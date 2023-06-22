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أسرار الصحف 22-06-2023

اسرار
2023-06-21 | 23:31
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أسرار الصحف 22-06-2023
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أسرار الصحف 22-06-2023

النهار

مع وصول لودريان الى بيروت عادت الاخبار المسربة عن امكان عودة الرئيس سعد الحريري ليشكل ثنائيا مع الوزير السابق سليمان فرنجيه فيما يلزم فريق الاخير الصمت حيال تلك الاخبار.

علم أن لقاءً جمع مرجعا سياسيا مع قيادي سابق في حزبه، ومقرّب من عاصمة مجاورة.

ينقل بأن سفيرا عربيا سابقا في لبنان، كان حاضراً في استقبال الرئيس السابق ميشال عون، خلال زيارة أخيرة له لهذه الدولة، فيما تم تعيين سفير بديل له لم يظهر الى العلن في انتظار انتخاب الرئيس.

ايد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وزير الشباب والرياضة الذي اعترض على التهجم عليه عبر “تلفزيون لبنان” واعتبروا ان التلفزيون ليس منصة ضد الوزراء.

*********

الجمهورية

اتخذ بعض الوزارات ظاهرة توظيف الأشقاء والأقارب بصفة مستشارين ما سبّب خلافات داخل الإدارات العامة والموظفين.

يلتزم مرجع مؤثر الصمت حيال ما ينقل اليه من رسائل عبر وسطاء مغايرة لكلام يطلقه اصحابها في وسائل الاعلام. 

اعتبر مرجع سياسي ان كلمة سر رباعية لن تتأخر في الوصول لتعبيد طريق بعبدا نتيجة معطيات خارجية.

*********

اللواء

تتحدث مصادر دبلوماسية عن دور أكثر تأثيراً لدولة عربية كبرى، مع تقدُّم مسار المحاولة الفرنسية الجارية حالياً مع الموفد الرئاسي للاليزيه..

يحاول «حلف التقاطع» المسيحي انتزاع موقف يتخطى الاعتراض الحاصل على أداء حكومة تصريف الأعمال، الى موقف سياسي – نيابي – روحي، من زاوية الصلاحيات والشراكة!

ما تزال بعض المصارف، المصنفة متعثرة، تتعامل مع تحويلات الدفعة الاضافية من المعاشات والرواتب على أنها مساعدات، لا يمكن سحبها على منصة «صيرفة» المعتمدة من مصرف لبنان؟!

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نداء الوطن

لا تزال تعيينات وزير الإعلام زياد مكاري «الكارثية» في تلفزيون لبنان تتكشّف فصولاً، اذ تبيّن أنّ بين المعيّنين في موقع متقدم «وديعة» من النظام السوري، وقد أوصى بها السفير السوري السابق علي عبد الكريم علي.

وافق وزير المالية على تعرفة مخفضة لمستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ويتحضر وزير الاتصالات لتحديد تعرفة اتصالات مخفضة لجميع موظفي القطاع العام.

يتردد أنّ رزمة غير قليلة من الأسماء السنية تقدم نفسها لموقع رئاسة الحكومة، وبعضهم يحتلّ مواقع رسمية.

*********

البناء

توقعت مصادر روسية على صلة بالوضع في سورية تطورات أمنية هامة في منطقة شمال غرب سورية تظهر حسن النيات التركية، خصوصاً مع حشود عسكرية سورية لمواجهة استعدادات للتنظيمات الإرهابية بدعم وتمويل من قطر.

قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن السؤال الرئيسي الذي يحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي لودريان للقيادات اللبنانية والكتل النيابية هو «بعدما أظهرت جلسة 14 حزيران الاستعصاء والتوازن السلبي بامتلاك قدرة التعطيل المتبادلة ماذا تقترحون لعدم تحويل الفراغ رئيساً للجمهورية؟»

*********

الأنباء

التحذيرات الدولية على المستوى الاجتماعي والمعيشي في لبنان لا يبدو أنها تلقى تفاعلاً محلياً لدفع الاستحقاقات قدماً، مع العلم أنها تدق ناقوس الخطر وتنبّه من تجاوز الخطوط الحمر.

أسماء بدأت تظهر الى العلن في اطار تسويقي في اطار طرحها غير المباشر كخيار ثالث في استحقاق داهم.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

22-06-2023

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