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أسرار الصحف 12-06-2023
اسرار
2023-06-11 | 23:35
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أسرار الصحف 12-06-2023
أسرار الصحف ليوم الاثنين
النهار
- لوحظ ان مغردين واعلاميين قريبين من الثنائي الشيعي اطلقوا حملة غير اخلاقية على المرشح جهاد ازعور قبل ان يسحبوا تغريداتهم من التداول بطلب حزبي.
- تسجل حركة لافتة لرئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية احمد هاشمية في الفترة الاخيرة خصوصا بعد حراك محمد شقير في بيروت واشرف ريفي في الشمال.
- جرى "اطلاق نار" كلامي متبادل في الامن العام بين المدير الحالي الذي رد خطوة منع الاعلامية الكويتية من دخول لبنان الى قرار سابق قبل ان يرد عليه اللواء عباس ابراهيم بطريقة غير مباشرة.
- بعد احتجاز الإعلامية الكويتية في مطار بيروت، عُلم أن مرجعاً حكومياً يتولّى اجراء اتصالات مع دولة الكويت بواسطة أصدقاء مشتركين بين الدولتين.
- يُلاحظ غياب الأجهزة المعنيّة عن مراقبة الأسعار في المنتجعات السياحيّة، ولا سيما المطاعم والمسابح، في ظل جنون ارتفاع الأسعار.
الجمهورية
- يُصر وزير سابق على سحب إسمه من التداول في البورصة الرئاسية ويقول أن التحولات الإقليمية لن تأتي به رئيساً.
- أكد مصدر دبلوماسي أن موقف بلاده في شأن إستحقاق بارز ما زال على ما هو عليه لأن فيه مصلحة لبنان، وستتكثف الإتصالات خلال اليومين المقبلين.
- إعتبر سفير عربي بارز أن التوتر الحاصل في السياسة اللبنانية يسير عكس سير التفاهمات ومناخات التهدئة في المنطقة.
اللواء
- قام وسطاء بمحاولات تبريد الأجواء بين حارة حريك والرابية، وتطويق الفلتان الحاصل على وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك خلال زيارات حصلت للعماد عون والنائب باسيل!
- فَقَدَ مسؤول لبناني بارز "سنده" الأول في عاصمة أوروبية معنية بالوضع اللبناني، بعد التغييرات الرئاسية التي حصلت في الفريق المسؤول عن الملف اللبناني!
- يقول وزير سابق أن الفاتيكان طرح فكرة ترشيح شخصية روحية مسيحية لرئاسة الجمهورية إذا كانت هذه الخطوة تُوحّد الموقف المسيحي وتحظى بتأييد الشريك المسلم!
نداء الوطن
- دخلت مرجعية روحية غير مارونية بقوة على الاستحقاق الرئاسي من خلال التواصل مع نواب من أجل عدم الخروج عن الاجماع المسيحي ما يفسر مدى التجييش الذي تعيشه الساحة المسيحية.
- تتداول الاوساط السياسية امكانية تحضير ملف قضائي لوزير خدماتيّ في ظل تخلي مرجعيته السياسية عنه وتفاقم المخالفات والارتكابات المالية الموثقة في وزارته وبواسطة أشخاص لصيقين به.
- حصل عراك وشجار وشتائم في مكتب وزير بين رؤساء الدوائر في الوزارة على خلفية تراخيص تعطيها الوزارة.
البناء
- توقف مصدر دبلوماسي أمام مضمون المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري خارجية السعودية وأميركا حول سورية من إفساح أميركي أمام السعودية لترجمة رؤيتها حول سورية دون تأييدها، لكن دون محاولة تعطيلها، ما يعني أن هناك انفراجات مقبلة في سورية يترجمها لقاء الرياض للوزيرين السعودي والسوري.
- علّق مرجع سياسي على كلمة الوزير سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة إهدن بقوله إنه فضح التقاطع الانتهازي المناقض لمبادئ أركانه لصالح الاغتيال السياسي لكل زعيم مسيحي لا يبني علاقته بالشركاء المسلمين بابتزاز الخوف والغبن والحرص على الكانتون ولو تغيّرت التسميات من 13 إلى 14 حزيران.
الأنباء
- نتائج مهمة جداً خرج بها لقاء انعقد في دولة قريبة على مستوى القرار بتظهير حقائق ومعلومات غير معروفة تتعلق بشريحة أساسية يلحقها الكثير من التشويه.
- تهويل فريق سياسي حيال مسؤولية ما يحصل معه في استحقاق أساسي ينتقل بين كتلة وسطية وتيار سياسي.
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