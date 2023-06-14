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أسرار الصحف 14-06-2023

اسرار
2023-06-13 | 23:30
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أسرار الصحف 14-06-2023
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أسرار الصحف 14-06-2023

النهار

عُلم أن مرجعاً سياسياً تابع على مدار الساعة ما جرى في احدى البلدات في الجبل كي لا يأخذ أبعاداً طائفية ويدخل بعض الأطراف على الخط

قال نائب مخضرم إن مرجعاً نيابياً أكد له استمراره بدعم النائب السابق سليمان فرنجية “ولو جاءت كل الأساطيل والدول العظمى” لثنيه عن موقفه.

استرعت مشاركة رئيس حزب ووزير سابق في تشييع قيادي حزبي في الجبل بتقدير المشيعين وأبناء طائفته.

يشدّد مناصرو حزب قديم على ضرورة ضخ دم جديد في الانتخابات الحزبية المقبلة واجراء نفضة شاملة وأخذ العبر من الممارسات التي حصلت في مراحل معينة.

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الجمهورية

تتجّه الأنظار إلى لقاء رئيس أوروبي وشخصية سياسية إقليمية  مؤثرة هذا الاسبوع، وما يمكن أن ينتج من اللقاء من دفع لاستحقاق لبناني كبير.

قال مرجع سياسي إنّ "المتقاطعين على اسم أحد المرشحين، هل هم مع سياسات المؤسسة التي ينتمي إليها هذا المرشح في شطب أموال المودعين؟"

نُقل عن أحد الديبلوماسيين قوله إنّ أخطر ما في الاستحقاق الرئاسي هو إهمال مطالب الناس وطيّ ملفات خطيرة تعني مئات آلاف اللبنانيين.

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اللواء

يعترف دبلوماسي لبناني بفروقات تفاوضية واسعة بين الوزير دي شاريت أيام عناقيد الغضب والوزير لودريان حول الرئاسة اللبنانية!

بات رئيس تكتل معروف على ثقة بأن ثمة أزمة داخل تياره، ولا يعرف تماماً كيف يخرج منها بأقل خسائر ممكنة.

يجزم قطب نيابي بأن مفاجآت تصويتية ستكون لصالح مرشحه، مكتفياً بالدعوة الى انتظار النتائج!

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نداء الوطن

يتردّد أنّ نائباً من دائرة بيروت الأولى، محسوباً على الخطّ السيادي، أبلغ سائليه خلال الساعات الماضية، أنّه لم يحسم قراره الانتخابي بعد. 

يرجّح أن يغيب بعض النواب عن الجلسة الانتخابية لدواعٍ صحية جدية.

فوجئ موفدا مرجع روحيّ بجواب مرجع نيابي بارز على سؤالهما: لماذا لا تدعو إلى الحوار؟

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البناء

قال مصدر نيابي إن الثنائي يؤكد أن لا تراجع عن تبني ترشيح فرنجية مهما طال الوقت، لكنه لا يستطيع إنكار أن تقاطع أزعور أعاد ترشيح قائد الجيش إلى الطاولة والأميركيون يعتقدون أن رفض حزب الله لترشيحه لم يعُد بالتشدّد ذاته، لأن التضامن مع التيار في رفض الترشيح زال من الأسباب والانفراجات الإقليمية قد تزيل الهواجس.

قال مصدر دبلوماسي إن المعادلة الخارجية التي أنتجت التقاطع على أزعور لن تتفكّك قبل ستة شهور على الأقل، بينما كانت المعادلة التي سبقتها قد تكفلت بتفكيك تحالف معوض ومهدت لانتخاب فرنجية، لكن التفاوض الفعلي على مصير التقاطع والرئاسة يُجريه الأميركي على تلال كفرشوبا ويبدو أن المقاومة تقرأ الأمور بعناية.

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الانباء

تهمة مستغربة بين الحلفاء تصدرت المواقف الصادرة عن احدى الشخصيات.

الفوضى لا تزال سمة قطاع أساسي من الصعب أن يستعيد الثقة بعد الفشل المتكرر.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

14-06-2023

أسرار الصحف 13-6-2023
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