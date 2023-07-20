أسرار الصحف 20-7-2023

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم

الأنباء:



- بعض التحليلات أشبه بالتهويل رغم دقة المرحلة لكنها لا تعكس حقيقة الواقع.



- تثبت دبلوماسية لبنان مرة جديدة فقدانها لأي فاعلية في مواجهة التحديات وغياب الرؤية الواضحة.