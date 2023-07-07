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أسرار الصحف 07-07-2023

اسرار
2023-07-07 | 00:35
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أسرار الصحف 07-07-2023
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أسرار الصحف 07-07-2023
النهار

ينقل عن نائب مخضرم بأن الارباك التربوي السائد لم يحصل في مرحلة الحرب والقلق يتفاقم باعتبار هذا القطاع من خصوصية لبنان ودوره في الداخل والخارج.

يلاحظ أن بعض أصحاب المستشفيات يضمنونها لمجموعات من الأطباء بعد الأزمات المالية وانهيار القطاع الصحي.

تستمر الهجمة على وزير الداخلية وقد تحمس لها اكثر من طرف سني من باب التنافس وتضارب المصالح.

قال صديق احد المصرفيين انه لدى سؤاله عن مصير الودائع اجابه الثاني: انتظروا المصارف الجديدة بودائع جديدة. واكتفى بهذا القدر من الكلام.

الجمهورية

لاقَت مداخلة ممثّل حزب "سيادي" في مؤتمر حول الإعلام نظّمته حركة في فريق الممانعة ارتياحاً لدى أحزاب هذا الفريق وحركاته وجمعياته.

نُقل عن مسؤول أمني أوروبي قوله إنّ عدم انتخاب رئيس في لبنان قد يعرّض هذا البلد الى "فلتان رهيب".

إعتبرت مصادر أمنية أنّ إطلاق قذيفة على الحدود أمس يرتبط بالهجوم الإسرائيلي على جنين في فلسطين.

اللواء

خلافاً لما هو قيد الهمس في الحلقات الضيقة، فإن مصادر دبلوماسية تستبعد اندلاع شرارة التصعيد من منطقة العرقوب.

ما تزال هواجس فواتير الكهرباء العالية تقضُّ مضاجع المواطنين الذين ينتظرون موسم زيادات على المستويات كافة.

لم يحدث خرق إيجابي في العلاقة بين عاصمة غربية ودولة إقليمية فاعلة، وكلتاهما معنيتان بالوضع في لبنان.

نداء الوطن

قامت كتلة سياسية بارزة بمحاولة جديدة لرصّ الصفوف في حال الدعوة لجلسة انتخابية رئاسية بعدما تحدث رئيس الكتلة بلهجة عالية النبرة في وجه المتمرّدين.

تبيّن أنّ دفاعات الوزراء الواردة أسماؤهم في تقرير ديوان المحاسبة حول مبنيي تاتش، ترد تباعاً، (بلغت ثلاثة إلى الآن)، ويفترض أن يعكف الديوان بعد اكتمالها، على دراستها تمهيداً لإصدار قراره النهائي.

قام سفير دولة عربية بجولة اتصالات من أجل جوجلة آراء نواب شماليين ووصل إلى نتيجة مفادها أنّ حجم التمايز كبير.

البناء

نقلت وسائل إعلام في كيان الاحتلال تحليلات تقول إن الصاروخ الذي سقط في الأراضي المحتلة من جنوب لبنان مصدره إحدى التنظيمات الفلسطينية ضمن إطار تداعيات الردّ على عملية اقتحام مخيم جنين مثل الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة ولا علاقة لها بقضية الخيم التي يقيمها حزب الله في مزارع شبعا ويرفض إزالتها.

قال مصدر متابع لملف مصرف لبنان ونهاية ولاية الحاكم إن بيان نواب الحاكم حول تعيين بديل والتلويح الضمني بالاستقالة هو فتح الباب لكشف نيات القوى السياسية المسيحية ومن خلفها بكركي تجاه التعيين وسعي للحصول على غطاء سياسي وطائفي جامع إذا طلب منهم تولي المسؤولية.

الأنباء

تحاول جهة محددة التسويق لإسم جديد في بازار الأسماء المقترحة للاستحقاق الرئاسي، وذلك نتيجة خلفيات ذاتية.

أبلغ حزبٌ فاعل إلى جهة خارجية موقفه القائم على رفضين: رفض البحث في النظام ورفض التخلي عن اسم مطروح.

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أسرار الصحف 06-07-2023
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