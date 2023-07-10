الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 10-7-2023

اسرار
2023-07-09 | 23:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 10-7-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أسرار الصحف 10-7-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

الجمهورية

- رفضَ العديد من أصحاب الاختصاص في الشأن العدلي التعاطي مع أحداث وقعت أخيراً لحماية ما تبقى من مصداقية.

- جَدّد مسؤولون فاتيكانيون خيبتهم من أداء جهات لبنانية حيال الملفات والاستحقاقات اللبنانية الداهمة.

- قال ديبلوماسي عربي إنّ دور الخارج يقتصر في هذه المرحلة على مساعدة اللبنانيين للخروج من الشغور والإنهيار، لكنّ الدور الأساس يبقى على اللبنانيين أنفسهم.


اللواء

- لم يُفاجأ أحد كبار المسؤولين ببيان نواب حاكم البنك المركزي وتهديدهم بالإستقالة، ولكنه إمتنع عن الإدلاء بأي موقف، مترصداً ردود فعل أطراف سياسية وروحية معنية بالتعيين. 

- إعتبر نائب معارض لخيارات تياره السياسي الرئاسية أنه أصبح بحِلٍ من الإلتزام بتقاطعات كتلته النيابية مع كتل أخرى، مراعاة لمصالحه الإنتخابية وهوية الكتلة الكبيرة التي إنتخبته.  

- عادت حظوظ نائب كسرواني للإرتفاع في البورصة الرئاسية بعد خروج جهاد أزعور من المعركة وعودته إلى مقره في صندوق النقد الدولي.


نداء الوطن

- علم أنّ زيارة رئيس كتلة نيابية إلى دولة فاعلة ستشمل الاستمرار بطلب مساعدات اجتماعية وتربوية وسيكون الملف الرئاسي هامشياً.

- ساهم سفير دولة أوروبية بتأمين تواصل بين بلاده ومجموعة ناشطة وذلك لاطلاع هذه المجموعة على الموقف الحقيقي لبلاده بعدم الانخراط في أي تسوية تعيد إحياء المنظومة.

- يتردد أنّ مقدمي الخدمات لدى مؤسسة كهرباء لبنان يتقاضون مبلغ 4 سنت عن كل فاتورة يتم تحصيلها ويجري حسمها من المبالغ التي تتم جبايتها وتحتسب على سعر صيرفة.


البناء

- قال مصدر نيابي بارز إن العقدة التي عطلت مفاوضات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قيادة القوات اللبنانية حول تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي تمثلت بكون الوزراء المطلوب تغطيتهم هم وزراء التيار الوطني الحر وليسوا بوارد المشاركة بالتغطية بالمبدأ، فكيف لحاكم تسميه القوات؟

- توقع مصدر دبلوماسي تصعيد التوتر في منطقة شمال شرق سوريا على مستويات متعددة بين الروس والأميركيين من جهة، وبين الأميركيين وقوى المقاومة من جهة ثانية وبين الجيش السوري وجماعة قسد من جهة ثالثة، وتوقع أن تكون محاور دير الزور والبوكمال عناوين للتصعيد المقبل ما سيضع قاعدة التنف في دائرة النار.


الأنباء

- تسريبات متبادلة عن شروط يضعها فريقا الانقسام السياسي لكي يقبلا بالمشاركة بمسار محدد، هدفها فقط رمي مسؤولية التعطيل على الآخر.

- موقف لافت صدر من جهة مرتبطة بقطاع حيوي يهدف فقط إلى رفع منسوب الضغط في سياق شد الحبال القائم بين مسؤول رسمي وأحزاب تتقاطع عند مصالح محددة.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

اسرار الصحف المحلية 09-07-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-07-07

أسرار الصحف 08-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-07

أسرار الصحف 07-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-05

أسرار الصحف 06-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-05

أسرار الصحف 05-07-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-07-09

اسرار الصحف المحلية 09-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-07

أسرار الصحف 08-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-07

أسرار الصحف 07-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-05

أسرار الصحف 06-07-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-07-04

في كفرشيما... توقيف شخصين بجرم سرقة دراجات آلية وبيعها بعد مسح أرقام هياكلها

LBCI
أخبار دولية
2023-04-21

جماعة مرتبطة بالقاعدة تتبنى هجوما أسفر عن مقتل مدير مكتب رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-07

الجيش: عمليات دهم منازل وملاحقة وتوقيف مواطنين على أثر إشكال وإطلاق نار في طرابلس

LBCI
أخبار دولية
2023-07-03

الصين تتهم بريطانيا بحماية "فارين" بعد رصد هونغ كونغ مكافآت مالية مقابل معلومات عن ناشطين ديموقراطيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:15

الجميل لـ"الأحد مع ماريو": إما ان يستمر حزب الله بفرنجية للنهاية وينتظر ان نستنزف كمعارضة او يتخذ خيار طرح اسم آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

"بنص جونيه" .. وجهتكم هذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اختطاف باحثة روسية اسرائيلية في العراق.. تل ابيب تتهم حزب الله العراقي وبغداد فتحت تحقيقاً

LBCI
امن وقضاء
13:57

نزاع بشري بقاعصفرين...أبعد من "القرنة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل فقدنا الامل بإصلاح لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مجموعة ازياء طوني ورد تجمع الاناقة والاستدامة في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أهلا بهالطلة من بالوع بعتارة في تنورين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:07

معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة

LBCI
منوعات
04:58

خطف إبنة الـ12 عاماً من أمام مدرستها وخبأها في حقيبة... إعتداء واغتصاب واحتمالية حرق بالبنزين: جريمة مروعة وفيديو يوثّق العملية!

LBCI
منوعات
05:18

خطأ مأساوي أودى بحياة إبنة السنة... وضعتها أمها في ممر المنزل ثم دهستها!

LBCI
منوعات
15:52

"أكل مخ زوجته نيئا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"... جريمة مرعبة مرتكبها " آكل لحوم البشر" وضحيتها الزوجة! (فيديو)

LBCI
فنّ
15:02

لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
07:32

إليكم آخر معطيات التحقيق في جريمة القرنة السوداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء

LBCI
منوعات
11:53

فضيحة جنسية لمذيع شهير تهز شبكة BBC... وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More