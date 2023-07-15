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اسرار الصحف 15-07-2023

اسرار
2023-07-15 | 01:19
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اسرار الصحف 15-07-2023
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اسرار الصحف 15-07-2023
البناء

ـ كواليس
تعتقد مصادر غربية أن الحكومة الاسرائيلية التي وافقت في عام 2010 على الانسحاب من الجزء الشمالي من بلدة الغجر أخطأت بعدم تنفيذ قرار الانسحاب ومنحت حزب الله الفرصة للظهور بموقع المنتصر لأنه سوف ينجح بفرض الانسحاب عليها مهما استمرت المكابرة.

ـ خفايا
توقع مصدر نيابي أن يتحقق اجماع لبناني على التصدي لقرار البرلمان الأوروبي وسوف ينجح هذا الاجماع في التصدي للقرار الأوروبي وصولا لفتح مفاوضات تتزامن مع المتغيرات العربية والدولية حول سوريا وصولا الى انتزاع قرارات معاكسة تتماشى مع تطلعات لبنان وسورية ولو بحد أدنى.

الجمهورية

توقفّت مصادر متابعة أمام المواقف المتمسّكة باتفاق الطائف من أكثر من فريق سياسي ورأت فيها سحباً لتعديل النظام من التداول.

قال ديبلوماسي إنّ التحدّي الأساس أمام المجموعة الخماسية هو في مدى إشراكها طهران في البحث عن المخرج الرئاسي في لبنان.

تروي مصادر المعارضة أنّ وفدها النيابي وجد في زيارته الأخيرة لألمانيا تفهّماً في ملف النازحين السوريين، لكن قرار الإتحاد الأوروبي كان متّخذاً قبل الزيارة.

اللواء

ـ همس
فُهم أن سفيرة دولة معنية أرادت توجيه رسالة قاسية قبل عودة موفد بلادها الرئاسي في مناسبة وطنية كانت جامعة.

-غمز
كشف مصدر مقرَّب أن زيارة رئيس تيار معروف لمرجعية روحية، عززت من فرصة تجدد الانفتاح على حزب بارز.

ـ لغز
تموّل مؤسسات مالية دولية مشاريع إنمائية حيوية في عدد من المناطق خارج العاصمة، وتتولى جهات موظفة لديها بدفع الأموال اللازمة بعيداً عن القنوات الرسمية 

النهار
 
ـ قاضٍ في ضيافة رجل ملاحَق قانونيّاً
رجل اعمال ومتعهد جنوبي ملاحق في القضاء نتيجة جملة اختلاسات في مشاريع للدولة عقد قران نجله بحضورمجموعة من الشخصيات. وكانت المفاجأة حضور قاض كبير يحقق في قضايا مالية تخص صاحب الدعوة وقد تعمد البعض التقاط صور له عبر الهاتف.

ـ استياء
ينقل بأن استياءً عبرت عنه ديبلوماسية غربية في لبنان، حول إحراق علم إحدى الدول الأسكندينافية، دون مواجهة ومنع هؤلاء المتظاهرين، في ظل قلق من أن يؤدي ذلك إلى أزمة ديبلوماسية البلد في غنى عنها حاليا.

ـ تكاثر أعداد بيوت الضيافة
تتكاثر أعداد بيوت الضيافة في معظم المناطق اللبنانية، ربطاً بالأزمة الإقتصادية والإستفادة من الإقبال على استئجار البيوت القديمة.

نداء الوطن
يتردد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صرف النظر عن مسألة إيفاد وفد وزاري إلى سوريا.

تسعى شخصية بيروتية إلى لعب دور سياسي نظراً إلى قربها من مرجعية روحية وتأثيرها على قرارات نواب من طائفتها.

تدرس بعض القوى والشخصيات المسيحية تشكيل لجنة مصغرة لإيصال الرأي إلى دول أوروبية بعد قرار البرلمان الأوروبي بخصوص النازحين السوريين.

الأنباء

-سقطت من البيان
مسؤول رفيع يزور عاصمة منعت مواطن لبناني من الدخول الى البلد، الا أن الحادثة سقطت تماماً من البيان الصادر عن مكتبه حول مباحثاته مع نظيره في الدولة المضيفة.

-دردشات لافتة
دردشات لافتة بطابع دبلوماسي رصدتها الكاميرات على هامش مناسبة في احدى المقرّات.

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