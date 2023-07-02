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أسرار الصحف 02-07-2023
اسرار
2023-07-02 | 01:03
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أسرار الصحف 02-07-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف الصادرة اليوم الأحد 2 تموز 2023؟
الأنباء الإلكترونية:
- سقف للحوار
فريق سياسي لا يزال على تمسكه بخياره وحتى دعوته للحوار هي تحت هذا السقف.
- كلام معسول مسموم
كلام معسول في الظاهر مسموم في الباطن، هكذا يمكن وصف تعليق أحد الشخصيات على حدث سياسي مستجد.
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