أسرار الصحف 1-7-2023

أسرار الصحف الصادرة صباح اليوم

الأنباء:



- رغم المرحلة الانتقالية في مؤسسة أساسية الا ان لا تغييرات جذرية في الآليات المعتمدة والتي ستستمر.



- تعيينات ملحّة ستكون موضع بحث جدي في الأسابيع المقبلة في محاولة لانجاز بعضها.