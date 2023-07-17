الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 17-7-2023

اسرار
2023-07-16 | 23:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 17-7-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 17-7-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار

- يقول مسؤول مالي ان اعلان نواب حاكم مصرف لبنان عن نيتهم الاستقالة كان مجرد مناورة من صاحب الأمر لان الدكتور وسيم منصوري زار واشنطن واتفق مع الادارة الاميركية على كل الخطوات المقبلة والتي ستظهر تباعا.

- رفض الامن العام اللبناني ادخال احد قوارب الهجرة غير النظامية الذي كان متوجهاً الى قبرص مؤكداً ان منطلقه لم يكن من الشاطىء اللبناني وانما السورية وبالتالي رفض طلبا قبرصيا للتفاوض حول الموضوع.

- البلبلة التي سادت السوق المالية مساء السبت لم تتضح اسبابها الحقيقية رغم التوضيحات اذ ان الطلب ارتفع فجأة مساء في حين ان المصارف لا تفتح ابوابها ولا تسلم الاموال نهار السبت من اوله.


الجمهورية

- تَوسّعت رقعة الإهتمامات التي اعتادت عليها سفارات عدة، وشكلّت فرق عمل وخلايا خاصة لمتابعة ظاهرة استخدام الوثائق المزوّرة الى درجة غير مسبوقة. 

- لوحظ أنّ حزباً سيادياً تدارك خطأ في بيان كان قد أصدره حول مقررات اجتماع دولي جرى أخيراً وتَناول أزمة حساسة يعانيها لبنان.

- تولى ديبلوماسي خليجي التواصل مع شخصيات سياسية تحضيراً لمؤتمر حول لبنان يُعقد اليوم.


اللواء

- قام مسؤول أمني سابق بدور رئيسي في تحقيق إختراق مهم في القطيعة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ووَصَل ما إنقطع بين الطرفين بعد زيارات مكوكية بين حارة حريك والرابية ومركز الشالوحي.  

- يعكف رئيس تيار سياسي مثير للجدل، على وضع لائحة بمطالبه من العهد الجديد والمراكز التي يسعى للحصول عليها قبل التوافق مع حليفه الجديد ــ القديم على شخص الرئيس العتيد. 

- يحرص نائب كسرواني على إبقاء تحركه السياسي الداخلي والخارجي، بعيداً عن الأضواء حتى يبقى ترشيحه للرئاسة بعيداً عن بازار المناورات وحرق الأسماء.


نداء الوطن

- تأكد أنّ وزيراً غادر نهائياً محور مرجعيته السياسية التي عيّنته وبات محسوباً بالكامل على رئيس الحكومة ويلتزم تعليماته.

- بدا واضحاً الصراع بين رئيسَين سابقيْن لجهاز أمني، وقد خرج هذا الصراع إلى العلن، من خلال التصريحات والتغريدات، وبرز فيه أن أحدهما اتهم الآخر بالهدر والفساد.

- عُلم أن ملف إدارة بلدية الهري المنحلة قد أسند إلى موظف فئة رابعة في محافظة الشمال، بعد أن كان بعهدة قائمقام البترون روجيه طوبيا، وذلك بطلب من وزيرة سابقة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأول قرار اتخذ كان منع من هم من خارج شكا الهري من الدخول إلى شاطئ المنطقة.


البناء

- حذرت مصادر مالية في ضوء التلاعب الذي شهده سوق الصرف خلال يومين من وجود خطة لرفع سعر صرف الدولار وإثارة الذعر في الأسواق من خلال ضخ كميات من الأوراق المالية اللبنانية المطبوعة للطلب على الدولار بهدف رفع سعره، بالتزامن مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان بنية الطلب إليه مع نوابه الذين سوف يستقيلون لتصريف الأعمال معاً.

- قالت مصادر دبلوماسية إن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد فرض تسريعها وجود حاجة ملحّة للتنسيق في مواجهة خطورة التحرّك الذي تقوم به الميليشيات العاملة تحت الراية الأميركية في قاعدة التنف وشرق الفرات للانتشار على الحدود السورية العراقية والسيطرة عليها.


الأنباء

- السجال بين طرفين سياسيين متناقضين يقوم على اتهام كل منهما للآخر بالتهمة ذاتها.
- تسريبات مغلوطة تتعمّد جهة متضررة بثّها حول مضمون لقاء جمع مرجع سياسي بقيادي قديم.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 16-07-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-07-15

أسرار الصحف 16-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-13

أسرار الصحف 14-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-12

أسرار الصحف 13-7-2023

LBCI
اسرار
2023-07-11

أسرار الصحف 12-07-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-07-15

أسرار الصحف 16-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-15

اسرار الصحف 15-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-13

أسرار الصحف 14-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-12

أسرار الصحف 13-7-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-10

وفاة متنزهان جراء حادثتي سقوط في جبال الألب الفرنسية

LBCI
منوعات
06:48

اصطحبتهم للتنزه واشترت لهم الطعام ثم نفذت جريمتها البشعة... أم مصرية قتلت أولادها الثلاثة والسبب صادم!

LBCI
أخبار دولية
12:56

بيلاروس تقول إنّها أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها

LBCI
اقتصاد
12:53

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 100 و5 ملايين دولار بمعدل 85500 ليرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:05

أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني

LBCI
أخبار دولية
14:01

المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين

LBCI
أخبار دولية
13:57

أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية

LBCI
أخبار دولية
13:49

هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي

LBCI
السياحة في لبنان
13:44

أهلا بهالطلة من العاقورة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:54

"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:06

علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم

LBCI
خبر عاجل
14:59

المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته

LBCI
خبر عاجل
06:30

الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين

LBCI
منوعات
08:53

جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:31

أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً

LBCI
فنّ
06:22

ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!

LBCI
فنّ
05:50

نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More