الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 24-06-2023

اسرار
2023-06-23 | 23:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 24-06-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أسرار الصحف 24-06-2023

أسرار الصحف ليوم السبت

النهار

- لوحظ أن نائب رئيس نادٍ بيروتي لديه صلة بالجبل يحظى باهتمام الأوساط الرياضية والسياسية لدوره وحضوره في هذه المرحلة

- عُلم أن مؤسسة مصرفية تابعة لحزب ممانع أنجزت بناء ضخماً في منطقة الجبل، وسيبدأ العمل فيه خلال الأيام المقبلة

- لاقت زيارة وفد اهلي الى مرجع ديني ارتياحا عند الطرفين مع التركيز على عملية التقارب بين  اللبنانيين

- يتولى مستشار رئيس كتلة نيابية الرد على مراجعات نوابها واستفساراتهم. وتتم متابعتها في الاجتماع الاسبوعي للكتلة.

- يقول نواب انه اذا حصلت الانتخابات النيابية المبكرة  فلن يخوضوا لاسباب كثيرة تتعلق بالوضع العام.

نداء الوطن

- رأى متابعون أنّ تصعيد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ضدّ قائد الجيش العماد جوزاف عون هو بمثابة دعوة مبطنة لتطبيع العلاقة بينهما، كي يحفظ باسيل حصّته من التعيينات والنفوذ في حال انتخاب عون رئيساً للجمهورية.

- يتردد أنّ مستشار أحد الوزراء، يستعد ليكون وزير عدل العهد المقبل، مع العلم أنّ تجربة هذا المستشار في إدارة مرفق يتبع للوزارة، تسببت بالفوضى والإشكالات في هذا المرفق.

- علم أنّ مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي تواصل مع رئيس التفتيش المركزي جورج عطية ووضعه في أجواء مباشرة عدد من الدوائر العقارية أعمالها ليقوم التفتيش بمهامه التي ينص عليها القانون.

اللواء

- خلافاً لما جرى تداوله، فإن دولة فاعلة معنية لم  تكشف بعد عن مكنوناتها في ما خصَّ ترجيح كفة هذا المرشح الرئاسي أو ذاك.

- قال سياسي مخضرم وظريف أن ما يقوم به الموفد لودريان بمثابة "بدل عن حاضر" في ما كان يتعين أن يقوم به، مرجع نيابي  كبير في إدارة الحوار بين الكتل!

تكاد وزارة المال تسجّل أخطر سابقة في تاريخ تحويل رواتب القطاع العام الى مستحقيها، اذا تأخرت كما هو شائع عن تحويلها قبل عيد الأضحى المبارك!

الأنباء

- تطورات في القطاع المالي والمصرفي لن تترك تأثيراً يُذكر على أسواق الصرف.

- الشغور يهدد العديد من المؤسسات الا أن وصوله الى احداها سيكون له تداعيات كارثية.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

24-06-2023

أسرار الصحف 23-06-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-06-22

أسرار الصحف 23-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-21

أسرار الصحف 22-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-21

أسرار الصحف 21-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-19

أسرار الصحف 20-6-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-06-22

أسرار الصحف 23-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-21

أسرار الصحف 22-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-21

أسرار الصحف 21-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-19

أسرار الصحف 20-6-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:36

بعد توقف 3 سنوات... مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي يعود بقوة! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:17

"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-08

غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
أخبار دولية
07:09

الشركة المشغِلة لغواصةِ التيتانيك: انفجارٍ داخليٍّ كارثيٍ أودى برُكابِها الخمسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

قلب جونية يتحوّل مرة جديدة إلى قلب نابض بالحياة والسهرِ والفرح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

أهلا بهالطلة من ارز جاج الى لحفد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خطوة جديدة باتجاه تصدير لبناني آمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لقاءات لافتة على أجندة لو دريان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ماذا في لقاءات لودريان المسائية؟ وماذا عن نشاط صباح غد؟

LBCI
أخبار دولية
13:17

أجندة وزير الخارجية الايرانية لهذا الاسبوع كانت full: فما هي نتائجها؟

LBCI
أخبار دولية
13:16

قمة باريس: مئة مليار دولار من صندوق النقد للدول الفقيرة لمساعدتها تنمويًا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:15

مقدمة النشرة المسائية 23-06-2023

LBCI
رياضة
13:15

لبنان يلمع على صعيد الادارة في الاتحاد الدولي لكرة السلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:05

الموت يُفجع زينة مكي

LBCI
أخبار لبنان
06:50

الصليب الأحمر اللبناني يطلب من اللبنانيين الصلاة على نية جورج كتانة

LBCI
فنّ
08:11

غياب جورجينا رزق عن صور وليد توفيق العائليّة يثير التساؤلات

LBCI
منوعات
05:05

إبن الـ19 عاماً إنضم إلى رحلة الغواصة لإرضاء والده في عيد الأب وعمته تؤكد: أشعر وكأنني عالقة في فيلم سيء!

LBCI
فنّ
07:56

وائل كفوري ينشر فيديو لابنته للمرّة الأولى!

LBCI
منوعات
04:17

"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟

LBCI
فنّ
08:01

تذكرة حفل وائل كفوري في الأردن بـ450 دينار وتذكرة نداء شرارة بـ15 دينار.. والأخيرة توضح!

LBCI
خبر كاذب
05:02

توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More