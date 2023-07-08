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28
o
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o
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o
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أسرار الصحف 08-07-2023
اسرار
2023-07-07 | 23:43
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أسرار الصحف 08-07-2023
أسرار الصحف 08-07-2023
النهار
لم يكن هم وزير سابق في مقابلة تلفزيونية الا ارضاء مرجعيته السياسية. ولم يلق مضمونها ترحببا عند قياديين في حزب فاعل حليف.
يقول مسؤول سياسي سابق في مجلسه ان الخلاف بين حزب الطاشناق والوزير جورج بوشكيان ليس الا مسرحية هزلية تم خلالها توزيع الادوار لحفظ ماء الوجه مع كل الاطراف في البلد
علم أن لقاءً حصل أخيراً بين حزبين بارزين اتسم بالودّ، واتُّفق على التواصل والتنسيق بينهما في مناطق نفوذهما وفي المجلس النيابي
لا يزال إقفال الدوائر العقارية يرتِّب خسائر باهظة على صعيد الإستثمار وحركة الإعمار والبيع والشراء
يُرتقب أن يزور رئيس حزب شاب مرجعية نيابية قريباً بعد فتور اعترى العلاقة بينهما على رغم نفي الطرفين.
نداء الوطن
يؤخذ على مسؤول غير مدني «شخصانيته» في التعاطي مع أمور الجهاز الذي يرأسه والتي توّجت بمحاولة تركيب فريق من المحسوبين عليه قبل عشرة أشهر من إحالته إلى التقاعد «حتى لو شغلوا مواقعهم بالوكالة».
أفادت مصادر مصرفية أنّ أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان يستفيدون من كوتا من منصة صيرفة بحيث يسمح لهم بإجراء عمليات على المنصة في صناديق مصرف لبنان يومياً.
يبدو أنّ المساعي عادت من جديد لإطلاق صفقة إنشاء مبنى جديد في مطار بيروت وفقاً للصيغة ذاتها التي كانت مطروحة بعد إدخال شريك صامت في المشروع.
اللواء
قال نائب على صلة بالفريق الفرنسي المفاوض أن الشغور في مناصب الفئة الأولى، سيكون على الطاولة لدى عودة لودريان..
بات بحكم المؤكد أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان لن تؤول إليه صلاحيات الحاكم، لأسباب قانونية بالدرجة الأولى.
تتريث بعض المصارف بالعودة السريعة للعمل بالتعميم 158 معدلاً، بعدما فرض عليها تأمين تسديد المبالغ المطلوبة للمودعين، عبر المصارف المراسلة، في حال الضرورة.
الجمهورية
تبيّن أن هناك توجهاً لافتا لتجميد مناقلات رؤساء بعثات مهمة بانتظار عبور المرحلة الراهنة.
حذر دبلوماسيون من الفلتان الأمني الذي نشهده كل يوم واعتبروا أن على المسؤولين قراءة الوضع بحس وطني لعدم الوقوع في المحظور.
يجري نقاش بين مجموعات سياسية لرفض المشاركة في مبادرة تسعى اليها دولة صديقة لعدم تكريسها كعرف يسبق كل إستحقاق كبير.
الأنباء
الغرف المغلقة تبحث في مخارج عملية تنقذ البلد من الورطة المقبل عليها بعد أيام.
مؤشرات مقلقة جداً لانتهاكات حقوق الانسان في لبنان والتقارير الدولية لا تبشّر بالخير على مستوى الثقة بالبلد وسمعته.
صحف اليوم
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الصحف
أسرار الصحف 07-07-2023
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