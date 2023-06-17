الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 17-06-2023
اسرار
2023-06-17 | 00:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسرار الصحف 17-06-2023
أسرار الصحف 17-06-2023
صحيفة البناء
ـ كواليس
قال مرجع نيابي إن الحديث كثير حول اتهام ثنائي حركة أمل وحزب الله بفرض رئيس على اللبنانيين، لكن الحقيقة هي أن المشروع الوحيد لفرض رئيس على اللبنانيين كان ما شهدناه في 14 حزيران لو تمكّن تقاطع أزعور من نيل 65 صوتاً يحتاج الفوز فيها إلى 86 صوتاَ، حيث كنا سوف نشهد محاولة لفرضه رئيساً بقوة التهديد الداخلي والتدخل الخارجي.
ـ خفايا
ردّ مصدر نيابي في قوى 8 آذار على كلام القوات اللبنانيّة عن حساب نتائج انتخابات 14 حزيران، بالقول إن الأرقام لا تحتاج إلى اجتهاد وتحليل، فمجموع 14 آذار والتيار الحر والتغييريين 59 ومجموع 8 آذار وحدَها دون التيار 51 بينما في انتخابات 2009 كانت 14 آذار دون التيار 71 و8 آذار مع التيار 57.
صحيفة الجمهورية
ـ أرسلت شخصية حزبية إلى بعض المستويات السياسية توضيحات حول خطوة اتخذتها كتلته النيابية ربطاً بالانتخابات الرئاسية، أدرجت هذه الخطوة في خانة التكتيك.
ـ تمنّى مسؤول بارز على حلفائه عدم الإنجرار لمقاربة موقف رئيس حزب وسطي من الملف الرئاسي بردّ فعل سلبي، «فأنا أعرفه، فمثلما تسلّى بانتخاب ميشال معوض، قرّر أن يتسلّى اليوم لا أكثر ولا أقل».
ـ يقوم عدد من النواب بإعادة حساباتهم بعدما توضّحت لهم الصورة الحقيقية لاستحقاق مهمّ اختاروا التصويت فيه خلافا لقناعاتهم.
صحيفة اللواء
ـ همس
تخوَّفت مصادر دبلوماسية من تباينات بين باريس ومن يدعمها وواشنطن ومن يدعمها حول المقاربة الرئاسية في لبنان على خلفية الموقف من حزب الله..
ـ غمز
ثمة ترجيحات أن رواتب تموز يمكن أن تكون جاهزة قبل الأضحى، إذا لم تظهر عراقيل، ليس في ما خص الجلسة التشريعية، إنما بعد انعقادها..
ـ لغز
يتواجد في العاصمة بيروت منذ أيام مرشحون للرئاسة، من أصحاب السمعة المصرفية والمالية، والارتباطات بمؤسسات وجهات كبرى حول العالم..
صحيفة نداء الوطن
ـ يُقال إنّ رجل أعمال بارزاً يروّج لمرشح بارز، اتّصل بشخصية مصرفية طالباً منها العمل لصالح مرشّحه، فأتاه الجواب: سأصوّت كما تريد لكن لمرة واحدة فقط.
ـ أجرى مرجع روحي سلسلة اتصالات بعد الجلسة الانتخابية لمعرفة مدى ثبات القوى المسيحية على موقفها فأدرك أنها جميعها لا تناور.
ـ تنذر حالة صحة هنيبال القذافي المعتقل في لبنان منذ ثماني سنوات بتدهور إضافي في علاقات الرئيس بري مع دمشق. وعُلم أن المساعي لقيام بري بزيارة الرئيس السوري تتوقف عند حل قضية القذافي أولاً، كونه خطف من سوريا ويحتجز من دون محاكمة بتهمة إخفاء معلومات عن قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
صحيفة الأنباء
طرح مستغرب
طرح مستغرب في توقيته وغياب أي مبررات لاقتراحه فيما الأولويات في غير مكان.
ترجمة استطلاعية
ترجمة عملية قريبة للقاء دولي معني بلبنان على أن تكون أولى مراحلها استطلاعية.
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 16-06-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-06-15
أسرار الصحف 16-06-2023
اسرار
2023-06-15
أسرار الصحف 16-06-2023
0
اسرار
2023-06-14
أسرار الصحف 15-06-2023
اسرار
2023-06-14
أسرار الصحف 15-06-2023
0
اسرار
2023-06-13
أسرار الصحف 14-06-2023
اسرار
2023-06-13
أسرار الصحف 14-06-2023
0
اسرار
2023-06-12
أسرار الصحف 13-6-2023
اسرار
2023-06-12
أسرار الصحف 13-6-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-06-15
أسرار الصحف 16-06-2023
اسرار
2023-06-15
أسرار الصحف 16-06-2023
0
اسرار
2023-06-14
أسرار الصحف 15-06-2023
اسرار
2023-06-14
أسرار الصحف 15-06-2023
0
اسرار
2023-06-13
أسرار الصحف 14-06-2023
اسرار
2023-06-13
أسرار الصحف 14-06-2023
0
اسرار
2023-06-12
أسرار الصحف 13-6-2023
اسرار
2023-06-12
أسرار الصحف 13-6-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:07
الممثل جيرار دوبارديو يعتزم بيع 250 عملاً فنياً من مجموعته... لهذا السبب!
فنّ
03:07
الممثل جيرار دوبارديو يعتزم بيع 250 عملاً فنياً من مجموعته... لهذا السبب!
0
حال الطقس
2023-01-22
إليكم طقس مطلع الأسبوع...
حال الطقس
2023-01-22
إليكم طقس مطلع الأسبوع...
0
عالم الطبخ
2023-06-15
حضّروا وصفة الشاورما الشهية مع كريم الثوم على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-06-15
حضّروا وصفة الشاورما الشهية مع كريم الثوم على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
0
موضة وجمال
2023-06-01
رجوة آل سيف تتألق بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب
موضة وجمال
2023-06-01
رجوة آل سيف تتألق بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محترَفُ عمشيت للمسرح... مساحة رعاية للأحلام وتبنٍ للمواهب
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محترَفُ عمشيت للمسرح... مساحة رعاية للأحلام وتبنٍ للمواهب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أبناء كاريتاس نموذج عن إرادة النجاح... تخريج دفعة من التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة في مركز فغال
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أبناء كاريتاس نموذج عن إرادة النجاح... تخريج دفعة من التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة في مركز فغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لاعبة منتخب لبنان لكرة السلة دانييلا فياض ترتدي قميص الأرز بعد عودتها من الاصابة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لاعبة منتخب لبنان لكرة السلة دانييلا فياض ترتدي قميص الأرز بعد عودتها من الاصابة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics
تقارير نشرة الاخبار
13:33
شابات وشباب من أصحاب الهمم يخوضون تحديات في فعاليات الأولمبياد الخاص أو الـ Special Olympics
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالأرقام... ماذا قدم الأوروبيون مقابل رفضهم إعادة النازحين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالأرقام... ماذا قدم الأوروبيون مقابل رفضهم إعادة النازحين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الامارات وروسيا مدّ لجسور الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الامارات وروسيا مدّ لجسور الشراكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خمسة مليارات دولار من قطر للعراق..
تقارير نشرة الاخبار
13:15
خمسة مليارات دولار من قطر للعراق..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
بن سلمان في باريس لتسعة ايام: الاستثمار والتطوير قبل السياسة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
بن سلمان في باريس لتسعة ايام: الاستثمار والتطوير قبل السياسة
0
تقارير نشرة الاخبار
12:58
محادثات ماكرون بن سلمان.. لا تقدّم في الموضوع الرئاسي
تقارير نشرة الاخبار
12:58
محادثات ماكرون بن سلمان.. لا تقدّم في الموضوع الرئاسي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:26
مصادر ديبلوماسية مواكبة لقمة بن سلمان - ماكرون تؤكد للـ LBCI أن التوجه هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسية مستقبلية شبابية تتبوأ ارفع المناصب و تكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة
خبر عاجل
07:26
مصادر ديبلوماسية مواكبة لقمة بن سلمان - ماكرون تؤكد للـ LBCI أن التوجه هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسية مستقبلية شبابية تتبوأ ارفع المناصب و تكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة
2
أمن وقضاء
05:02
تعميم صورة صوفي عزام التي فُقدت في البترون...
أمن وقضاء
05:02
تعميم صورة صوفي عزام التي فُقدت في البترون...
3
أخبار لبنان
05:49
كهرباء لبنان: احتراق خلايا في محطة الذوق الرئيسية وانقطاع التيار عن مناطق في كسروان والمتن
أخبار لبنان
05:49
كهرباء لبنان: احتراق خلايا في محطة الذوق الرئيسية وانقطاع التيار عن مناطق في كسروان والمتن
4
أخبار سياسية
14:41
في بيان الاليزيه.. ماكرون وولي العهد السعودي أكدا ضرورة إنهاء الفراغ السياسي في لبنان
أخبار سياسية
14:41
في بيان الاليزيه.. ماكرون وولي العهد السعودي أكدا ضرورة إنهاء الفراغ السياسي في لبنان
5
فنّ
06:54
غنى غندور تستعد للزواج بعد شفائها من السرطان: "محظوظة مرتين هالسنة"
فنّ
06:54
غنى غندور تستعد للزواج بعد شفائها من السرطان: "محظوظة مرتين هالسنة"
6
علوم وتكنولوجيا
04:59
بعد أن انتظرها عدد كبير من المستخدمين... ما هي الميزة الجديدة المرتقبة من واتساب؟!
علوم وتكنولوجيا
04:59
بعد أن انتظرها عدد كبير من المستخدمين... ما هي الميزة الجديدة المرتقبة من واتساب؟!
7
فنّ
08:49
الحب طرق باب شاكيرا من جديد... من صديق إلى حبيب: من هو؟
فنّ
08:49
الحب طرق باب شاكيرا من جديد... من صديق إلى حبيب: من هو؟
8
فنّ
06:09
زياد الرحباني في أحدث ظهور له بعد غياب... هكذا بدا برفقة غسان الرحباني (صورة)
فنّ
06:09
زياد الرحباني في أحدث ظهور له بعد غياب... هكذا بدا برفقة غسان الرحباني (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More