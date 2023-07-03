الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 3-7-2023
اسرار
2023-07-03 | 00:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسرار الصحف 3-7-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
الجمهورية
- يقول بعض نواب كتلة بارزة إنه عاجلاً أو آجلاً، سترضخ القوى اللبنانية كلها لسلة تسويات متكاملة يتم تحضيرها والعرّاب سيكون فرنسياً.
- إنقسم فريق أحد كبار المسؤولين بين ضرورة وقف بعض الإجراءات التي تزيد من التحديات على الساحة الداخلية أو المضي فيها.
- شكّل رئيس تيار سياسي كبير فريقاً قانونياً وسياسياً من خارج الآلية الحزبية للنظر في بعض الحالات من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها.
اللواء
- تباينت مواقف المسؤولين خلال التشاور حول مشروع الأمم المتحدة لتقصِّي مصير المختفين في سوريا، وتغلّب في النهاية خيار الإمتناع عن التصويت كحل وسط.
- ربط خبير قضائي بين مطالبة باسيل بكشف نتائج التحقيق الجنائي ومجريات التحقيق القضائي الفرنسي مع حاكم المركزي ومعاونيه المقربين.
- أثار إتصال الرئيس الحريري المفاجئ بشيوخ العشائر العربية في خلدة تكهنات متناقضة، لم يكن بعضها بعيداً عن الأجواء الفاترة التي سادت زيارة مسؤول كبير في تيار المستقبل لمنطقة العشائر مؤخراً.
نداء الوطن
- لم يوافق مرجع غير مدني على القيام بوساطة بين المتنازعين في قضية القرنة السوداء وعلل عدم موافقته بأن القضية بلغت حداً من التوتر يستدعي إنجاز الملف القضائي قبل أي مسعى سياسي.
- عاد نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري من واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الشغور الرئاسي، واستطراداً الحاكمية.
- تتحدث مصادر متابعة لحركة أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري عن أن الأخير سيقوم بجولات إلى مناطق عدة ومنها الشمال وعكار، وذلك بطلب من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وهذه الجولات ستكون على غرار جولاته السابقة والتي توقفت بفعل "الثورة" وإعلان الرئيس الحريري تعليق عمله السياسي.
البناء
- توقع مصدر أمني تراجع الاستثمار السياسي والإعلامي في إثارة قضية مقتل شابين من بشري في القرنة السوداء، بعدما باتت الوقائع المتوفرة حول الحادثة كافية لجهة إثبات عدم وجود أي مصداقية لتوجيه الاتهام نحو حزب الله وإثارة التعبئة ضده وأن تكبير الحجر له تبعات مضرّة قد تخرج الموضوع عن سياق المعالجات المطلوبة والممكنة، والتي ليس حزب الله طرفاً فيها، كما بات يعلم المعنيون.
- قال مصدر سياسي بارز إن رسائل سعودية وصلت الى القيادات الفاعلة التي انتقدت موقف وزارة الخارجية اللبنانية بالامتناع عن التصويت على قرار إنشاء منظمة أممية خاصة بالمفقودين في الحرب السورية مضمونها أن المنظمة لا علاقة لها بملف المفقودين اللبنانيين وأن التصويت اللبناني كان جزءاً من الإجماع العربي وأن السعودية تقف وراء طلب هذا الإجماع والموقف منه موقف ضد السعودية.
الأنباء
- مواقف رئيس حزب سياسي تؤكد الالتزام بالخط البياني العريض الذي انتهجه الحزب في المحطات الأساسية.
- استعصاء محلي في أفق الاستحقاق الرئاسي بسبب رفض القوى المعنية للحوار الحقيقي وتسليمها لقرار البت بالأمر إلى القوى الخارجية.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
3-7-2023
أسرار الصحف 02-07-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-07-02
أسرار الصحف 02-07-2023
اسرار
2023-07-02
أسرار الصحف 02-07-2023
0
اسرار
2023-07-01
أسرار الصحف 1-7-2023
اسرار
2023-07-01
أسرار الصحف 1-7-2023
0
اسرار
2023-06-29
أسرار الصحف 29-06-2023
اسرار
2023-06-29
أسرار الصحف 29-06-2023
0
اسرار
2023-06-28
أسرار الصحف 28-06-2023
اسرار
2023-06-28
أسرار الصحف 28-06-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-07-02
أسرار الصحف 02-07-2023
اسرار
2023-07-02
أسرار الصحف 02-07-2023
0
اسرار
2023-07-01
أسرار الصحف 1-7-2023
اسرار
2023-07-01
أسرار الصحف 1-7-2023
0
اسرار
2023-06-29
أسرار الصحف 29-06-2023
اسرار
2023-06-29
أسرار الصحف 29-06-2023
0
اسرار
2023-06-28
أسرار الصحف 28-06-2023
اسرار
2023-06-28
أسرار الصحف 28-06-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
02:07
انخفاض في أسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:07
انخفاض في أسعار المحروقات...
0
خبر عاجل
2023-06-20
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
2023-06-20
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
0
أخبار دولية
15:01
شركتا "شل" و"توتال انرجي" متهمتان بتسويق الغاز الروسي
أخبار دولية
15:01
شركتا "شل" و"توتال انرجي" متهمتان بتسويق الغاز الروسي
0
أخبار لبنان
12:33
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
أخبار لبنان
12:33
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:36
ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟
رياضة
13:36
ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟
0
أخبار دولية
13:33
"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!
أخبار دولية
13:33
"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بشري الغارقة في الحزن على ضحيتيها تستعجل التحقيقات... ودعوات للتهدئة ونبذ الفتنة!
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بشري الغارقة في الحزن على ضحيتيها تستعجل التحقيقات... ودعوات للتهدئة ونبذ الفتنة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
فيلم ينقل صورة لبنان عبر تقنية الواقع الإفتراضي
تقارير نشرة الاخبار
13:10
فيلم ينقل صورة لبنان عبر تقنية الواقع الإفتراضي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان
0
أخبار دولية
13:08
حدة الصدامات في الشارع الفرنسي خفتت.. لكن أسبابها تبقى قائمة
أخبار دولية
13:08
حدة الصدامات في الشارع الفرنسي خفتت.. لكن أسبابها تبقى قائمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
أهلا بهالطلة من مدينة جبيل الفينيقية!
تقارير نشرة الاخبار
13:08
أهلا بهالطلة من مدينة جبيل الفينيقية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
مفاعيل إلغاء الشهادة المتوسطة مستمرة..
تقارير نشرة الاخبار
13:06
مفاعيل إلغاء الشهادة المتوسطة مستمرة..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:07
انخفاض في أسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:07
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
12:33
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
أخبار لبنان
12:33
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
3
خبر عاجل
16:15
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
خبر عاجل
16:15
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
4
أمن وقضاء
05:41
حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء وشعبة المعلومات تكشف هويتهما
أمن وقضاء
05:41
حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء وشعبة المعلومات تكشف هويتهما
5
منوعات
06:58
قناة CBC تحيل الإعلامية رضوى الشربيني الى التحقيق... هل أهانت الرجال؟
منوعات
06:58
قناة CBC تحيل الإعلامية رضوى الشربيني الى التحقيق... هل أهانت الرجال؟
6
امن وقضاء
12:07
قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء
امن وقضاء
12:07
قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء
7
أخبار لبنان
09:33
تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟
أخبار لبنان
09:33
تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟
8
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More