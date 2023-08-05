أسرار الصحف 05/08/2023

أسرار الصحف 05/08/2023



الأنباء



إنذار جديد

إنذار دولي جديد تحذيرًا من مخاطر الوضع المالي الذي يعيشه البلد وينعكس سلبًا على تصنيفه.



وهج الذكرى

وهج كبير رافق الذكرى الثالثة لإنفجار الرابع من آب تجلى بالمشاركة الكثيفة في مسيرة أهالي الضحايا.