اسرار الصحف المحلية 03-08-2023

النهار



ليست صحيحة كل التقارير التي تركز على ان الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان قد تحسنت في الاونة الاخيرة اذ ان المقياس ليس في ملايين الليرات المتراكمة من دون قيمة بعدما ارتفعت قيمة الفواتير اضعافا وانما في قياس الجباية على الانتاج ما يعكس واقعا مرا هو عدم التحسن في الارقام الحقيقية خصوصا ان كثيرين وفي غير منطقة عمدوا الى تعطيل عدادات الكهرباء او وصل كابلات من خارجها وفق تقرير مركز دراسات حزبي.



يتوقع خبير اقتصادي ان تبرز الازمة المالية والنقدية في ايلول المقبل خصوصا ان النواب لا يبدون اي رغبة بالمضي في القوانين الاصلاحية بشكل جدي وصندوق النقد الدولي بالمرصاد قبل اتخاذ اي خطوات او اجراءات "عقابية".



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الجمهورية



يتابع معنيون في سفارات عدة ما يجري من تطورات أمنية في بقعة حساسة بأدق التفاصيل ويُبلغون دولهم بتقارير يومية عنها.



حذّر مرجع غير مدني بعض من يستغلون عواطف الناس بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي للتلاعب بأعصابهم.



عُلم أنّ وفداً أممياً من جنيف سيصل إلى العاصمة اللبنانية لإجراء محادثات مع مسؤولين لبنانيين بغرض توقيع إتفاق حول داتا تتعلق بقضية حساسة.



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اللواء



لا تستبعد مصادر دبلوماسية أن يُستهدف دور دولة معنية بالاستحقاق الرئاسي، لاعتبارات غير واضحة بعد للمتخوفين..



وضعت قيادات لبنانية خطاً أحمر، في سياق معالجة اشتباكات عين الحلوة، بعدم السماح لأي جهة بإستقدام تعزيزات من مخيمات أخرى..



عادت جهات قيد المتابعة بثّ فيديوهات تتحدث عن انفجارات خلال ساعات، ودعت الذين يستمعون للابتعاد عن أماكن بحدّ ذاتها..



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نداء الوطن



لوحظ أن وزيرَي «المردة» لم يرافقا رئيس الحكومة في زيارته الى الديمان، في خطوة بدت وكأنها من باب مسايرة العونيين.



توقعت مصادر ديبلوماسية لبنانية، لديها خبرة واسعة في العمل الديبلوماسي، في أكثر من سفارة وفي الإدارة المركزية، أن يأخذ مجلس شورى الدولة بالكثير من الطعون التي ستُقدَّم أمامه بخصوص تشكيلات الفئة الثالثة، لأنّها ستكون معززة بالحجج التي لا يمكن القفز فوقها.



تصف مصادر سياسية مواكبة الحوار الثنائي الجاري بين حليفين، توترت العلاقة بينهما في الفترة الأخيرة، بـ»الضحك على الذقون»، بسبب انعدام الثقة الذي بات يسيطر على العلاقة.



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البناء



تساءلت مصادر حقوقية عما إذا كان القضاء سوف يسرّع وينشّط ملف التحقيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان بعدما ظهر أن الحديث عن تغطية سياسية يحظى بها ستؤمن له التجديد أو التمديد او تصريف الأعمال قد تكشفت عن أكاذيب وبعدما ظهر أن خروجه لم يسبب كارثة مالية تستدعي الاستنجاد به، كما روّج الذين يخوضون معركته الإعلامية، وبالتالي لا تبعات لملاحقته القضائيّة على النقد الوطني، كما يزعمون.



قالت مصادر مالية إن حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أكد أنه لن يقوم بالاقتراب من الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان الذي يمثل بعضاً من أموال المودعين، حيث تحتجز المصارف البعض الآخر بينما تصرّف الحاكم السابق بأغلب هذه الودائع من خارج القانون، وتضيف أن إقراض الدولة المتداول بشروط متشددة يتعلق باحتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية وهي غير الاحتياطي الإلزامي.