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أسرار الصحف 24-07-2023
اسرار
2023-07-23 | 23:40
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أسرار الصحف 24-07-2023
أسرار الصحف 24-07-2023
النهار
يبدي نواب بقاعيون رغم اختلاف انتماءاتهم استياء من احد وزراء المنطقة لعدم التنسيق معهم او "الوقوف على خاطرهم" في عدد من الملفات الحيوية.
يؤكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح للبحث الجدي.
يقال إن الظروف الإستثنائية في لبنان قد تستوجب بقاء سفيرة دولة كبرى لمتابعة الملفات الرئاسية والمالية والإقتصادية.
يشكو عدد من اللبنانيين من عدم قدرتهم على السياحة الداخلية بعدما رفعت المطاعم والفنادق اسعارها بشكل كبير للافادة من دولارات المصطافين من المغتربين.
خلال جولة النائب الياس جرادة على تلال كفرشوبا واثناء الاستنفار المتبادل بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال لوحظ ان جنديا لبنانيا وضع طلقة في بيت النار ببندقيته ما استدعى تهنئته من احد الضباط بعد انتهاء الاستنفار.
يُنقل أن لقاءات تحصل داخل مجالس مرجعية نيابية بارزة لترتيب الحالة السياسية لهذه المرجعية وتتولاها مجموعة من المقرّبين تحسّباً لكلّ الاحتمالات.
عُلم أن موقف ناشط سياسي شيعي جبيلي ومن عائلة معروفة صوّب المسار على خط مرجعية نيابية ورئيس جمهورية سابق والمؤسّسة العسكرية في إطار إيجابي.
الجمهورية
يسود فتور بين رئيس تيار سياسي ووزير يُمثّل جهة حليفة لهذا التيار.
عَبّر مرجع مسؤول عن ضمانات تحول دون وقوع الدولة ومؤسساتها في الإنهيار الشامل والكامل ولكن الى متى؟
يسجّل أسبوع مالي كبير تحكمه محاولات سياسية مربكة لا يملك أحد إجابات حاسمة حيال نتائجه.
اللواء
إشترط مرجع بارز إعلان إستقالة نواب الحاكم مقابل إعادة تكليفهم بتصريف الأعمال في البنك المركزي بعد إنتهاء ولاية رياض سلامة آخر الشهر الحالي!
خصص وزير سابق ميزانية مليونية لإدخال البث المباشر على موقعه الألكتروني، تمهيداً لإنشاء محطة تلفزيونية تغطي الفراغ الذي خلّفه غياب "تلفزيون المستقبل" في السنوات الأخيرة!
يقوم نائب ماروني بإجراء سلسلة لقاءات في واشنطن ليتخذ في نهايتها قراره الحاسم في خوض السباق الرئاسي، أو الإكتفاء بالتصويت للمرشح الذي تؤيده كتلته!
نداء الوطن
يتردد أنّ حزباً فاعلاً أجرى لقاءات سبر أغوار مع سياسيين وردت أسماؤهم كمرشحين للرئاسة، منهم جان لوي قرداحي، جورج خوري وناجي البستاني.
سأل مطلعون: إذا كانت الدول الخمس لوحت بعقوبات ضد من تتهمهم بعرقلة انتخاب الرئيس، فعلى من تفرضها؟ على الرئيس نبيه بري الذي تطالبه بعقد جلسات للبرلمان؟ أم على جبران باسيل الذي تساعده قطر على التخلص من العقوبات، أم على "حزب الله" الخاضع لشتى العقوبات؟
كشفت مصادر عربية عن تدهور العلاقة مجدداً بين النظام السوري ودولة خليجية، جرى تقاربٌ بينهما منذ شهور. وردَّت هذه المصادر سبب التدهور إلى انزعاج دمشق من الدولة الخليجية لأنها لم تسارع إلى تقديم مساعدات مالية للنظام.
البناء
تؤكد وسائل إعلام كيان الاحتلال أنه إذا تم إقرار التعديلات القضائية اليوم في الكنيست فإن الكيان سيسلك طريق اللاعودة نحو الانفجار الداخلي، وأن هذا الانفجار المقلق للغرب وللأميركيين خصوصاً، وراء مساعٍ حثيثة في الربع الأخير من الساعة لإنتاج تسوية ما خصوصاً مع انتقال الانقسام والتفكك الى المؤسسات العسكرية والأمنية
قالت مصادر مالية إن الحملة المنظمة للتهويل بارتفاع سعر الصرف مع نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان والتي يشارك فيها سياسيون وإعلاميون ومحللون اقتصاديون يدورون جميعاً في فلك الحاكم ويستفيدون من تصرفه غير القانوني بالأموال الواقعة تحت سلطته عبر منصة صيرفة الاستنسابية توحي بوجود قرار ضمنيّ بالطلب إلى رياض سلامة مواصلة عمله عبر "تمديد تقني" او "تصريف أعمال"
الأنباء
يرفع تيار سياسي شعار الميثاقية بوجه أي تعيين يتعلق بالجهة التي يمثّل جزءاً منها ويرفض المعيار نفسه عندما يتعلق الأمر بحزب آخر.
حملة تشويه يقودها صحافي بتوجيه من وزير سابق منزعج من لقاء حصل بين مرجع سياسي وقيادي قديم.
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أسرار الصحف 23-07-2023
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