الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 3-7-2023

اسرار
2023-07-03 | 00:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 3-7-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أسرار الصحف 3-7-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

الجمهورية

- يقول بعض نواب كتلة بارزة إنه عاجلاً أو آجلاً، سترضخ القوى اللبنانية كلها لسلة تسويات متكاملة يتم تحضيرها والعرّاب سيكون فرنسياً.

- إنقسم فريق أحد كبار المسؤولين بين ضرورة وقف بعض الإجراءات التي تزيد من التحديات على الساحة الداخلية أو المضي فيها.

- شكّل رئيس تيار سياسي كبير فريقاً قانونياً وسياسياً من خارج الآلية الحزبية للنظر في بعض الحالات من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها.


اللواء

- تباينت مواقف المسؤولين خلال التشاور حول مشروع الأمم المتحدة لتقصِّي مصير المختفين في سوريا، وتغلّب في النهاية خيار الإمتناع عن التصويت كحل وسط.

- ربط خبير قضائي بين مطالبة باسيل بكشف نتائج التحقيق الجنائي ومجريات التحقيق القضائي الفرنسي مع حاكم المركزي ومعاونيه المقربين.

- أثار إتصال الرئيس الحريري المفاجئ بشيوخ العشائر العربية في خلدة تكهنات متناقضة، لم يكن بعضها بعيداً عن الأجواء الفاترة التي سادت زيارة مسؤول كبير في تيار المستقبل لمنطقة العشائر مؤخراً.


نداء الوطن

- لم يوافق مرجع غير مدني على القيام بوساطة بين المتنازعين في قضية القرنة السوداء وعلل عدم موافقته بأن القضية بلغت حداً من التوتر يستدعي إنجاز الملف القضائي قبل أي مسعى سياسي.

- عاد نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري من واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الشغور الرئاسي، واستطراداً الحاكمية.

- تتحدث مصادر متابعة لحركة أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري عن أن الأخير سيقوم بجولات إلى مناطق عدة ومنها الشمال وعكار، وذلك بطلب من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وهذه الجولات ستكون على غرار جولاته السابقة والتي توقفت بفعل "الثورة" وإعلان الرئيس الحريري تعليق عمله السياسي.


البناء

- توقع مصدر أمني تراجع الاستثمار السياسي والإعلامي في إثارة قضية مقتل شابين من بشري في القرنة السوداء، بعدما باتت الوقائع المتوفرة حول الحادثة كافية لجهة إثبات عدم وجود أي مصداقية لتوجيه الاتهام نحو حزب الله وإثارة التعبئة ضده وأن تكبير الحجر له تبعات مضرّة قد تخرج الموضوع عن سياق المعالجات المطلوبة والممكنة، والتي ليس حزب الله طرفاً فيها، كما بات يعلم المعنيون.

- قال مصدر سياسي بارز إن رسائل سعودية وصلت الى القيادات الفاعلة التي انتقدت موقف وزارة الخارجية اللبنانية بالامتناع عن التصويت على قرار إنشاء منظمة أممية خاصة بالمفقودين في الحرب السورية مضمونها أن المنظمة لا علاقة لها بملف المفقودين اللبنانيين وأن التصويت اللبناني كان جزءاً من الإجماع العربي وأن السعودية تقف وراء طلب هذا الإجماع والموقف منه موقف ضد السعودية.


الأنباء

- مواقف رئيس حزب سياسي تؤكد الالتزام بالخط البياني العريض الذي انتهجه الحزب في المحطات الأساسية.

- استعصاء محلي في أفق الاستحقاق الرئاسي بسبب رفض القوى المعنية للحوار الحقيقي وتسليمها لقرار البت بالأمر إلى القوى الخارجية.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

3-7-2023

أسرار الصحف 02-07-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-07-02

أسرار الصحف 02-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-01

أسرار الصحف 1-7-2023

LBCI
اسرار
2023-06-29

أسرار الصحف 29-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-28

أسرار الصحف 28-06-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-07-02

أسرار الصحف 02-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-01

أسرار الصحف 1-7-2023

LBCI
اسرار
2023-06-29

أسرار الصحف 29-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-28

أسرار الصحف 28-06-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:07

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
2023-06-20

إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
أخبار دولية
15:01

شركتا "شل" و"توتال انرجي" متهمتان بتسويق الغاز الروسي

LBCI
أخبار لبنان
12:33

اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:36

ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بشري الغارقة في الحزن على ضحيتيها تستعجل التحقيقات... ودعوات للتهدئة ونبذ الفتنة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

فيلم ينقل صورة لبنان عبر تقنية الواقع الإفتراضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:08

حدة الصدامات في الشارع الفرنسي خفتت.. لكن أسبابها تبقى قائمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

أهلا بهالطلة من مدينة جبيل الفينيقية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

مفاعيل إلغاء الشهادة المتوسطة مستمرة..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:07

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
12:33

اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

LBCI
خبر عاجل
16:15

اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً

LBCI
أمن وقضاء
05:41

حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء وشعبة المعلومات تكشف هويتهما

LBCI
منوعات
06:58

قناة CBC تحيل الإعلامية رضوى الشربيني الى التحقيق... هل أهانت الرجال؟

LBCI
امن وقضاء
12:07

قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء

LBCI
أخبار لبنان
09:33

تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More