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o
متن
29
o
كسروان
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o
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o
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o
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أسرار الصحف 24-06-2023
اسرار
2023-06-23 | 23:35
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أسرار الصحف 24-06-2023
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- رأى متابعون أنّ تصعيد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ضدّ قائد الجيش العماد جوزاف عون هو بمثابة دعوة مبطنة لتطبيع العلاقة بينهما، كي يحفظ باسيل حصّته من التعيينات والنفوذ في حال انتخاب عون رئيساً للجمهورية.
- يتردد أنّ مستشار أحد الوزراء، يستعد ليكون وزير عدل العهد المقبل، مع العلم أنّ تجربة هذا المستشار في إدارة مرفق يتبع للوزارة، تسببت بالفوضى والإشكالات في هذا المرفق.
- علم أنّ مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي تواصل مع رئيس التفتيش المركزي جورج عطية ووضعه في أجواء مباشرة عدد من الدوائر العقارية أعمالها ليقوم التفتيش بمهامه التي ينص عليها القانون.
اللواء
- خلافاً لما جرى تداوله، فإن دولة فاعلة معنية لم تكشف بعد عن مكنوناتها في ما خصَّ ترجيح كفة هذا المرشح الرئاسي أو ذاك.
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تكاد وزارة المال تسجّل أخطر سابقة في تاريخ تحويل رواتب القطاع العام الى مستحقيها، اذا تأخرت كما هو شائع عن تحويلها قبل عيد الأضحى المبارك!
الأنباء
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- الشغور يهدد العديد من المؤسسات الا أن وصوله الى احداها سيكون له تداعيات كارثية.
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الصحف
24-06-2023
أسرار الصحف 23-06-2023
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