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أسرار الصحف 25-6-2023

اسرار
2023-06-25 | 00:28
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أسرار الصحف 25-6-2023
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أسرار الصحف 25-6-2023

أسرار الصحف الصادرة اليوم

الأنباء: 

- مواقف سياسية مستنسخة وتكاد تخلو من أي جديد ما يعكس الأفق المسدود حتى اللحظة.

- قطاع حيوي لا يزال رهن الفشل المتراكم منذ سنوات ولا يبدو أن خطة انقاذه جاءت بالنتيجة المطلوبة.

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