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أسرار الصحف 27-07-2023
اسرار
2023-07-27 | 01:31
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أسرار الصحف 27-07-2023
النهار
ينقل عائدون من دول إفريقية وغربية، المآسي التي تواكب الجاليات اللبنانية في هذه الدول بفعل ترهّل الديبلوماسية اللبنانية، وغيابها عن مواكبة ومتابعة شؤون هذه الجاليات وشجونها.
يلاحظ ازدياد معدل جرائم القتل العائلية وفي ما بين الاقارب وابناء البلدة الواحدة.
يتردد ان هيئات الاستشارات في وزارة العدل اعتبرت ان المناقلات الديبلوماسية في وزارة الخارجية لا تحقق العدالة ما بين الديبلوماسيين.
عاد الطلب على الايجارات بل زاد عما سبق بسبب عدم القدرة الحالية لدى الشباب على الشراء.
**********
الجمهورية
توصّلت التحقيقات الخارجية الى تحديد هوية المتلاعبين بأسعار العملة الخضراء في عطلة نهاية الأسبوع، وليس مُستبعداً صدور قرار بفرض عقوبات على شركات مالية وأشخاص في وقت قريب.
يقوم بعض السّاعين إلى النجومية الرئاسية باتصالات لترتيب مواعيد لهم في عاصمة خليجية، لكن على رغم المساعي التي بذلوها فإنه لم يتم ترتيب موعد لأحد منهم بعد.
سُئل مسؤول كبير عن سر تفاؤله حول الملف الرئاسي؟ فقال: التفاؤل خير من التشاؤم، ألم يقل: تفاءلوا بالخير تجدوه؟
**********
اللواء
ما تزال الأونروا تتجاهل المطالبة بدفع فواتير الكهرباء في المخيمات، مع العلم أن هناك اتفاقاً على ذلك مع شركة الكهرباء.
لم تُطوَ صفحة التفاعلات في حدث جنوبي فصولاً وهي مرشحة للتفاعل في أي وقت.
جرت اتصالات مع شخصيات مصرفية للتعيين في مركز حاكم مصرف لبنان، ضمن أولويات، لو توافرت الفرصة لإنعقاد جلسة التعيين.
**********
نداء الوطن
تبيّن أنّ أحد كبار المتعهّدين قد خسر جزءاً كبيراً من استثماراته في تركيا بسبب الخلاف بين «الشيف بوراك» ووالده.
تحرّض بعض الروابط العمالية على مدير عام بارز محمّلة إيّاه مسؤولية ضبط المساعدات الممنوحة للموظفين وتنظيمها، علماً أنّ رئيسة مجلس الخدمة المدنية قد أيّدت كافة الاقتراحات التي وردت إليها بهذا الشأن.
تكشف مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان أن خطة الكهرباء التي وعد وزير الطاقة بتحقيقها، أصيبت بانتكاسة كبيرة من جرّاء العجز عن الجباية من المخيّمات الفلسطينية، وتابعت هذه المصادر: القرض الذي أعطي للمؤسسة من المصرف المركزي، كان مشروطاً بتحقيق الجباية، لكن القرض طار والجباية لم تتحقّق.
**********
البناء
يقول إعلاميون روس بارزون على صلة بالكرملين إن نقاشاً جدياً يجري في دوائر القرار حول كيفية وقف حرب الاستنزاف الأميركية المبنية على عدم وجود قوات أميركيّة في أوكرانيا مقابل عدم قيام روسيا بفعل المثل في سورية، حيث تتواجد قوات أميركيّة يوازيه نقاش لكيفية ترجمة الحرص على العلاقة مع تركيا دون استخدام هذه العلاقة الى ورقة مساومة تركية لتحسين الشروط مع الغرب.
قال مرجع سياسي إن التعامل الحذر مع مبادرة المبعوث الرئاسي الفرنسي بين تجنب إطلاق توقعات الفشل عبر الإيحاء بأنها فرصة للحل وتجنب إعلان الرفض بالإيحاء أنها موضع دراسة نابع من القناعة المسبقة، بأن لا ظروف ناضجة للحلول وأن تقطيع الوقت يستدعي التنبه لعدم تحمّل مسؤولية فشل المبادرة.
**********
الأنباء
يبدو أن المكابرة برفض حل سياسي وحيد للخروج من الأزمة بدأت تلين، ولكن تحت ضغط الإشارات الخارجية.
شبح الفراغ يكبر أكثر فأكثر، والمخارج المعتمدة في ادارة قد لا تصحّ في أخرى وربما تكون خطرة.
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