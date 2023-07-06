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أسرار الصحف 06-07-2023
اسرار
2023-07-05 | 23:42
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أسرار الصحف 06-07-2023
أسرار الصحف 06-07-2023
النهار
يشهد حزب الكتلة الوطنية استقالات في صفوف قيادييه، وهي المرة الثانية التي تغيب فيها وجوه بارزة منذ الانطلاقة الجديدة للحزب الذي لم يتمكن من تحقيق اطلالة بارزة رغم الشعارات والمشاريع التي ينادي بها.
يشكو الطلاب المرشحين الى امتحانات الشهادة الثانوية في المناطق انهم لم يتسلموا بعد بطاقات الترشح قبل اربعة ايام من موعد الامتحانات الاثنين.
عُلم أن دولة كبرى ستوجّه دعوة لرئيس حزب شاب قد تكون الأولى له بعد انتخابه رئيساً للحزب نظراً للعلاقة التاريخية بين الطرفين.
يُتوقع أن تكثّف السفيرة الفرنسية في لبنان لقاءاتها تحضيراً لزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت.
صدرت احكام بابطال قرارات عدة اتخذها احد الوزراء لانها مخالفة للقانون وتنتظر القرار لتطبيقها.
الجمهورية
تقرير مالي دقيق جداً لم ينشر بعد تَسَرّب أنه تضمّن قروضاً مالية كبيرة حصل عليها أعضاء مجلس إدارة سابقين لمؤسسة مالية مهمة، إضافة الى مدراء عامّين سابقين.
لاحظَ مصدر مالي أنّ صندوق النقد استخدم عبارات فيها تضليل لتوصيف الوضع، بمعنى أنه لم يسمِّ الأمور بأسمائها وذلك لتبرير مطالبته بشطب ديون الدولة وشطب الودائع.
نفى مطلعون في حزب بارز إصابة أيّ من كوادره أو من ضبّاط جهة حليفة له خلال الاعتداء الأخير على دولة مجاورة.
اللواء
بدأت الخطوة الأولى من تعهدات مسؤول نقدي حول ما يعتزم فعله من خلال تعديلات على تعاميم معمول فيها قبل مغادرته منصبه في الأسابيع القليلة المقبلة!
ينشط السوق العقاري مجدداً في مختلف المناطق بعد جمود مسبق، وتلا فترة كورونا بين انشاءات جديدة ومبيعات بأسعار معقولة.
طلب قطب سياسي نسخة عن خطاب مرجع روحي، للاطلاع على ما قاله في مؤتمر حول «الفيدرالية» وليبني على الشيء مقتضاه!
نداء الوطن
يصف موظفون في إحدى الوزارات مستشار وزيرهم بأنه صاحب الكلمة الفصل في كل شأن، وتشير تصرفاته إلى أنه يلعب دور الرجل الأول في الوزارة فيما يكتفي صاحب المعالي بلعب الدور الثاني.
يتولى وزير سابق، تولى مسؤولية استشارية بارزة في العهد السابق، الرعاية السياسية للنجل الأكبر لأحد زعماء البقاع الراحلين، بخلاف زوجة الزعيم التي تريد أن تقوم هي بالدور السياسي، أو بتهيئة نجلها الثاني. ويبدو أنّ الخلاف استحكم وخرج إلى العلن في موضوع «التوريث»، خصوصاً أنّ الوزير السابق والنجل الأكبر للزعيم، ظهرا معاً في أكثر من مناسبة إجتماعية.
تبين أنّ مستشاراً في إحدى الوزارات يحتكر عملية بيع الطوابع المالية حيث يقوم بحجز نصف الكمية المتوفرة وبيعها في السوق السوداء.
البناء
قال مصدر فلسطيني إن جيش الاحتلال وضع لائحة بـ 13 موقعاً يجب الدخول إليها في مخيم جنين ولائحة بـ 27 اسماً يجب اعتقالهم أو قتلهم. وقد دخل فقط إلى ثلاثة مواقع من اللائحة لأن العشرة الباقية في النصف الذي لم يستطع الوصول إليه من المخيم، لكنه فشل بقتل أو اعتقال أي من الأسماء في لائحة الـ27.
قال مصدر سياسي إن محاولة فرنسية سعودية لتعديل اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان التي تضمهما مع أميركا وقطر ومصر يقوم على جعلها وفق نظام 5+1 بضم إيران إلى عضويتها لا يزال قيد النقاش بين الفرنسيين والسعوديين من جهة والأميركيين من جهة أخرى. وقال المصدر إن هذا بمقدار ما يشكل إطاراً عقلانياً يسهل الحل لكنه يربطه بمصير الاتفاق الأميركي الإيراني على الملف النووي.
الأنباء
كل تفاصيل الحراك السياسي توحي بشبه تسليم بأن البلد في اجازة على مستوى الاستحقاقات الأساسية.
خطوة مرتقبة بطابع مالي ستكون موضع اجماع سياسي ولن تلقى اعتراضات.
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