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23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
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o
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23
o
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أسرار الصحف 15-06-2023
اسرار
2023-06-14 | 23:48
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أسرار الصحف 15-06-2023
النهار
قال وزير سابق لأحد نواب التيار الوطني الحر خلال لقاء جمعهما إن رئيس التيار ارتكب فاولاً كبيراً مع حزب الله وهذا ما سمعه من كبار قادة الحزب.
تردد ان رئيس كتلة نيابية وزع اصواته ما بين حزبيين وغير حزبيين لمصلحة اكثر من مرشح.
لوحظ ان اكثر من نائب بارز في محور الممانعة كان يردد قبل جلسة الانتخاب: ممنوع ان تصل اصوات ازعور الى 65.
بات واضحا ان جمعية المصارف لن تجري انتخاباتها في موعدها المحدد وستعمد الى التأجيل لسنة.
الجمهورية
إعتبر قطب سياسي أمام قريبين منه أن دعمه لأحد المرشحين الى رئاسة الجمهورية لا ينفي أن وجهه "ناشف".
نبّهت مراجع إدارية من مخالفات ترتكب في مؤسسة مستقلة تتجاوز قرارات حكومية اتخذت للتخفيف من مخاطرها.
لم تنفع الضغوط التي مورست لوقف تدبير بحق أحد كبار الموظفين رغم الوعود التي قطعت بذلك.
اللواء
حسب دبلوماسي يتردد على عاصمة أوروبية، فإن الموفد الرئاسي الفرنسي لن يبدأ مهمته من الصفر، بل سيكون لديه خارطة الطريق بعد يوم غد الجمعة.
سيُفاجأ الموظفون والمتقاعدون أن بيان وزارة المالية عن تحويل مساعدات شهري أيار وحزيران ليس بمهلة، فالتحويل يقف عند 3 مساعدات أو أربع من أصل الراتب فقط على سعر صيرفة.
تلقَّى حزب بارز بُعيد منتصف الليل معلومات أن المرشح المنافس لن يصل إلى سقف الـ60 صوتاً في أحسن الاحتمالات!
نداء الوطن
تبيَّن من خلال بعض الأصوات المسيحية التي نالها فرنجية أن الرئيس نبيه بري يحتفظ بهذه الأصوات على شكل ودائع في بعض الكتل، وبعض هذه الودائع رفع النتيجة عند سليمان فرنجية.
تشير جهات سياسية إلى أنّ مجريات الجلسة الانتخابية سيترتّب عليها تعذّر إجراء جلسة تشريعية.
طلب نائب شمالي من مرجعية رئاسية الضغط على نائب طرابلسي للانضمام إلى تكتّله فكانت النتيجة أنّ هذا النائب بات في خندق مرجعية رئاسية أخرى.
البناء
قال مسؤول عربي كبير يتابع الوضع اللبناني وليس حليفاً لحزب الله في جلسة جمعته بمسؤولين عرب آخرين إنه تلقى دليلاً على أن الحزب خلافاً لما يقوله خصومه لا يُخيف الفرقاء اللبنانيين في خصومتهم معه من خلال مراقبة انفصال حليفه اللصيق التيار الوطني الحر عنه بهذه السهولة، وهذا الابتعاد
قال مصدر دبلوماسي إن نتائج جلسة الانتخابات أن قوى 14 آذار مع التيار الوطني الحر ونواب التغيير لم تستطع تشكيل أغلبية وأن حجم هؤلاء جميعاً يقارب حجم 8 آذار من دون التيار الوطني الحر الذي كان يُحسَب معها وفق تحالفات الانتخابات النيابية، وهذه النتيجة أبقى من مرحلة انتخاب الرئيس.
النهار
قال وزير سابق لأحد نواب التيار الوطني الحر خلال لقاء جمعهما إن رئيس التيار ارتكب فاولاً كبيراً مع حزب الله وهذا ما سمعه من كبار قادة الحزب.
تردد ان رئيس كتلة نيابية وزع اصواته ما بين حزبيين وغير حزبيين لمصلحة اكثر من مرشح.
لوحظ ان اكثر من نائب بارز في محور الممانعة كان يردد قبل جلسة الانتخاب: ممنوع ان تصل اصوات ازعور الى 65.
بات واضحا ان جمعية المصارف لن تجري انتخاباتها في موعدها المحدد وستعمد الى التأجيل لسنة.
الجمهورية
إعتبر قطب سياسي أمام قريبين منه أن دعمه لأحد المرشحين الى رئاسة الجمهورية لا ينفي أن وجهه "ناشف".
نبّهت مراجع إدارية من مخالفات ترتكب في مؤسسة مستقلة تتجاوز قرارات حكومية اتخذت للتخفيف من مخاطرها.
لم تنفع الضغوط التي مورست لوقف تدبير بحق أحد كبار الموظفين رغم الوعود التي قطعت بذلك.
اللواء
حسب دبلوماسي يتردد على عاصمة أوروبية، فإن الموفد الرئاسي الفرنسي لن يبدأ مهمته من الصفر، بل سيكون لديه خارطة الطريق بعد يوم غد الجمعة.
سيُفاجأ الموظفون والمتقاعدون أن بيان وزارة المالية عن تحويل مساعدات شهري أيار وحزيران ليس بمهلة، فالتحويل يقف عند 3 مساعدات أو أربع من أصل الراتب فقط على سعر صيرفة.
تلقَّى حزب بارز بُعيد منتصف الليل معلومات أن المرشح المنافس لن يصل إلى سقف الـ60 صوتاً في أحسن الاحتمالات!
نداء الوطن
تبيَّن من خلال بعض الأصوات المسيحية التي نالها فرنجية أن الرئيس نبيه بري يحتفظ بهذه الأصوات على شكل ودائع في بعض الكتل، وبعض هذه الودائع رفع النتيجة عند سليمان فرنجية.
تشير جهات سياسية إلى أنّ مجريات الجلسة الانتخابية سيترتّب عليها تعذّر إجراء جلسة تشريعية.
طلب نائب شمالي من مرجعية رئاسية الضغط على نائب طرابلسي للانضمام إلى تكتّله فكانت النتيجة أنّ هذا النائب بات في خندق مرجعية رئاسية أخرى.
البناء
قال مسؤول عربي كبير يتابع الوضع اللبناني وليس حليفاً لحزب الله في جلسة جمعته بمسؤولين عرب آخرين إنه تلقى دليلاً على أن الحزب خلافاً لما يقوله خصومه لا يُخيف الفرقاء اللبنانيين في خصومتهم معه من خلال مراقبة انفصال حليفه اللصيق التيار الوطني الحر عنه بهذه السهولة، وهذا الابتعاد
قال مصدر دبلوماسي إن نتائج جلسة الانتخابات أن قوى 14 آذار مع التيار الوطني الحر ونواب التغيير لم تستطع تشكيل أغلبية وأن حجم هؤلاء جميعاً يقارب حجم 8 آذار من دون التيار الوطني الحر الذي كان يُحسَب معها وفق تحالفات الانتخابات النيابية، وهذه النتيجة أبقى من مرحلة انتخاب الرئيس.
الأنباء
أصوات مبهمة حملت رسائل سياسية وبعضها اعتراضية داخل فريق سياسي.
نتائج جلسة انتخاب الرئيس أظهرت أن قرار كتلة وازنة كان مرجحاً الأمر الذي بيّنته الأرقام.
أصوات مبهمة حملت رسائل سياسية وبعضها اعتراضية داخل فريق سياسي.
نتائج جلسة انتخاب الرئيس أظهرت أن قرار كتلة وازنة كان مرجحاً الأمر الذي بيّنته الأرقام.
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أسرار الصحف
صحف اليوم
أسرار الصحف 14-06-2023
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