أسرار الصحف 29-06-2023

أسرار الصحف 29-06-2023

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مشهد مبشر... ولكن

المشهد السياحي في البلد مبشر جدًا وإن كان لا إنعكاس له على خزينة الدولة طالما مؤسساتها معطلة



عودة أزمة الجوازات

صعوبة كبيرة عاد ليواجهها طالبو جوازات السفر في ظل الزحمة الخانقة في المراكز والشروط المفروضة كتقديم إثبات يؤكد ضرورة السفر المستعجل