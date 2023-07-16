أسرار الصحف 16-07-2023

الأنباء الإلكترونية:





*فرض تعديلات



استحقاق بأبعاد دولية بانتظار لبنان ومحاولات لفرض تعديلات.







*ضجة غير مفهومة



ضجة غير مفهومة حول موقف يعني لبنان وتحميله أكثر مما جاء فيه.