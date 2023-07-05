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أسرار الصحف 05-07-2023

اسرار
2023-07-05 | 01:07
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أسرار الصحف 05-07-2023
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أسرار الصحف 05-07-2023
النهار

لم يفهم المغزى من تلميح وزير سابق الى المدير العام الحالي للامن العام كمرشح محتمل الى رئاسة الجمهورية.

انطلقت حملة ضد وزير الداخلية متهمة اياه بالسعي الى رئاسة الحكومة على حساب عمله في وزارته.

ادى اشكال على حادث سير الى توتر كبير في منطقة راشيا كاد ان يبلغ حد المواجهة الدرزية السنية.

يتخوف البعض من ان تؤدي حادثة بشري الى انهاك الدورة السياحية المتنامية شمالا وان تتسبب بخسائر مادية كبيرة حيث يعوّل أبناء المنطقة على هذا الموسم.

الجمهورية

إرتفعت وتيرة التواصل بين تنظيمين فاعلين في الآونة الأخيرة إلاّ أنها لم ترقَ بعد الى القدرة على تأمين لقاء على مستوى عالٍ بين الجانبين.

في تحليلهم لخلفيات الصراع الجاري للسيطرة على القرنة السوداء، يولي بعض الخبراء أهمية خاصة إلى كون القرنة هي المكان الأكثر إرتفاعاً في الشرق الأوسط. وهذا العامل له دلالاته البالغة استراتيجياً.

تواصل المعارضة اجتماعاتها التنسيقية الدورية بعيداً من الأضواء والطبق الرئيس على جدول أعمالها هو الإنتخابات الرئاسية الى جانب ملفات أخرى.

اللواء

وجهت انتقادات لدور سفير في دولة أوروبية لترتيب زيارة رئيس حزب إلى البلد حيث يقيم السفير ضمن العلاقات الشخصية بين الرجلين.

تنتشر في بعض محافظات وبلدات في الاطراف ظاهرة غريبة تتعلق بعملات مزيفة وتلاعب بالسلع والمياه المعبأة للشرب اليومي.

يسود إرباك مصرفي عن غموض يحيط بمرحلة ما بعد الحاكم المالي لمصرف لبنان، لجهة مصير التعاميم وطريقة التعاطي مع الحسابات القديمة والجديدة.

نداء الوطن

بدأ عدد من موظفي تلفزيون لبنان من أصحاب الكفاءة بالموافقة على عروض أتتهم من مؤسسات اعلامية أخرى للاستفادة من خبراتهم وذلك بعد سلسلة من التعيينات التي قام بها وزير الاعلام اعتبروها مجحفة بتاريخهم المهني. ويسأل هؤلاء: كان المطلوب فعلاً تفريغ المؤسسة من الكوادر التي تستطيع النهوض بها أم هناك ما هو مخفي؟

اشتكى أحد نواب الشمال لدى مرجعيته الروحية وأبدى امتعاضه من التواصل مع نائب شمالي ولكن من خارج المنطقة وعدم التواصل معه بخصوص أحداث بشري.

يتردد أنّ أحد الوزراء يتقاضى مبالغ ضخمة لقاء تراخيص واجازات وموافقات تدخل ضمن اختصاص وزارته، ويشترك في تحصيل هذه المبالغ جهة حزبية الوزير محسوب عليها رغم الخلاف المعلن بين الجهتين.

البناء

قال مصدر في محور المقاومة إن معادلة المحور لوحدة الساحات ووحدة الجبهات لا تقوم أبداً على البدء بمواجهة شاملة عند أي مواجهة فرعية، بل ترك قرار فتح ساحة اشتباك أوسع بيد الطرف المعرّض للمواجهة تماماً كما جرى عندما تعرّضت غزة للعدوان، فكان لها تقدير الموقف الذي يجب أن يتدخل فيه الشركاء، والآن القرار للمقاومة في جنين بتدخل غزة ولغزة بتدخل المحور.

قال مصدر في محور المقاومة إن معادلة المحور لوحدة الساحات ووحدة الجبهات لا تقوم أبداً على البدء بمواجهة شاملة عند أي مواجهة فرعية، بل ترك قرار فتح ساحة اشتباك أوسع بيد الطرف المعرّض للمواجهة تماماً كما جرى عندما تعرّضت غزة للعدوان، فكان لها تقدير الموقف الذي يجب أن يتدخل فيه الشركاء، والآن القرار للمقاومة في جنين بتدخل غزة ولغزة بتدخل المحور.

الأنباء

انفصام كبير في موقف فريق سياسي يطالب جهة رسمية بما يعارضه أصلاً ويمارس من خلاله "بروباغندا" اعلامية.

الموقف الرسمي دون المستوى المطلوب في مواجهة تطور خير سيكون له تداعياته المستقبلية.

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