن الشمالي، ولوحظت مقاطعة رئيسة الاتّحاد ميرنا المرّ المؤتمرَ البلديّ الذي انعقد في بيت المستقبل في بكفيا والذي نظَّمته نيكول الجميّل.



لفت اجتماع عقد منذ أيام بين النائب فؤاد مخزومي والوزير السابق محمد شقير بعد إطلاق حركة «كلنا لبيروت»، ويأتي هذا اللقاء بعد قطيعة بين الرجلين المتنافسين على رئاسة الحكومة، علماً أن شقير كان قد أوحى للبيروتيين أن حركته مدعومة من الرئيس سعد الحريري. وأشارت المعلومات إلى أن مخزومي وشقير ناقشا كيفية التعاون بينهما.



يطلق نواب دائرة إنتخابية على زميل لهم لقب «حصان طروادة» لتوجّسهم من أنه سيصوّت لصالح مرشح ثنائي "حزب الله" وحركة "أمل"، علماً أنّه وصل إلى النيابة على متن لائحة مدعومة بأصوات الناخبين السياديين.





اللواء



يجزم مصدر مقرب من جهات فرنسية أن معادلة ايميه- بون: فرنجية- نواف سلام أصبحت من الماضي، بعد رفع مستوى الاهتمام بتعيين وزير خارجية سابق..



حسب وزير سابق، فإن الثنائي في اللحظة السياسية الراهنة، بدا وكأنه وحيد في مواجهة مرحلة ما بعد زلزال 14 شباط 2005...



تبلغت جهات رسمية عبر قنوات موثوق بها أن اجراءات مالية ثابتة ستعيد الاعتبار للوضع النقدي والودائع بدءاً من أيلول المقبل..





الأنباء



أجواء سلبية تُبث في الاعلام منذ أيام في محاولة للتهويل قبيل محطة أساسية على خط استحقاق داهم.



حلول ترقيعية لا تكاد ان تتلاشى وتعرّض قطاعات اساسية وحيوية لخطر التوقف بالكامل.