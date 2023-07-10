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أسرار الصحف 10-7-2023
اسرار
2023-07-09 | 23:36
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أسرار الصحف 10-7-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
الجمهورية
- رفضَ العديد من أصحاب الاختصاص في الشأن العدلي التعاطي مع أحداث وقعت أخيراً لحماية ما تبقى من مصداقية.
- جَدّد مسؤولون فاتيكانيون خيبتهم من أداء جهات لبنانية حيال الملفات والاستحقاقات اللبنانية الداهمة.
- قال ديبلوماسي عربي إنّ دور الخارج يقتصر في هذه المرحلة على مساعدة اللبنانيين للخروج من الشغور والإنهيار، لكنّ الدور الأساس يبقى على اللبنانيين أنفسهم.
اللواء
- لم يُفاجأ أحد كبار المسؤولين ببيان نواب حاكم البنك المركزي وتهديدهم بالإستقالة، ولكنه إمتنع عن الإدلاء بأي موقف، مترصداً ردود فعل أطراف سياسية وروحية معنية بالتعيين.
- إعتبر نائب معارض لخيارات تياره السياسي الرئاسية أنه أصبح بحِلٍ من الإلتزام بتقاطعات كتلته النيابية مع كتل أخرى، مراعاة لمصالحه الإنتخابية وهوية الكتلة الكبيرة التي إنتخبته.
- عادت حظوظ نائب كسرواني للإرتفاع في البورصة الرئاسية بعد خروج جهاد أزعور من المعركة وعودته إلى مقره في صندوق النقد الدولي.
نداء الوطن
- علم أنّ زيارة رئيس كتلة نيابية إلى دولة فاعلة ستشمل الاستمرار بطلب مساعدات اجتماعية وتربوية وسيكون الملف الرئاسي هامشياً.
- ساهم سفير دولة أوروبية بتأمين تواصل بين بلاده ومجموعة ناشطة وذلك لاطلاع هذه المجموعة على الموقف الحقيقي لبلاده بعدم الانخراط في أي تسوية تعيد إحياء المنظومة.
- يتردد أنّ مقدمي الخدمات لدى مؤسسة كهرباء لبنان يتقاضون مبلغ 4 سنت عن كل فاتورة يتم تحصيلها ويجري حسمها من المبالغ التي تتم جبايتها وتحتسب على سعر صيرفة.
البناء
- قال مصدر نيابي بارز إن العقدة التي عطلت مفاوضات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قيادة القوات اللبنانية حول تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي تمثلت بكون الوزراء المطلوب تغطيتهم هم وزراء التيار الوطني الحر وليسوا بوارد المشاركة بالتغطية بالمبدأ، فكيف لحاكم تسميه القوات؟
- توقع مصدر دبلوماسي تصعيد التوتر في منطقة شمال شرق سوريا على مستويات متعددة بين الروس والأميركيين من جهة، وبين الأميركيين وقوى المقاومة من جهة ثانية وبين الجيش السوري وجماعة قسد من جهة ثالثة، وتوقع أن تكون محاور دير الزور والبوكمال عناوين للتصعيد المقبل ما سيضع قاعدة التنف في دائرة النار.
الأنباء
- تسريبات متبادلة عن شروط يضعها فريقا الانقسام السياسي لكي يقبلا بالمشاركة بمسار محدد، هدفها فقط رمي مسؤولية التعطيل على الآخر.
- موقف لافت صدر من جهة مرتبطة بقطاع حيوي يهدف فقط إلى رفع منسوب الضغط في سياق شد الحبال القائم بين مسؤول رسمي وأحزاب تتقاطع عند مصالح محددة.
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اسرار الصحف المحلية 09-07-2023
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