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أسرار الصحف 13-6-2023

اسرار
2023-06-12 | 23:28
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أسرار الصحف 13-6-2023
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أسرار الصحف 13-6-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار

- يقول نائب سابق ان مافيات الدواء لا تزال تسرح وتمرح في لبنان وانها تتلاعب ليس فقط بالاسعار بل ايضا بتوفير الدواء او اخفائه الى حين، داعيا الى تحرير هذه السوق بشكل نهائي.

- زار الرئيس فؤاد السنيورة الاحد الماضي البطريرك الماروني على رأس وفد من الشخصيات وتم عرض التطورات المتسارعة على خط جلسة الانتخاب يوم الاربعاء ومبادرة البطريرك تجاه المسؤولين والزعماء السياسيين عبر موفدين اليهم.

- توقف المرشحون لاتحاد العائلات البيروتية عند حيادية اعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات وحسن ادارتها لهذه العملية رغم حساسية العلاقة بين العائلات وتداخلها في الخلافات السياسية في الطائفة السنية.

- قال قاض انه لن يفرج عن موقوفين شيدوا بيوتا في مساحات تعود لمشاعات الدولة في الجنوب قبل الاقدام على هدمها.

- عمد نواب في الايام الاخيرة الى الحد من تنقلاتهم واستبدال سياراتهم قبل موعد جلسة الانتخاب الرئاسية.


الجمهورية

- مرجع روحي إسلامي يريد، خلافاً لمرجع روحي آخر، استضافة القمة الروحية في مقره، لكن دون ذلك عقبات يجري العمل على تذليلها.

- أهملت جهة فاعلة وساطة لديها طَلبَها قطب سياسي ونيابي لإعادة المياه الى مجاريها معها. 

- كشفت الاتصالات أنّ كتلاً تقف في موقع رمادي، تنتظر ما ستؤول إليه مشهدية التوازن بين كتل كبيرة قبل قرار الإلتحاق بأيّ منها.


اللواء

- تملك جهات لبنانية معلومات قوية عن فرصة جديدة للتوصل إلى إحياء الإتفاق النووي بين واشنطن وطهران.

- صُدم نائب شمالي بما نُقل إليه من قبل مرجعية ناشطة من دعوة للتصويت إلى مرشح من غير خطه وتوجهه.

- من بين الخيارات التي يخطط حزب بارز لاستدراكها إمكانية تكاد تكون حاصلة، وهي انتهاء مفاعيل مار مخايل مع فريق مسيحي وازن.


نداء الوطن

- دعا بعض النواب إلى التنبّه خلال جلسة 14 حزيران الانتخابية، خلال تلاوة أسماء المرشحين التي ستدوّن على الأوراق الصغيرة، بعدما كشف نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي لـ"نداء الوطن" أنّه "زعبر" أمام صندوق الإقتراع... أهمل الاسم وقال "ورقة بيضا".

- في حال وجد "الثنائي" وحلفاؤه أنه لا إمكانية لتأمين 43 نائباً لتعطيل الدورة الثانية، فإن السيناريو المقترح لتطيير هذه الدورة هو في نزول نبيه بري عن كرسي رئاسة المجلس ومغادرة القاعة من دون إغلاق الجلسة، فهل يمكن أن يبادر نائبه إلياس بوصعب الى ترؤس الجلسة بدلاً منه؟

- يعمل حزب فاعل على رصّ صفوفه قبل الانتخابات الرئاسية لكي يكون جزءاً من التسوية وقد باشر اتصالاته بنائب كان قد خرج من صفوفه من أجل استعادة حجم الكتلة.


البناء

- قال مصدر نيابي إن الأميركيين الذين يلوّحون بالعقوبات على الرئيس نبيه بري إذا تم تعطيل نصاب الدورة الثانية في جلسة الغد، يبدو أنهم لا يعرفون لبنان ولا الرئيس بري، أو أن الذين يتحدّثون باسمهم وينقلون عنهم يكذبون. والتهويل لا ينفع أما العقوبات فإذا جاءت سوف تلقى رداً مناسباً.

- توقعت مصادر فرنسية التوصل إلى اتفاق مع إيران على إطلاق السجناء وعودة بعض الشركات الفرنسية إلى إيران وتحريك حسابات إيرانية في عدد من المصارف الفرنسية. وقالت إن التقدم على المسار الأميركي الإيراني فتح الطريق للاتصال بين الرئيسين الفرنسي والإيراني الذي تمّ خلاله رسم الخطوط العريضة للاتفاق.


الأنباء

- لم تُخفِ بعض القوى شكوكها تجاه مدى التزام إحدى الشخصيات بملف أساسي بعد تطورات الساعات الأخيرة.

- الأصوات الرمادية باتت معلومة الهوية مسبقاً في جلسة انتخاب الرئيس وإن اختلفت أهدافها.

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أسرار الصحف 12-06-2023
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