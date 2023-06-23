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أسرار الصحف 23-06-2023

اسرار
2023-06-22 | 23:51
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أسرار الصحف 23-06-2023
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أسرار الصحف 23-06-2023

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 23 حزيران 2023

النهار

اوجد قرار مجلس الشورى بحق احد الوزراء ارتياحا في اوساط طائفة معينة وجرت حركة اتصالات امس لضمان التنفيذ وعدم تهرب الوزير المعني من موجبات القرار.

يعلق سياسي على مواقف حزب سياسي يحاول التوفيق بين كل الاطراف ومسايرة الداخل والخارج ما يجعل مواقفه ضبابية ويحول طلات نوابه الاعلامية بلا معنى.

يقوم حزب بارز بأرشفة محطات سابقة عسكرية وسياسية في ظل لقاءات مع كل الذين كان لهم موقع ودور في تلك الحقبة.

لوحظ تناغم الموقف في احدى الطوائف تجاه ما يحصل في الجولان من المرجعيات السياسية الثلاث ما ترك ارتياحاً في الداخل والخارج.


الجمهورية
تُراقب مراجع سياسية بدقة متناهية حركة سياسي ابتعد عن الأضواء، لِرصد حركته المستقبلية.

عاد مسؤولون وإعلاميون بانطباعٍ من إحدى الدول العربية بأنها ستُضاعف دعمها للبنان في أكثر من قطاع.

لفتت مرجعية روحية إلى أن الزيارة التي تعتزم القيام بها إلى بلد اغترابي بعيد قد لا تؤتي ثمارها المادية كون البلد في أزمة اقتصادية والتزاماتُ لبنانييها تجاه ذويهم كبيرة.


اللواء

أصيبت العلاقة بين مرجعيتين معنيتين بالحوار بانتكاسة على خلفية مهمة يتيمة، كشفت العجز عن ادارة اتصالات مفيدة..

أبرز نقطة طلب مسؤول حزبي الاضاءة عليها أن التسوية المتداولة خرجت من التداول الخارجي..

باتت حظوظ موظف كبير غير مدني مفتوحة بامتياز مع مسؤولين كبيرين، بعد سلسلة إجراءات، تتصل بالمؤسسة التي يقف على رأسها..


نداء الوطن
علم أنّ مستثمرين فرنسيين ما زالت عيونهم على قطاع البريد ليس لأهميته كشركة، بل لأن هؤلاء يريدون من خلال مراكز الخدمة البريدية التي تتجاوز الألف في لبنان إنشاء ما يشبه المصرف الالكتروني ترتبط به كل هذه الفروع وبالتالي تصبح هذه الشبكة الأقوى في خدمات الـretail بفضل عائداتها المالية المرتفعة.

حالة تململ كبيرة تسود بين ضباط الجمارك لحرمانهم من حقهم في الترقية لأسباب مجهولة معلومة. وذلك بعد حرمان قسم كبير منهم من الآليات العسكرية والمحروقات مقابل توزيعها على موظفين مدنيين خلافاً للقانون ومنهم مسؤول كبير في مرفق بارز.

سأل متابعون كيف يمكن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة التي اقترحها الياس بوصعب اذا كانت القوى الأمنية عاجزة عن مراقبة تلامذة البروفيه؟


البناء
قالت مصادر نيابية إن أربعة نواب صوّتوا لصالح أزعور لن يعيدوا التصويت له اذا عقدت جلسة انتخابية، لأنهم فعلوا ذلك باعتبار الجلسة حاسمة ولديه حظوظ تأمين 65 صوتاً، ورجّحت أن يتم الضغط لتفكيك كتلة لبنان الجديد لتعويض النقص وكسب ثلاثة أصوات حتى لو استفاد فرنجية بخمسة أصوات.

قالت مصادر روسية إن دعوة موسكو لعدم رفع سقف التوقعات من اجتماعات أستانة لا يخفف من قيمة الإنجاز الذي تحقق عبر الاتفاق على الالتزام بالسعي لتطبيع العلاقات التركية السورية تحت سقف سيادة سورية ووحدتها ومكافحة الإرهاب ومشاريع الانفصال واتخاذ ترتيبات تخدم هذا الاتجاه ستظهر قريباً.


الأنباء
صورة لافتة في بيروت تعكس الواقع الجديد الذي تشهده المنطقة منذ أشهر.

شخصية سياسية تبرز مؤخراً على خط استحقاق داهم كان لافتاً اللقاء الذي جمعها مع مرجعية دبلوماسية.  

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أسرار الصحف 22-06-2023
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