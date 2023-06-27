أسرار الصحف 27-6-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار



- وفق معلومات، فإن السفير العميد السابق جورج خوري التقى مسؤولين في "حزب الله" مرات عدة بصفته أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية ومقبولا من بكركي وكان عراب لقاءات المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس إبراهيم.



- لوحظ أنه لم تحصل أي مفاجآت أو جديد على خط انتخابات حزبية أُجريت أخيراً، وسارت الأمور بسلاسة.



- يُخشى أن يؤسّس ما نتج عن إلغاء شهادة "البروفيه"، لمخاوف أكبر من انفجار تربوي تطاول شظاياه هذا القطاع الرسمي والخاص.



- لوحظ تخصيص الموفد الفرنسي جان – أيف لودريان شخصية سنية غير نيابية بلقاء خاص. وشمل بحثهما انتخابات رئاسة الجمهورية وصولا الى الحكومة المقبلة.



- فاتح سياسي لبناني يؤمن بمشروع "المقاومة" مسؤولاً في "حزب الله" بضرورة البدء بالتخلي عن ترشيح سليمان فرنجية والتفتيش عن اسم توافقي مع بقية الفرقاء حفاظا على موقع الحزب اولا.



- لم يتلق العدد الاكبر من مشاركين متنوعين في التوجهات السياسية في مناسبة اجتماعية – تربوية بارتياح كلمة وزير شدد فيها على تزكية مرشح للرئاسة على حساب الاسماء الاخرى. ولم ينقصه الا القول "هذا هو رئيس اللبنانيين واقبلوه".



- انسحبت القطيعة بين كوادر "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على الاعلاميين الذين يدورون في فلك الفريقين.



- نُقل عن بعض الذين التقوا لودريان، أنه فوجىء بحدّة الخلاف وانعدام الثقة بين المكوّنات اللبنانية، على رغم اطلاعه على الوضع اللبناني بشكل دقيق.



- لوحظ أن حركة المطار والسياحة والإصطياف، ترتكز على المغتربين اللبنانيين وبعض الرعايا العراقيين والمصريين، في حين ان الخليجيين توجهوا إلى دول مجاورة.





الجمهورية



- لاحظت مصادر ديبلوماسية صَمت إحدى السفارات الأجنبية في لبنان تجاه ما يجري في بلادها.



- نَفت أكثر من شخصية لبنانية المعلومات التي أشارت إلى مشاركتها في لقاءات عَقدها موفد دولي في بيروت.



- تشهد العلاقات بين عاصمة فاعلة وجهة سياسية نافذة مزيداً من التنسيق في قضايا داخلية وخارجية ذات اهتمام مشترك.





اللواء



- فُهم أن مرشحاً رئاسياً خرج نهائياً من السباق الرئاسي بصرف النظر عن موقف المتقاطعين أو المختلفين حوله ومنه.



- يتردد في مجالس مصرفية أن مهمة الحاكم سلامة لن تنتهي في 31 تموز المقبل، بل سيكون له دور مباشر في ما خصّ العمليات المالية والنقدية.



- قيَّمت مراجع روحية كنسية مبادرة الدعوة إلى الحوار، سلباً وكرَّرت النصيحة بالخروج من الفكرة نهائياً.





نداء الوطن



- يتردد أنّ النائبين ملحم خلف ونجاة عون لم يُدعيا للقاء الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان، لعدم استفزاز رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بناء على نصيحة أحد دبلوماسيي السفارة الفرنسية في بيروت.



- يشكو عدد من الفاعليات الطرابلسية من دخول حزب خصم الى البيئة الطرابلسية وتوزيعه مساعدات غذائية ومالية للعائلات بعدما كان يعتمد سابقاً على الحلفاء السنة.



- يقال إنّ للسفيرة الفرنسية آن غريو دوراً مهماً في رسم سياسة بلادها إزاء الملف اللبناني، وتحديداً في مبادرة المقايضة.





البناء



- قال مصدر سياسي إن ثلاث ثنائيات رئاسية صارت على الطاولة بعد حسم مبدأ ربط تسمية رئيس الجمهورية بتسمية رئيس حكومة. والثنائيات هي سليمان فرنجية ونواف سلام وجهاد أزعور وفيصل كرامي وجوزف عون وحسان دياب. ووضع المصدر زيارة السفير السعودي وليد البخاري لدياب مؤخراً في إطار نفي وجود فيتو سعودي عليه.



- قال مصدر عسكري إن إطلاق صواريخ من جنين وظهور مصطلح قصف مستوطنات غلاف جنين يُذكّر بالوضع في غزة عشيّة تحريرها عام 2005، خصوصاً أن ذلك يأتي بعد ظهور العبوات التي جعلت تحريك الآليات العسكرية داخل جنين مخاطرة كبرى متوقعاً لمحافظة جنين مساراً مشابهة لمحافظات غزة.





الأنباء



- مؤشرات اقتصادية مقلقة بانعكاساتها الاجتماعية اذا تأخر الحل السياسي بوضع البلد على مسار الحل.

- مواقف شخصيات تدور في فلك فريق سياسي محدد تتناغم وكأنها تسوّق لخيار جديد على خط استحقاق داهم.