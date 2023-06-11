أسرار الصحف 11-06-2023

أسرار الصحف 11-06-2023





الأنباء:



- تقاذف مسؤوليات

تقاذف مسؤوليات غير منطقي بين مرجعيات إدارية في مسألة روتينية تترك ضررًا كبيرًا على المواطنين.



- لا حراك عملي

لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى في المنطقة لم تسفر عن حراك عملي على خط بيروت.