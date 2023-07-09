اسرار الصحف المحلية 09-07-2023



*موقف عالي السقف

موقف سابق عالي السقف لمرجعية أساسية يحضر بقوة اليوم بالبحث في مصير موقع رفيع.





*انفصام

ما يصدر عن بعض القوى السياسية بخصوص قضية هي موضوع الساعة لا يمكن وصفه الا بالانفصام.