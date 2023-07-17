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أسرار الصحف 17-7-2023
اسرار
2023-07-16 | 23:24
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أسرار الصحف 17-7-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
النهار
- يقول مسؤول مالي ان اعلان نواب حاكم مصرف لبنان عن نيتهم الاستقالة كان مجرد مناورة من صاحب الأمر لان الدكتور وسيم منصوري زار واشنطن واتفق مع الادارة الاميركية على كل الخطوات المقبلة والتي ستظهر تباعا.
- رفض الامن العام اللبناني ادخال احد قوارب الهجرة غير النظامية الذي كان متوجهاً الى قبرص مؤكداً ان منطلقه لم يكن من الشاطىء اللبناني وانما السورية وبالتالي رفض طلبا قبرصيا للتفاوض حول الموضوع.
- البلبلة التي سادت السوق المالية مساء السبت لم تتضح اسبابها الحقيقية رغم التوضيحات اذ ان الطلب ارتفع فجأة مساء في حين ان المصارف لا تفتح ابوابها ولا تسلم الاموال نهار السبت من اوله.
الجمهورية
- تَوسّعت رقعة الإهتمامات التي اعتادت عليها سفارات عدة، وشكلّت فرق عمل وخلايا خاصة لمتابعة ظاهرة استخدام الوثائق المزوّرة الى درجة غير مسبوقة.
- لوحظ أنّ حزباً سيادياً تدارك خطأ في بيان كان قد أصدره حول مقررات اجتماع دولي جرى أخيراً وتَناول أزمة حساسة يعانيها لبنان.
- تولى ديبلوماسي خليجي التواصل مع شخصيات سياسية تحضيراً لمؤتمر حول لبنان يُعقد اليوم.
اللواء
- قام مسؤول أمني سابق بدور رئيسي في تحقيق إختراق مهم في القطيعة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ووَصَل ما إنقطع بين الطرفين بعد زيارات مكوكية بين حارة حريك والرابية ومركز الشالوحي.
- يعكف رئيس تيار سياسي مثير للجدل، على وضع لائحة بمطالبه من العهد الجديد والمراكز التي يسعى للحصول عليها قبل التوافق مع حليفه الجديد ــ القديم على شخص الرئيس العتيد.
- يحرص نائب كسرواني على إبقاء تحركه السياسي الداخلي والخارجي، بعيداً عن الأضواء حتى يبقى ترشيحه للرئاسة بعيداً عن بازار المناورات وحرق الأسماء.
نداء الوطن
- تأكد أنّ وزيراً غادر نهائياً محور مرجعيته السياسية التي عيّنته وبات محسوباً بالكامل على رئيس الحكومة ويلتزم تعليماته.
- بدا واضحاً الصراع بين رئيسَين سابقيْن لجهاز أمني، وقد خرج هذا الصراع إلى العلن، من خلال التصريحات والتغريدات، وبرز فيه أن أحدهما اتهم الآخر بالهدر والفساد.
- عُلم أن ملف إدارة بلدية الهري المنحلة قد أسند إلى موظف فئة رابعة في محافظة الشمال، بعد أن كان بعهدة قائمقام البترون روجيه طوبيا، وذلك بطلب من وزيرة سابقة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأول قرار اتخذ كان منع من هم من خارج شكا الهري من الدخول إلى شاطئ المنطقة.
البناء
- حذرت مصادر مالية في ضوء التلاعب الذي شهده سوق الصرف خلال يومين من وجود خطة لرفع سعر صرف الدولار وإثارة الذعر في الأسواق من خلال ضخ كميات من الأوراق المالية اللبنانية المطبوعة للطلب على الدولار بهدف رفع سعره، بالتزامن مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان بنية الطلب إليه مع نوابه الذين سوف يستقيلون لتصريف الأعمال معاً.
- قالت مصادر دبلوماسية إن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد فرض تسريعها وجود حاجة ملحّة للتنسيق في مواجهة خطورة التحرّك الذي تقوم به الميليشيات العاملة تحت الراية الأميركية في قاعدة التنف وشرق الفرات للانتشار على الحدود السورية العراقية والسيطرة عليها.
الأنباء
- السجال بين طرفين سياسيين متناقضين يقوم على اتهام كل منهما للآخر بالتهمة ذاتها.
- تسريبات مغلوطة تتعمّد جهة متضررة بثّها حول مضمون لقاء جمع مرجع سياسي بقيادي قديم.
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الصحف
أسرار الصحف 16-07-2023
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