أسرار الصحف 18-06-2023

أسرار الصحف الصادرة اليوم الأحد 18 حزيران 2023



الأنباء:



لا نتائج سريعة



التعويل على التفاهمات الاقليمية لا يبدو أنه سريع النتائج على لبنان رغم تقدم مستوى اللقاءات والزيارات.



سيناريوهات خيالية



بعض الاطلالات التحليلية حول تطورات الأيام الأخيرة ترقى أحياناً الى مستوى سيناريوهات الأفلام الخيالية.