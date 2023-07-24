الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 24-07-2023

اسرار
2023-07-23 | 23:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 24-07-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 24-07-2023

أسرار الصحف 24-07-2023

النهار

يبدي نواب بقاعيون رغم اختلاف انتماءاتهم استياء من احد وزراء المنطقة لعدم التنسيق معهم او "الوقوف على خاطرهم" في عدد من الملفات الحيوية.
يؤكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح للبحث الجدي.

يقال إن الظروف الإستثنائية في لبنان قد تستوجب بقاء سفيرة دولة كبرى لمتابعة الملفات الرئاسية والمالية والإقتصادية.

يشكو عدد من اللبنانيين من عدم قدرتهم على السياحة الداخلية بعدما رفعت المطاعم والفنادق اسعارها بشكل كبير للافادة من دولارات المصطافين من المغتربين.

خلال جولة النائب الياس جرادة على تلال كفرشوبا واثناء الاستنفار المتبادل بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال لوحظ ان جنديا لبنانيا وضع طلقة في بيت النار ببندقيته ما استدعى تهنئته من احد الضباط بعد انتهاء الاستنفار.

يُنقل أن لقاءات تحصل داخل مجالس مرجعية نيابية بارزة لترتيب الحالة السياسية لهذه المرجعية وتتولاها مجموعة من المقرّبين تحسّباً لكلّ الاحتمالات.

عُلم أن موقف ناشط سياسي شيعي جبيلي ومن عائلة معروفة صوّب المسار على خط مرجعية نيابية ورئيس جمهورية سابق والمؤسّسة العسكرية في إطار إيجابي.

الجمهورية

يسود فتور بين رئيس تيار سياسي ووزير يُمثّل جهة حليفة لهذا التيار.

عَبّر مرجع مسؤول عن ضمانات تحول دون وقوع الدولة ومؤسساتها في الإنهيار الشامل والكامل ولكن الى متى؟

يسجّل أسبوع مالي كبير تحكمه محاولات سياسية مربكة لا يملك أحد إجابات حاسمة حيال نتائجه.

اللواء

إشترط مرجع بارز إعلان إستقالة نواب الحاكم مقابل إعادة تكليفهم بتصريف الأعمال في البنك المركزي بعد إنتهاء ولاية رياض سلامة آخر الشهر الحالي!

خصص وزير سابق ميزانية مليونية لإدخال البث المباشر على موقعه الألكتروني، تمهيداً لإنشاء محطة تلفزيونية تغطي الفراغ الذي خلّفه غياب "تلفزيون المستقبل" في السنوات الأخيرة!

يقوم نائب ماروني بإجراء سلسلة لقاءات في واشنطن ليتخذ في نهايتها قراره الحاسم في خوض السباق الرئاسي، أو الإكتفاء بالتصويت للمرشح الذي تؤيده كتلته!

نداء الوطن

يتردد أنّ حزباً فاعلاً أجرى لقاءات سبر أغوار مع سياسيين وردت أسماؤهم كمرشحين للرئاسة، منهم جان لوي قرداحي، جورج خوري وناجي البستاني.

سأل مطلعون: إذا كانت الدول الخمس لوحت بعقوبات ضد من تتهمهم بعرقلة انتخاب الرئيس، فعلى من تفرضها؟ على الرئيس نبيه بري الذي تطالبه بعقد جلسات للبرلمان؟ أم على جبران باسيل الذي تساعده قطر على التخلص من العقوبات، أم على "حزب الله" الخاضع لشتى العقوبات؟

كشفت مصادر عربية عن تدهور العلاقة مجدداً بين النظام السوري ودولة خليجية، جرى تقاربٌ بينهما منذ شهور. وردَّت هذه المصادر سبب التدهور إلى انزعاج دمشق من الدولة الخليجية لأنها لم تسارع إلى تقديم مساعدات مالية للنظام.

البناء
 
تؤكد وسائل إعلام كيان الاحتلال أنه إذا تم إقرار التعديلات القضائية اليوم في الكنيست فإن الكيان سيسلك طريق اللاعودة نحو الانفجار الداخلي، وأن هذا الانفجار المقلق للغرب وللأميركيين خصوصاً، وراء مساعٍ حثيثة في الربع الأخير من الساعة لإنتاج تسوية ما خصوصاً مع انتقال الانقسام والتفكك الى المؤسسات العسكرية والأمنية

قالت مصادر مالية إن الحملة المنظمة للتهويل بارتفاع سعر الصرف مع نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان والتي يشارك فيها سياسيون وإعلاميون ومحللون اقتصاديون يدورون جميعاً في فلك الحاكم ويستفيدون من تصرفه غير القانوني بالأموال الواقعة تحت سلطته عبر منصة صيرفة الاستنسابية توحي بوجود قرار ضمنيّ بالطلب إلى رياض سلامة مواصلة عمله عبر "تمديد تقني" او "تصريف أعمال"

الأنباء

يرفع تيار سياسي شعار الميثاقية بوجه أي تعيين يتعلق بالجهة التي يمثّل جزءاً منها ويرفض المعيار نفسه عندما يتعلق الأمر بحزب آخر.

حملة تشويه يقودها صحافي بتوجيه من وزير سابق منزعج من لقاء حصل بين مرجع سياسي وقيادي قديم.

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 23-07-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-07-22

أسرار الصحف 23-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-22

أسرار الصحف 22-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-19

أسرار الصحف 20-7-2023

LBCI
اسرار
2023-07-18

أسرار الصحف 19-07-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-07-22

أسرار الصحف 23-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-22

أسرار الصحف 22-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-21

اسرار الصحف 21-07-2023

LBCI
اسرار
2023-07-19

أسرار الصحف 20-7-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:01

ميقاتي يقايض نواب الحاكم: عدم الإستقالة مقابل تغطية حكومية (الأخبار)

LBCI
امن وقضاء
12:07

جرادة يجول جنوبا وسط استنفار متبادل بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني

LBCI
منوعات
2023-07-22

أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!

LBCI
أخبار دولية
14:41

وزير الخارجية الأوكراني: كييف ووارسو ستبقيان متحدتين دائما"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:23

علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران

LBCI
السياحة في لبنان
13:42

أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

تحضيرات منتخب لبنان لكأس العالم تدخل أسبوعها الثالث بعد معسكر ناجح في جزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إشكال حي اللجا في بيروت: أخبار مبالغة ومغلوطة أكثر من الرصاص

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:14

ورد الخال كما لم تروها من قبل... "لوك" جديد على الدراجة النارية! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:33

"وقعت على فخذها فشوّهتها"... 800 ألف دولار تعويضاً لطفلة من مطعم مشهور بسبب قطعة دجاج!

LBCI
منوعات
10:01

بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!

LBCI
منوعات
15:10

محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!

LBCI
خبر كاذب
10:09

دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟

LBCI
امن وقضاء
06:18

معلومات للـLBCI: اشكال حيّ اللجا لم يكن بين مجموعات حزبية

LBCI
أخبار لبنان
13:28

لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري

LBCI
أمن وقضاء
02:32

العثور على جثة على أوتوستراد الشماع - طريق حارة صيدا جزين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More