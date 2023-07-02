أسرار الصحف 02-07-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف الصادرة اليوم الأحد 2 تموز 2023؟



الأنباء الإلكترونية:



- سقف للحوار



فريق سياسي لا يزال على تمسكه بخياره وحتى دعوته للحوار هي تحت هذا السقف.



- كلام معسول مسموم



كلام معسول في الظاهر مسموم في الباطن، هكذا يمكن وصف تعليق أحد الشخصيات على حدث سياسي مستجد.