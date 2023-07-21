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اسرار الصحف 21-07-2023
اسرار
2023-07-21 | 01:05
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اسرار الصحف 21-07-2023
النهار
قال مسؤول في حزب الله أن أول المتصلين به لتعزيته بوفاة قريب كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فيما تخلف حلفاء آخرون عن القيام بالواجب.
يعيش أحد المتعهدين على وعد بترشيحه الى مقعد نيابي جنوبي غير شيعي في الانتخابات النيابية المقبلة بشرط تمويل اللائحة.
جاء في بيان حركة أمل نفي أي ارتباط بعدد من الذين وقعت معهم الاشكالات في الشياح بعد تداول معلومات عبر وسائل التواصل بتورط قياديين في الحركة في الأعمال والتجارة المشبوهة.
يتردد أن أحد نواب الحاكم اشترى شقة جديدة في العاصمة لكنه آثر عدم الانتقال اليها حالياً لعدم لفت الأنظار اليه.
يُنقل أن حجم المنح الدراسية الذي كان يُقدّم لأحزاب من دول غربية وشرقية انخفض انخفاضاً لافتاً لظروف اقتصادية وسياسية.
الجمهورية
لم يتردّد أحد كبار المسؤولين في توجيه اللوم إلى أحد مساعديه على موجبات تَعامله مع إحدى الوزارات الحساسة.
سَجّل سفير غربي امتعاضه من إنكار قوى سياسية لبنانية الاهتمام التاريخي لبلاده بحماية لبنان وهجومها غير المقبول على "الأم الحنون".
يردّد مطلعون أنّ طرح الحوار الداخلي جاء بتشجيع من مجموعة باريس الخماسية، بحيث يكون بمثابة إخراج للتسوية.
اللواء
تعيش معظم أوساط النيابية المعنية لمحادثات المجموعة الخماسية حالة من "الظمأ المعرفي" في ما خص المسار الجديد، ونوعية الاجراءات المزمع اتخاذها.
الطريف إلى درجة الهزل المضحك أن ثلاثة من المرشحين المستجدين للرئاسة الأولى، يتصرف مقربون منهم على أن المسألة قيد الحسم لهذا المرشح أو ذاك.
لم تفرج المصارف أو مصرف لبنان بعد عن التعامل مع الصيغة المعدلة للتعميم رقم 158، والمرتبط بتعاميم أخرى!
نداء الوطن
فتحت دوائر في الإتحاد الأوروبي تحقيقاً حول مشاريع منفذة بواسطة منظمات دولية بتمويل أوروبي بعدما أثيرت الشبهات حول مخالفتها الشروط البيئية وحول وجود مصالح مشتركة بين المنظمة الدولية وجهات حزبية.
وفقاً لتقرير أمني بلغ عدد بيوت الضيافة وبعضها مشبوه، في منطقة محافظة أكثر من 350 شقة موزعة على 40 شارعاً ويضمّ شبكة من 600 سيدة سورية ولبنانية.
تبيّن أن مرجعاً بارزاً مرتاح للخلاف الحاصل بين وزير وقائد جهاز أمني، مع الإشارة إلى أن العلاقة بين الوزير المعني وهذا المرجع تأثرت سلباً في الفترة الأخيرة بسبب حرص الأول على إرضاء جهة إقليمية ومحاولته تقديم أوراق اعتماده كرئيس لأي حكومة مقبلة.
البناء
تساءلت جهات نيابية عربية عن سبب عدم تفعيل نظام عقوبات عربي إسلامي تجاه الدول التي تنخرط في إجازة الإساءات إلى العرب والمسلمين ومقدّساتهم جوهره منع سلع هذه الدول من دخول الأسواق. وقالت إن الشركات السويدية مثل فولفو والكترولكس واتش ام وايكيا واريكسون وسكانيا تبيع بمليارات الدولارات الى الأسواق العربية والإسلامية سنوياً.
قال مصدر دبلوماسي في دولة مشاركة في اللجنة الخماسية إن محاولة تصوير الاجتماع إعلاناً عن استبدال المبادرة الفرنسية بالمبادرة القطرية لا يعبّر عن حقيقة ما جرى وعبّر عنه بيان اللجنة التي اعترفت بعجزها عن إطلاق أي مبادرة وعادت لتطالب النواب بانتخاب رئيس لو كانوا قادرين على انتخابه لما كان من حاجة للجنة الخماسية.
الأنباء
تواصل جهة سياسية إصرارها على رفض تعيين مسؤول جديد في منصب رفيع بهدف تحقيق هدف خاص في ضرب الموقع، وغاية أبعد عبر ضرب شركة وطنية.
تعاني وزارة ذات أهمية في إدارة قطاع حيوي من تخبط كبير في العمل الإداري بفعل تضارب المصالح بين أعضاء فريق الوزير.
الأخبار
نظّمت مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (task force lebanon) عشاءً في منزل نِجاد عصام فارس، الثلاثاء الفائت، حضره نواب حزبي الكتائب والقوات اللبنانية ونواب «تغييريون»، و«مستقلون» و«سياديون»! وقالت مصادر شاركت في العشاء إن الهدف هو «توحيد المعارضة». وعُلم أنّ من بين النواب الذين اعتذروا عن عدم حضور العشاء الأميركي النواب حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة وسينتيا زرازير ونجاة صليبا.
عيّن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام رئيس دائرة الديوان في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة مديراً عاماً للدائرة بالتكليف من دون العودة إلى مجلس الوزراء. واكتفى سلام بإرسال القرار الذي أصبح نافذاً منذ تاريخ 3 تموز الجاري، إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة المال والمصرف المركزي وديوان المحاسبة، علماً أن تكليف موظف فئة ثالثة بمهام موظف من الفئة الأولى مخالف للقانون.
أقام قسما الجوار والخنشارة في حزب الكتائب قداساً «للشهداء ومتوفي القسمين» في كاتدرائية النبي الياس في الخنشارة في المتن الشمالي بداية الشهر الجاري، في حضور النائب الياس حنكش ممثلاً رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وكان لافتاً عدم دعوة حزب القوات إلى المناسبة ولا حتى نائب القوات ملحم رياشي الذي يتحدّر من البلدة نفسها. أما المفاجئ فكان حضور الوزير السابق ميشال سماحة ومحسوبين على النائب الياس بو صعب. وهذه المرة الأولى التي يعمد فيها قسما الكتائب في البلدتين إلى إقامة قداس للشهداء، إذ درجت العادة أن يحيي حزب القوات قداس «شهداء المقاومة اللبنانية» في الخنشارة. وربطت مصادر مطّلعة مقاطعة الكتائب للقوات ببدء التحضير للمعركة البلدية المقبلة مع ترجيح عدم تحالف الحزبين، أحدهما مع الآخر، مشيرة إلى أن افتتاح هذه المعركة بدأ من القداس الذي لم يكن حاشداً.
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صحف اليوم
أسرار الصحف 20-7-2023
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