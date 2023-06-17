أسرار الصحف 17-06-2023

أسرار الصحف 17-06-2023

صحيفة البناء

ـ كواليس

قال مرجع نيابي إن الحديث كثير حول اتهام ثنائي حركة أمل وحزب الله بفرض رئيس على اللبنانيين، لكن الحقيقة هي أن المشروع الوحيد لفرض رئيس على اللبنانيين كان ما شهدناه في 14 حزيران لو تمكّن تقاطع أزعور من نيل 65 صوتاً يحتاج الفوز فيها إلى 86 صوتاَ، حيث كنا سوف نشهد محاولة لفرضه رئيساً بقوة التهديد الداخلي والتدخل الخارجي.

ـ خفايا

ردّ مصدر نيابي في قوى 8 آذار على كلام القوات اللبنانيّة عن حساب نتائج انتخابات 14 حزيران، بالقول إن الأرقام لا تحتاج إلى اجتهاد وتحليل، فمجموع 14 آذار والتيار الحر والتغييريين 59 ومجموع 8 آذار وحدَها دون التيار 51 بينما في انتخابات 2009 كانت 14 آذار دون التيار 71 و8 آذار مع التيار 57.



صحيفة الجمهورية

ـ أرسلت شخصية حزبية إلى بعض المستويات السياسية توضيحات حول خطوة اتخذتها كتلته النيابية ربطاً بالانتخابات الرئاسية، أدرجت هذه الخطوة في خانة التكتيك.

ـ تمنّى مسؤول بارز على حلفائه عدم الإنجرار لمقاربة موقف رئيس حزب وسطي من الملف الرئاسي بردّ فعل سلبي، «فأنا أعرفه، فمثلما تسلّى بانتخاب ميشال معوض، قرّر أن يتسلّى اليوم لا أكثر ولا أقل».

ـ يقوم عدد من النواب بإعادة حساباتهم بعدما توضّحت لهم الصورة الحقيقية لاستحقاق مهمّ اختاروا التصويت فيه خلافا لقناعاتهم.



صحيفة اللواء

ـ همس

تخوَّفت مصادر دبلوماسية من تباينات بين باريس ومن يدعمها وواشنطن ومن يدعمها حول المقاربة الرئاسية في لبنان على خلفية الموقف من حزب الله..

ـ غمز

ثمة ترجيحات أن رواتب تموز يمكن أن تكون جاهزة قبل الأضحى، إذا لم تظهر عراقيل، ليس في ما خص الجلسة التشريعية، إنما بعد انعقادها..

ـ لغز

يتواجد في العاصمة بيروت منذ أيام مرشحون للرئاسة، من أصحاب السمعة المصرفية والمالية، والارتباطات بمؤسسات وجهات كبرى حول العالم..



صحيفة نداء الوطن

ـ يُقال إنّ رجل أعمال بارزاً يروّج لمرشح بارز، اتّصل بشخصية مصرفية طالباً منها العمل لصالح مرشّحه، فأتاه الجواب: سأصوّت كما تريد لكن لمرة واحدة فقط.

ـ أجرى مرجع روحي سلسلة اتصالات بعد الجلسة الانتخابية لمعرفة مدى ثبات القوى المسيحية على موقفها فأدرك أنها جميعها لا تناور.

ـ تنذر حالة صحة هنيبال القذافي المعتقل في لبنان منذ ثماني سنوات بتدهور إضافي في علاقات الرئيس بري مع دمشق. وعُلم أن المساعي لقيام بري بزيارة الرئيس السوري تتوقف عند حل قضية القذافي أولاً، كونه خطف من سوريا ويحتجز من دون محاكمة بتهمة إخفاء معلومات عن قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه.



صحيفة الأنباء

طرح مستغرب

طرح مستغرب في توقيته وغياب أي مبررات لاقتراحه فيما الأولويات في غير مكان.

ترجمة استطلاعية

ترجمة عملية قريبة للقاء دولي معني بلبنان على أن تكون أولى مراحلها استطلاعية.