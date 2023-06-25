أسرار الصحف 25-6-2023

أسرار الصحف الصادرة اليوم

الأنباء:



- مواقف سياسية مستنسخة وتكاد تخلو من أي جديد ما يعكس الأفق المسدود حتى اللحظة.



- قطاع حيوي لا يزال رهن الفشل المتراكم منذ سنوات ولا يبدو أن خطة انقاذه جاءت بالنتيجة المطلوبة.