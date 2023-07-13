أسرار الصحف 13-7-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار



- على رغم المطالبة المتكررة بتطبيق الاصلاحات فقد رحّب الاتحاد الاوروبي بإقرار لبنان تعديلات السرية المصرفية كخطوة اساسية لجذب تمويل صندوق النقد الدولي، وهو ما عملت عليه لجنة المال والموازنة واقرته الهيئة العامة لمجلس النواب في تشرين الاول 2022.



- يبدي وزيران انزعاجهما من النشاط المفرط للمديرين العامين في وزارتيهما لانهما يعتبران انه بات يطغى على حضورهما.



- عُلم أنّ زيارة أحد النواب في تكتل وسطي لوزير سيادي ساهمت في تنقية الأجواء لتعيين شخصية عسكرية في موقع بارز، ربطاً بالتقارب بين تيار مسيحي بارز والحزب الذي ينتمي إليه النائب المذكور.



- لوحظ تحسن الحركة العقارية والبيع والشراء لا سيّما من قِبل المغتربين اللبنانيين، بحيث إنّ بعضهم قرّر الاستقرار في لبنان في ظل التراجع الاقتصادي الكبير في معظم دول الانتشار.





الجمهورية



- أبدَت قيادة حزب بارز امتعاضها من موقف اتخذه معنيون بمسار مرفَق حسّاس.



- نُقل عن سفير دولة كبرى قوله: لم نلمس حتى الآن جدية من القادة اللبنانيين في انتخاب رئيس للجمهورية وبتنا على قناعة بأنّ الواقع الرئاسي المعطّل في لبنان سيستمر ربما لسنوات.



- إهتمّت أوساط دبلوماسية باستقاء معلومات حول الأجواء التي سادت لقاء مرجعية نيابية كبيرة ومجلس نقابة إحدى المهن الحرة ومعرفة رأيه بشخصية غير مدنية.





نداء الوطن



- يُعطى نائب شمالي دوراً كبيراً في كتلته ويسلّمه رئيس الكتلة ملفات حسّاسة ودقيقة، ما يثير حفيظة عدد من زملائه النواب.



- يعاني نائب في كتلة وسطية من وضع حرج يهدّد استكمال ولايته النيابية ويؤثر على التوازن العددي في الانقسام السياسي حول الاستحقاق الرئاسي.



- تتّجه وزارة الطاقة والمياه الى السير بالإجراءات الرامية إلى إلغاء الحقوق المكتسبة على المياه وهو ما قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي- اجتماعي- عقاري في جبل لبنان.





البناء



- لم تؤكد مصادر دبلوماسية فرنسية الحديث عن اجتماع للجنة الخماسية التي تضمّ فرنسا وأميركا والسعودية ومصر وقطر رغم وجود مسعى قطري لهذا الاجتماع، ورجّحت في حال حصول الاجتماع عدم مشاركة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في الاجتماع، وقالت إنّ هناك تقارباً فرنسياً سعودياً حول مقاربات الملف الرئاسي وهذا كافٍ.



- اعتبر دبلوماسي غربي أنّ إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التمسك بالانسحاب من الجزء الشمالي من الغجر وبلبنانية مزارع شبعا ورفض المقايضة بين الخيمة المقاومة في المزارع والانسحاب الإسرائيلي من الغجر لم يقطع الطريق على قيام مبادرة تتضمن الانسحاب من الغجر وتسليم الخيمة لليونيفيل.





الأنباء



- رسائل بالنار ترفع سقف المواجهة الا أن المؤشرات لا توحي أبداً بانفجار وشيك.



- الأسبوع المقبل سيكون مهماً على مستوى جدوى استطلاع دولي أجري مؤخراً على خط بيروت.