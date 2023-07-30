أسرار الصحف 30-07-2023

أسرار الصحف 30-07-2023

الأنباء الإلكترونية:



مواقف ضبابية

المواقف لا تزال ضبابية لجهة قبول أو رفض مبادرة على خط الأزمة اللبنانية ومعظم القوى تتجنب الإجابة القاطعة بالقبول أو الرفض.



جنون الأسعار

تشهد الأسواق اللبنانية إرتفاعًا كبيرًا في الأسعار، المدولرة أصلًا، وبشكل أفقد اللبنانيين المزيد من القدرة الشرائية، الأمر الذي لا بد من وضعه برسم وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك.